Axel Kicillof aparece como el principal referente de la oposición y Fuerza Patria se ubica en un escenario de virtual empate técnico con La Libertad Avanza de cara a las elecciones de 2027, según una nueva encuesta nacional de Synopsis.

El relevamiento muestra al gobernador bonaerense en el primer lugar entre los dirigentes opositores, tanto en el electorado general como entre quienes votaron por Fuerza Patria. Al mismo tiempo, registra una amplia demanda de cambio político que todavía no se traduce de manera directa en una ventaja electoral para el peronismo.

Ante la consulta sobre quién representa el liderazgo de la oposición, el 30,4% eligió a Kicillof. En segundo lugar quedó la expresidenta Cristina Kirchner, con el 21,7%.

Más atrás se ubicaron la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman, con el 7,4%, y la vicepresidenta Victoria Villarruel, con el 7,1%.

Kicillof también encabeza entre los votantes peronistas

La diferencia entre los dos principales dirigentes se reduce cuando se toman únicamente las respuestas de los votantes de Fuerza Patria. Dentro de ese segmento, Kicillof obtiene el 32,2% y Cristina Kirchner alcanza el 27,7%.

Bregman también mejora su desempeño entre quienes acompañaron al peronismo en la última elección y llega al 11,2% de las menciones.

La encuesta consultó además sobre una eventual candidatura de Cristina Kirchner en 2027. En el total de la muestra, el 31,3% expresó que le gustaría verla competir, mientras que el 63% rechazó esa posibilidad.

Entre los votantes de Fuerza Patria, la relación se invierte: el 69,6% respalda una candidatura de la expresidenta y el 23,7% se manifiesta en contra.

El resultado refleja una diferencia entre las preferencias internas del espacio y las opiniones del electorado general, en un escenario donde todavía no existen candidaturas formalmente definidas.

Empate técnico entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza

En intención de voto por espacio político, Fuerza Patria reúne el 35,7% y La Libertad Avanza obtiene el 35,5%. La distancia de apenas 0,2 puntos configura un escenario de empate técnico.

El PRO aparece en tercer lugar con el 6,1%. Ese porcentaje podría adquirir relevancia si el partido concreta una alianza nacional con La Libertad Avanza, aunque el traslado de los votos entre fuerzas no puede considerarse automático.

El peronismo presenta una ventaja en otro indicador: el nivel de rechazo. Cuando se preguntó qué espacio no deberían ganar las próximas elecciones, el 47,3% mencionó a La Libertad Avanza y el 36,7% eligió al peronismo.

La diferencia supera los diez puntos y muestra que, en esta medición, el rechazo al oficialismo nacional resulta mayor que el voto negativo hacia el peronismo.

Como informamos en GrupoLaProvincia.com, otro sondeo reciente ubicó a Kicillof dos puntos por encima de Milei en un eventual balotaje, aunque la diferencia también quedó dentro del margen de error.

Seis de cada diez reclaman un cambio

El 60,2% de las personas consultadas respondió que buscaría un cambio respecto del rumbo actual del país. En cambio, el 35,6% se inclinaría por darle continuidad a la gestión de Javier Milei.

Sin embargo, esa voluntad de cambio todavía no es capitalizada plenamente por el principal espacio opositor. Mientras el pedido de una orientación diferente supera el 60%, Fuerza Patria permanece en torno al 36% de intención de voto.

La evaluación del Gobierno nacional también muestra un balance negativo. En agosto, el 33,4% calificó positivamente la gestión y el 53,3% expresó una valoración desfavorable.

La principal preocupación económica son los bajos salarios, mencionados por el 46,2%. El desempleo aparece en segundo lugar con el 21,5%, por encima de la presión impositiva, la inflación y el costo de los servicios públicos.

La preocupación salarial atraviesa a los distintos electorados, aunque con intensidades diferentes: fue señalada por el 58,1% de quienes votaron a Fuerza Patria y por el 34,9% de los electores de La Libertad Avanza.

Los resultados dejan un escenario abierto rumbo a 2027: Kicillof encabeza las preferencias para conducir la oposición y el peronismo permanece competitivo frente al oficialismo, pero la demanda mayoritaria de cambio todavía supera ampliamente el respaldo electoral que logra reunir.