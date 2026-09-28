La investigación sobre la evolución patrimonial de Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo. El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió ampliar las medidas de prueba para reconstruir la situación económica del exjefe de Gabinete y de su esposa, Bettina Angeletti, y verificar de manera directa la explicación ofrecida sobre ocho direcciones de Bitcoin.

Entre las diligencias solicitadas aparecen el levantamiento del secreto fiscal, pedidos de información sobre propiedades, vehículos y sociedades y una prueba criptográfica destinada a comprobar el control de las billeteras que la defensa atribuye a Adorni.

Las nuevas medidas deberán ser autorizadas por el juez federal Ariel Lijo. La investigación busca contrastar la documentación y las explicaciones presentadas por la defensa en respuesta a los cuestionamientos sobre la evolución patrimonial del exfuncionario.

La Fiscalía quiere reconstruir los ingresos desde 1998

Pollicita solicitó ampliar el período bajo análisis y reconstruir la situación patrimonial de Adorni desde el 28 de febrero de 1998 y la de Angeletti desde el 10 de octubre de 2000, cuando ambos alcanzaron la mayoría de edad, hasta fines de 2011.

Ese período se incorporaría a las medidas que ya habían sido dispuestas desde 2012.

El objetivo es comprobar la explicación de la defensa, que sostiene que el dinero utilizado posteriormente para realizar inversiones provenía de ahorros familiares acumulados durante años de actividad profesional privada.

Betina Adorni

Para avanzar en esa línea, el fiscal pidió levantar el secreto fiscal y acceder a la información disponible en ARCA sobre declaraciones juradas, bienes, ingresos, actividades declaradas y situación tributaria.

El requerimiento comprende documentación vinculada con Ganancias, Bienes Personales, rectificativas y otros antecedentes fiscales. También pidió información sobre eventuales blanqueos, moratorias o exteriorizaciones de activos.

Además, la Fiscalía pretende reconstruir las operaciones de compra de moneda extranjera efectuadas entre enero de 2011 y diciembre de 2015, con detalles sobre montos, fechas, entidades intervinientes y destino declarado de las operaciones.

Las ocho billeteras de Bitcoin, bajo análisis

Uno de los principales puntos de la investigación está concentrado en ocho direcciones de Bitcoin que, según la defensa, fueron utilizadas por Adorni entre octubre de 2014 y septiembre de 2018.

La presentación sostiene que la liquidación de esas tenencias produjo USD 591.544,61.

Según la explicación entregada a la Justicia, esos movimientos serían el origen de los USD 565.000 en efectivo incluidos posteriormente en una declaración jurada patrimonial bajo el concepto de “venta de activos”.

Para respaldar esa versión, la defensa aportó un análisis forense sobre las operaciones realizadas en la blockchain y documentación notarial con la que busca demostrar que Adorni tenía control sobre esas direcciones.

Ahora la Fiscalía pretende realizar su propia comprobación técnica.

Cómo sería la prueba con las claves privadas

Pollicita pidió que el abogado de Adorni, Matías Ledesma, se presente en la Fiscalía acompañado por el perito de la defensa y lleve el sobre cerrado y lacrado que contiene las claves privadas correspondientes a las ocho direcciones.

La prueba propuesta contempla que el especialista de la defensa acceda a las billeteras y realice una operación de firma o verificación de mensajes.

En cada dirección se introduciría un mensaje proporcionado en ese momento por la Fiscalía. Luego, especialistas de la Policía Federal Argentina deberían efectuar una verificación criptográfica para determinar si esas firmas corresponden efectivamente a las direcciones investigadas.

Según el requerimiento, las claves privadas quedarían preservadas y continuarían bajo acceso exclusivo de la defensa.

Pollicita solicitó autorización judicial específica para realizar ese procedimiento. De concretarse, la diligencia permitiría comprobar técnicamente que la defensa dispone de las claves correspondientes a las direcciones de Bitcoin incorporadas al expediente.

Propiedades, vehículos y sociedades

La ampliación solicitada no se limita a las criptomonedas.

La Fiscalía también pidió información a los registros de la propiedad de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires para conocer los inmuebles que estuvieron a nombre de Adorni y Angeletti durante el período analizado.

El requerimiento incluye fechas de adquisición y transferencia, porcentajes de titularidad, gravámenes y documentación vinculada con las operaciones.

También se solicitó a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor información sobre vehículos y motovehículos que hayan estado registrados a nombre del matrimonio.

En paralelo, la Inspección General de Justicia y la Dirección Provincial de Personas Jurídicas deberán informar, si las medidas son autorizadas, sobre eventuales participaciones de ambos en sociedades, asociaciones o fundaciones.

La Fiscalía requirió además datos a los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires sobre matriculaciones y antecedentes profesionales.

Qué había explicado la defensa de Adorni

Adorni había presentado un escrito para responder los puntos planteados por la Fiscalía sobre su patrimonio. Allí sostuvo que parte de los dólares declarados provenía de inversiones en Bitcoin realizadas antes de ingresar a la función pública.

Según esa presentación, las operaciones con las ocho direcciones de Bitcoin se desarrollaron entre 2014 y 2018 y derivaron en una liquidación total superior a los USD 591.000.

La defensa sostiene que esas inversiones fueron realizadas con ahorros acumulados previamente por Adorni y Angeletti.

Las medidas solicitadas ahora por Pollicita buscan verificar esa explicación mediante información fiscal, patrimonial y una comprobación técnica de las direcciones cripto.

La causa continúa en etapa de investigación y las nuevas diligencias planteadas por el fiscal dependen de la autorización del juez Ariel Lijo.