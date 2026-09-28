Una nueva encuesta nacional volvió a poner a la situación económica en el centro de las preocupaciones y mostró un balance mayoritariamente negativo sobre la gestión de Javier Milei. Según el Monitor Socio-Político de septiembre elaborado por OPSA, el 58% de los consultados prefiere un cambio de Gobierno en 2027, mientras que el 42% se inclina por la continuidad de la actual administración.

El estudio también registró que el 57% desaprueba la gestión de Milei, frente a un 43% que la aprueba. La imagen del Presidente presenta exactamente la misma distribución: 43% positiva y 57% negativa.

Los resultados surgen de un relevamiento nacional de 3.031 casos, con un margen de error informado de ±2% y un nivel de confianza del 95%.

El 53% evalúa negativamente la situación económica

La economía aparece como uno de los principales componentes del escenario registrado por la encuesta.

El 53% de los participantes calificó la situación económica del país como mala o muy mala. En sentido contrario, un 28% realizó una evaluación positiva y el 19% restante la consideró regular.

Cuando la comparación se realiza con un año atrás, la percepción también muestra un saldo negativo: el 56% considera que la economía empeoró, mientras que el 36% entiende que mejoró.

Las expectativas para los próximos doce meses mantienen una división marcada. La mitad de los encuestados, el 50%, espera un empeoramiento de la economía nacional, mientras que un 39% prevé una recuperación y el 11% considera que permanecerá sin cambios.

La evaluación de la economía personal y familiar resulta menos negativa que la percepción general del país: el 40% la califica negativamente, el 34% positivamente y un 26% considera que su situación es regular.

Trabajo y salarios encabezan las preocupaciones

La encuesta también consultó cuáles son los principales problemas del país. Al tratarse de una pregunta que permitía seleccionar más de una respuesta, los porcentajes no son excluyentes.

La falta de trabajo y el desempleo aparecen en primer lugar con el 55% de las menciones, el mismo porcentaje que registran los bajos salarios.

Inmediatamente después aparecen el funcionamiento de la Justicia y la corrupción, ambos con 54%. La inseguridad y la delincuencia alcanzan el 51%, mientras que la falta de educación registra 50%.

Más atrás se ubican la pobreza, con 42%; las medidas de ajuste de Milei, con 40%; y la inflación, con 27%.

El orden de las preocupaciones presenta variaciones según el comportamiento electoral previo de los entrevistados, particularmente de acuerdo con su voto en el balotaje presidencial de 2023.

Cómo evalúan al Gobierno quienes votaron a Milei en 2023

El estudio permite observar cuánto respaldo mantiene el oficialismo entre quienes acompañaron a Milei en la segunda vuelta presidencial de 2023.

Dentro de ese grupo, el 79% aprueba actualmente la gestión, mientras que el 21% la desaprueba. Entre quienes votaron a Unión por la Patria en aquel balotaje, la desaprobación alcanza el 97%.

La distribución muestra que el Gobierno conserva un nivel elevado de respaldo entre su electorado de 2023, aunque también existe un segmento que manifiesta una evaluación negativa de la administración.

El 58% prefiere un cambio de Gobierno en 2027

Cuando la encuesta traslada el análisis hacia la próxima elección presidencial, el 58% afirma que prefiere un cambio de Gobierno en 2027, contra un 42% que elige la continuidad.

Entre los votantes de Milei en 2023, el escenario se invierte: el 78% quiere que continúe la actual administración y un 22% prefiere un recambio.

El resultado mide una preferencia general entre continuidad y cambio, y no intención de voto por candidatos o espacios políticos específicos. Por lo tanto, el 58% que manifiesta preferencia por un recambio no puede trasladarse automáticamente al respaldo electoral de una fuerza opositora determinada.

Una diferencia marcada entre mujeres y varones

Uno de los cortes más destacados del estudio aparece al analizar la preferencia entre continuidad y cambio según género.

Entre las mujeres, el 68% prefiere un cambio de Gobierno en 2027, mientras que el 32% se inclina por la continuidad.

Entre los varones, el resultado es diferente: el 53% prefiere la continuidad y el 47% una nueva administración.

La diferencia entre ambos grupos alcanza así los 21 puntos porcentuales en la proporción que se inclina por un cambio de Gobierno.

Como informó recientemente GrupoLaProvincia.com, otra medición registró una caída del 5,9% en el Índice de Confianza en el Gobierno y lo ubicó en 1,94 puntos. Se trata de estudios diferentes y con metodologías distintas, por lo que los resultados no son directamente comparables.

El Monitor Socio-Político de OPSA ofrece así una fotografía de septiembre en la que la percepción económica, la evaluación de la gestión y la discusión entre continuidad y cambio aparecen estrechamente vinculadas, aunque cada indicador responde a preguntas diferentes y no debe interpretarse como una medición directa de intención de voto.