El ranking nacional de imagen de senadores correspondiente a agosto de 2026 mostró diferenciales negativos en los primeros puestos y una brecha de más de 30 puntos entre los extremos de la clasificación.

Carolina Moisés, representante de Jujuy, ocupó el primer lugar con un diferencial de imagen de -0,2%. La senadora quedó cerca del equilibrio entre las valoraciones positivas y negativas registradas por el relevamiento.

El segundo puesto fue para Sonia Rojas Decut, de Misiones, con -0,6%. Mariana Juri, representante de Mendoza, completó el podio con un diferencial de -1,6%.

De esta manera, los tres primeros lugares terminaron con resultados por debajo de cero, aunque con diferencias considerablemente menores que las observadas entre los dirigentes ubicados en el último tramo de la tabla.

Quiénes quedaron en los últimos lugares

En el extremo inferior del ranking apareció Alicia Kirchner, de Santa Cruz, con un diferencial de -30,4%. Fue el resultado más bajo de la medición nacional de agosto.

Juliana Di Tullio, representante de la provincia de Buenos Aires, se ubicó en el anteúltimo lugar con -29%. Jorge Capitanich, de Chaco, completó el grupo de los tres senadores con peor diferencial al registrar -28,1%.

Entre el primer puesto, con -0,2%, y el último, con -30,4%, se verificó una distancia de 30,2 puntos porcentuales.

Las mayores variaciones del mes

El relevamiento también comparó los resultados de agosto con los de la medición anterior para establecer qué integrantes del Senado mejoraron o empeoraron su diferencial.

Gerardo Zamora, representante de Santiago del Estero, registró la evolución positiva más importante. Su diferencial avanzó 8,3 puntos porcentuales respecto del estudio previo.

En sentido contrario, Patricia Bullrich, representante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tuvo la caída más pronunciada: retrocedió 5,3 puntos porcentuales entre ambas mediciones.

Las variaciones mensuales permiten distinguir los movimientos dentro de la clasificación de los resultados absolutos. Una mejora respecto del relevamiento anterior no implica necesariamente alcanzar un diferencial positivo, del mismo modo que una caída no determina por sí sola la posición final en la tabla.

El mayor nivel de desconocimiento

Sonia Rojas Decut, quien ocupó el segundo lugar del ranking general, fue también la senadora con mayor nivel de desconocimiento entre las personas consultadas.

El 88,8% respondió “No sabe/No contesta” al ser consultado por la representante de Misiones. El dato indica que su diferencial de -0,6% fue calculado en un escenario atravesado por un elevado porcentaje de respuestas sin una valoración definida.

Los resultados de agosto exponen así cuatro dimensiones diferentes: las mejores posiciones generales, los últimos lugares, las variaciones frente al mes anterior y el grado de conocimiento nacional de cada integrante del Senado.