Una encuesta realizada en la provincia de Buenos Aires mostró una amplia valoración del reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas, aunque exhibió diferencias importantes cuando los consultados evaluaron la política impulsada por el presidente Javier Milei sobre el tema.

El estudio de la consultora Vozna, realizado entre el 17 y el 21 de septiembre sobre 2.291 casos, registró que el 62,3% considera “muy importante” el reclamo argentino por las islas y otro 24% lo define como “bastante importante”. En conjunto, el 86,3% le asigna un alto nivel de importancia, mientras que el 13,7% respondió que es “poco” o “nada importante”.

Los resultados permiten distinguir entre el respaldo al reclamo de soberanía y la evaluación de las medidas adoptadas por el Gobierno nacional. La consulta específica sobre los anuncios presidenciales vinculados con Malvinas arrojó posiciones diferentes entre los bonaerenses relevados.

Qué opinan sobre los anuncios de Milei por Malvinas

Ante la pregunta sobre las medidas anunciadas por Milei, el 50,8% respondió que se trata de “anuncios oportunistas” y consideró que al Presidente no le interesan las islas. En cambio, el 33,6% interpretó las iniciativas como un avance en el reclamo argentino de soberanía.

Otro 10,9% dijo no estar al tanto de los anuncios y el 4,6% eligió la opción no sabe/no responde.

Las medidas evaluadas por la encuesta están vinculadas con los anuncios que el Gobierno comenzó a desarrollar a partir del mensaje presidencial del 3 de septiembre, entre ellos el endurecimiento de sanciones relacionadas con la explotación de recursos naturales y distintas iniciativas en materia de seguridad y defensa.

Encuesta 2

La agenda oficial sobre Malvinas tuvo nuevos movimientos durante los últimos días. Milei denunció vuelos realizados por una empresa británica entre las islas y Punta Arenas, Chile, y anunció que buscará recurrir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar por la explotación de hidrocarburos vinculada al proyecto Sea Lion.

Cómo mide Milei en la provincia de Buenos Aires

El relevamiento también consultó sobre la valoración de la gestión nacional. El 61,9% de los encuestados manifestó desaprobación y el 32,6% expresó aprobación.

En cuanto a la imagen personal del Presidente, Milei registró 31,3% de valoración positiva y 63,5% negativa entre las personas alcanzadas por el estudio.

La encuesta también indagó si las medidas vinculadas con Malvinas modificaron la opinión previa sobre el Gobierno. El 39,9% respondió que su valoración “sigue siendo igual de mala”, mientras que otro 17,4% señaló que empeoró.

Del otro lado, el 9% afirmó que su opinión mejoró después de los anuncios presidenciales y el 22,3% respondió que “sigue siendo igual de buena”. El restante 11,4% no tomó posición.

Los números muestran así dos dimensiones diferenciadas dentro de la misma consulta: por un lado, un 86,3% que asigna alta importancia al reclamo de soberanía sobre Malvinas; por otro, opiniones más divididas sobre la estrategia adoptada por el Gobierno nacional para abordar la cuestión.