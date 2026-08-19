El ranking de gobernadores correspondiente a agosto ubicó al neuquino Rolando Figueroa en el primer lugar, con un 55,7% de imagen positiva. En el otro extremo, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, terminó último con un 40,7%.

La medición, elaborada por CB Global Data, evaluó la imagen de los mandatarios de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

Jaldo y Passalacqua completaron el podio

El segundo puesto correspondió al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, quien alcanzó un 55,1% de valoración positiva. Hugo Passalacqua, de Misiones, quedó tercero con un 53,4%.

Además de encabezar el ranking, Figueroa fue el mandatario que registró el mayor crecimiento respecto de la medición anterior. Su imagen positiva avanzó 2,2 puntos porcentuales durante el último mes.

Los resultados dejaron una diferencia estrecha entre los dos primeros puestos: Figueroa superó por 0,6 puntos porcentuales a Jaldo. Passalacqua quedó a 2,3 puntos del gobernador neuquino.

Insfrán cerró la medición

En la parte inferior, Insfrán obtuvo un 40,7% de imagen positiva y ocupó el último lugar. El mandatario formoseño también protagonizó la caída más pronunciada del mes, con un retroceso de 2,9 puntos porcentuales.

El penúltimo puesto fue para el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien registró un 42,6% de valoración favorable.

Cómo se realizó el relevamiento

El estudio se realizó sobre una muestra de entre 890 y 1.180 casos por provincia y presentó un margen de error de entre el 2,9% y el 3,3%.

Cada participante respondió sobre la imagen del gobernador de su propia jurisdicción. Por lo tanto, los porcentajes reflejan la valoración que los mandatarios tienen entre los habitantes de sus respectivas provincias.

CB Global Data publica esta medición mensualmente y también elabora rankings sobre la imagen de los presidentes de América Latina y de los alcaldes de las principales capitales de la región.