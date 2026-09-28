Bloques rotos y crisis territorial: LLA busca ponerle un candado a las fugas en la Provincia

Sebastián Pareja, armador bonaerense de La Libertad Avanza.

Las sucesivas rupturas que La Libertad Avanza viene registrando en los municipios bonaerenses terminaron generando una respuesta poco habitual: dos concejales de Pilar presentaron un proyecto que apunta directamente contra los dirigentes que abandonan el espacio después de haber llegado a una banca con su boleta.

Los ediles Andrés Genna y María Ratti Repetto impulsaron una iniciativa para establecer que quien abandone, renuncie o se separe del bloque político por el que fue electo tenga el “deber moral” de dejar también su lugar en el Concejo Deliberante. El propio texto define esa práctica como “transfuguismo político” y propone que el reemplazo quede en manos del siguiente integrante de la lista electoral.

La iniciativa local no establece por sí sola la pérdida automática del mandato. Sus autores pidieron además a la Legislatura bonaerense que modifique la Ley Electoral provincial y la Ley Orgánica de las Municipalidades para incorporar cláusulas que permitan aplicar la caducidad del mandato cuando un legislador o concejal rompa con el espacio por el que llegó al cargo.

El argumento de Genna y Ratti Repetto es que el elector no elige únicamente una persona, sino también “un proyecto de gobierno, una plataforma política y un conjunto de ideas”. En ese marco, calificaron como una “estafa electoral” que un dirigente conserve su escaño después de abandonar la bancada que integraba al momento de competir.

El planteo tiene un antecedente inmediato y un nombre propio: Solana Marchesán, una de las primeras concejales que tuvo el espacio libertario en el país. La dirigente anunció el 11 de septiembre su salida de LLA y su incorporación a Consolidación Argentina, el armado encabezado por Dante Gebel.

“Hoy cierro mi etapa en La Libertad Avanza. No dejo mis ideas ni las convicciones que me trajeron hasta acá”, escribió al anunciar la decisión. Su carta incluyó cuestionamientos al funcionamiento interno del partido. Según sostuvo, con el tiempo “cambiaron estructuras, prioridades y formas de hacer política”. Y agregó otra frase sobre su vínculo con la conducción: “No voy a confundir lealtad con obediencia, ni disciplina con silencio”.

La salida coronó varios meses de diferencias en Pilar. Durante la reorganización del espacio, Ratti Repetto había ganado centralidad en la conducción local y posteriormente quedó al frente del bloque de LLA en reemplazo de Marchesán. La bancada acusó entonces a quienes abandonaban el espacio de “traicionar el mandato” de los votantes. Pero Pilar está lejos de ser un caso aislado.

De Navarro a Zárate: septiembre aceleró las salidas

Antes del portazo de Marchesán, Navarro había sumado otra fractura. La concejal Soledad Lozano dejó el bloque de La Libertad Avanza y decidió continuar desde un espacio propio. Al explicar su salida trazó una diferencia entre sus ideas y la organización partidaria: “No me voy de las ideas. Me aparto de una forma de hacer política con la que ya no me siento representada”.

La ruptura dejó dividida la representación libertaria del distrito y agregó a Navarro a un relevamiento más amplio que ya venía mostrando problemas en la organización municipal del partido.

Después llegó Zárate. El exfutbolista Oscar Ahumada abandonó LLA apenas seis meses después de haberse incorporado y anunció que buscaría desarrollar un proyecto político por fuera de la estructura partidaria. Su alejamiento se produjo mientras trabajaba con aspiraciones de competir por la intendencia y en medio de las tensiones que había provocado la relación entre libertarios y dirigentes del PRO local.

En Junín, la salida tuvo como protagonista a Belén Veronelli. La concejala formalizó su alejamiento y creó el unibloque Libertad y Justicia. Aclaró que continuaba reivindicando principios vinculados con la libertad, pero incorporó diferencias con el funcionamiento local de LLA y algunas decisiones nacionales.

“Seguimos defendiendo la libertad, pero entendemos que la libertad debe estar acompañada por justicia, respeto por las instituciones y soluciones concretas para los vecinos”, explicó al presentar su nueva bancada.

Otro caso se produjo en Balcarce, aunque con una particularidad: Edgar Foglia había llegado al Concejo electo por el PRO y posteriormente se había incorporado al esquema de alianza con LLA. Terminó formando un monobloque después de ser desplazado de las comisiones donde representaba al macrismo dentro del interbloque.

El propio Foglia explicitó sus diferencias: “A mí no me van a bajar una línea. Discutamos posturas y veamos. El fanatismo es lo peor que nos puede pasar. Esa obediencia ciega y debida no va conmigo”.

Marchesán formalizó su decisión mediante una carta abierta.

No todas las bancas que se alejaron buscaron construir espacios propios. En Quilmes, Ricardo Rij renunció a la presidencia del bloque libertario apenas diez días después de haber asumido esa responsabilidad. Posteriormente creó Renovación Quilmeña y se incorporó al armado del Frente Renovador.

La ruptura tuvo además un impacto interno: durante 2026 la bancada libertaria quilmeña pasó por tres presidencias diferentes, primero con Leandro Goria, luego con Estefanía Albasetti y finalmente con Rij.

La reacción partidaria anticipó, en cierta medida, la discusión que ahora aparece formalizada en Pilar: La Libertad Avanza acusó entonces a Rij de traicionar el mandato electoral y le reclamó que devolviera la banca.

En San Isidro, Débora Ruiz Zeballos también dejó el espacio y se incorporó al Frente Renovador luego de mantener reuniones con el diputado nacional Sebastián Galmarini.

La concejala sostuvo que LLA la había “decepcionado por su pérdida de rumbo y de visión” y explicó que encontró en el massismo una alternativa vinculada, según su definición, con “la cercanía con los vecinos, la gestión, el diálogo y la construcción de políticas públicas”.

El efecto Gebel: Escobar, Villa Gesell, Mar Chiquita y Pilar

Una parte importante de las fugas libertarias terminó alimentando otra construcción: Consolidación Argentina. Antes de incorporar a Marchesán, el espacio encabezado por Gebel ya había sumado representantes que originalmente habían formado parte de LLA.

En Escobar, Mariana Huber abandonó la bancada libertaria y creó un monobloque con el nuevo sello. Al anunciarlo sostuvo: “No me corro de los valores; me acerco a la gente”.

En Villa Gesell, el concejal Luis Vivas había sido uno de los primeros en dar ese paso. Su ruptura permitió a Consolidación Argentina constituir una primera representación institucional dentro de la provincia.

Después se incorporaron Patricia Heltner y Cristian León, de Mar Chiquita, también provenientes del esquema libertario. Finalmente llegó Marchesán desde Pilar, reforzando la presencia de la agrupación en la Primera Sección Electoral.

Consolidación Argentina también tiene presencia en San Pedro, donde Martín Rivas, Mauro De Rosa y Fernando Negrete rebautizaron su bloque vecinalista.

El pastor Dante Gebel, referente de Consolidación Argentina.

La Matanza: de la ruptura legislativa a la renuncia al partido

Uno de los conflictos de mayor exposición ocurrió en La Matanza. Leila Gianni, que había encabezado la lista libertaria, rompió con la bancada oficial ya al asumir en diciembre de 2025 y creó Alianza Libertad Republicana junto con Javier Ferreyra, Hernán Finocchiaro y Ricardo Lococo. La conducción de LLA en la Tercera Sección resolvió entonces apartarla del espacio.

El conflicto tuvo una segunda etapa el 2 de septiembre de 2026, cuando Gianni formalizó su renuncia partidaria. “Ordenar, sí. Olvidarse de la gente, no”, sostuvo al cuestionar el rumbo nacional.

Posteriormente lanzó acusaciones contra la conducción territorial. Denunció presuntos pedidos de aportes sobre salarios de militantes incorporados a organismos nacionales como ANSES. Se trata de señalamientos realizados por Gianni; las fuentes consultadas no acreditan judicialmente esas acusaciones.

La ruptura generó, a su vez, otro reordenamiento: Ferreyra y Finocchiaro abandonaron la bancada que compartían con Gianni y formaron un bloque PRO con aval de Cristian Ritondo.

Leila Gianni, que había encabezado la lista libertaria en La Matanza, rompió con la bancada local.“Ordenar, sí. Olvidarse de la gente, no”, sostuvo al cuestionar el rumbo nacional.

El septiembre hubo otro movimiento en Patagones. Las concejalas Jorgelina Castronovo y Romina Colombi comunicaron oficialmente su salida de Alianza La Libertad Avanza y reconstruyeron una bancada propia del PRO.

El cambio dejó al Concejo Deliberante de 16 integrantes dividido en siete bloques, un dato particularmente relevante porque se produjo mientras las conducciones provinciales del PRO y LLA mantienen conversaciones sobre su relación política hacia 2027.

Los casos de La Matanza y Patagones muestran además que el problema no se limita a libertarios que se incorporan a fuerzas rivales: también incluye dirigentes provenientes del macrismo que llegaron mediante acuerdos con LLA y posteriormente reconstruyeron identidades propias.

La fuga que llegó hasta Diputados

La fragmentación tampoco quedó restringida a los Concejos Deliberantes. En los últimos días, el diputado bonaerense Gastón Abonjo dejó el bloque de La Libertad Avanza y se incorporó a Derecha Popular, la bancada encabezada por Juan Esper y alineada con el senador Joaquín de la Torre.

La ruptura se produjo después de que Abonjo dejara la coordinación libertaria de la Quinta Sección, lugar que pasó al concejal de Necochea Mariano Valiante. Desde el entorno del diputado describieron ese cambio como un desplazamiento; desde el parejismo sostuvieron que el propio Abonjo había pedido dejar esa responsabilidad meses antes para concentrarse en actividades personales.

También aparecieron diferencias sobre la distribución de módulos y recursos legislativos. La conducción negó que Abonjo hubiese recibido un tratamiento distinto al de sus compañeros, mientras legisladores críticos cuestionaron la forma en que se toman determinadas decisiones dentro de la bancada.

Después del pase comenzaron a circular versiones en Diputados sobre entre cinco y seis legisladores que podrían evaluar un movimiento similar.

En ese contexto aparece ahora la iniciativa de Pilar. El proyecto de Genna y Ratti Repetto intenta transformar un reclamo político que LLA en una regla institucional. Pero los propios autores reconocen que para avanzar hacia una pérdida efectiva del mandato necesitan cambios en normas provinciales y por eso enviaron el reclamo a la Legislatura.

El debate llega cuando faltan poco más de un año para las elecciones de 2027 y mientras el partido intenta ordenar candidaturas a intendente y una estrategia provincial.