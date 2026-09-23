El portazo de Abonjo agita versiones de más fugas y abre interrogantes sobre los recursos del bloque libertario

Bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados bonaerense.

La salida de Gastón Abonjo de La Libertad Avanza dejó una banca menos en el bloque bonaerense, pero el ruido no terminó con su pase a Derecha Popular. En los pasillos de la Cámara de Diputados ya se habla de otros legisladores que evalúan seguir el mismo camino.

El número que circula es de entre cinco y seis, aunque por ahora no hay nuevas rupturas anunciadas. Las miradas vuelven a Sebastián Pareja, conductor del partido en la provincia, y a la forma en que se toman las decisiones dentro de la bancada.

GRUPOLAPROVINCIA.COM informó este martes que Abonjo se incorporó al bloque de Juan Esper, alineado con el senador Joaquín de la Torre. También contó que el legislador había perdido la coordinación libertaria de la Quinta Sección y que existían diferencias por los recursos destinados a los equipos de trabajo. Lo que empezó a conocerse después es cuánto sorprendió la decisión a la conducción y hasta dónde llega el malestar entre quienes permanecen en LLA.

Abonjo en X.

En el sector de Pareja aseguran que se enteraron del pase cuando comenzó a circular la publicación que mostraba a Abonjo junto a Esper. Cuentan que, después de comunicar su salida, el diputado abandonó los grupos de mensajería del espacio. Del otro lado, legisladores que cuestionan la conducción describen problemas que exceden su caso. Uno de ellos resumió el reclamo con una frase: “No solo es eso, es todo”.

Una amistad política que se quebró en la Quinta

Abonjo y el diputado nacional Alejandro Carrancio compartían una historia anterior a su desembarco en La Libertad Avanza. Su vínculo creció en Mar del Plata alrededor de Crear, un espacio impulsado por Carrancio, el exsenador provincial Lucas Fiorini y Martín Abonjo, hermano de Gastón. Con el tiempo, Carrancio se convirtió en uno de los principales armadores de Pareja en la provincia y ambos trabajaron en la organización libertaria de la Quinta Sección Electoral.

La relación comenzó a resentirse con el recambio de coordinadores seccionales. Abonjo dejó de estar al frente de la Quinta y el lugar pasó al concejal de Necochea Mariano Valiante. Cerca del legislador interpretaron que había sido desplazado sin ofrecerle otra función. “Le cortaron el rostro”, describieron desde su entorno.

En julio, Pareja designó a Valiante como coordinador de la Quinta Sección.

En el parejismo sostienen una versión distinta: afirman que Abonjo había pedido dejar la tarea meses antes para concentrarse en un emprendimiento personal y que les había adelantado que no buscaría renovar su banca en 2027.

Quienes defienden esa versión señalan que Abonjo siguió asistiendo a las reuniones de bloque y a las sesiones, y recuerdan su participación en el cierre de listas de la Quinta el año pasado. Por eso dicen que no habían recibido señales de una ruptura inmediata. En su entorno, en cambio, hablan de una pérdida de lugar en el armado territorial que se sumó a los desacuerdos dentro de Diputados.

El destino elegido también tiene historia. El vínculo del grupo marplatense con De la Torre se fortaleció cuando el exintendente de San Miguel llegó al Ministerio de Gobierno bonaerense durante la gestión de María Eugenia Vidal.

Abonjo evaluó la posibilidad de formar un monobloque, pero terminó sumándose a Esper, con quien ya tenía una buena relación parlamentaria. En el espacio de De la Torre esperan que participe del armado en la Quinta Sección de cara a la campaña provincial de 2027.

Los módulos y la mesa donde, dicen, hablan pocos

Otro foco de malestar son los módulos y contratos que se utilizan para conformar equipos de trabajo legislativos. Alrededor de Abonjo señalan que tuvo diferencias por su distribución después de los cambios en la jefatura del bloque. Desde la conducción rechazan que el diputado recibiera menos recursos que sus compañeros y niegan que ese haya sido el motivo del alejamiento.

El reclamo aparece, sin embargo, en conversaciones con otros integrantes de la bancada. Diputados disconformes cuestionan quién decide sobre esos recursos y sostienen que tampoco encuentran respuestas para los planteos territoriales. Las críticas alcanzan al funcionamiento de las reuniones: describen una mesa en la que unos pocos fijan la posición del bloque y el resto tiene escaso margen para intervenir.

En agosto, Pareja se reunió con los diputados del bloque libertario bonaerense para coordinar la agenda legislativa.

El reciente enroque de autoridades sigue presente en esas discusiones. Juan Esteban Osaba asumió la presidencia del bloque en reemplazo de Agustín Romo, que pasó a la Vicepresidencia tercera de la Cámara. Algunos legisladores recuerdan especialmente una reunión posterior a un entendimiento parlamentario vinculado con ese cambio: habían rechazado cualquier acuerdo con el peronismo y se encontraron con una decisión ya encaminada. Uno de los presentes salió preguntándose para qué asistían a esas reuniones si no podían participar de la discusión.

Tras el portazo de Abonjo, el grupo de mensajería de los diputados libertarios quedó en silencio. Los reproches continuaron fuera de ese chat y se trasladaron a los despachos y las comisiones. Allí se mezclan las quejas por los recursos con los cuestionamientos a la conducción política y al modo en que se resuelven las estrategias para cada sesión.

Quiénes aparecen en las conversaciones sobre nuevas salidas

Las versiones sobre eventuales fugas no apuntan todas al mismo sector. En un primer momento se especuló con legisladores cercanos a Patricia Bullrich, pero otra lectura dentro de LLA sostiene que los próximos en romper, si los hay, podrían ser diputados sin un jefe político intermedio. Sobre el bullrichismo también circula la posibilidad de acuerdos territoriales con el sector de Karina Milei. Ninguna de esas conversaciones se tradujo hasta ahora en otra salida del bloque.

El clima ya venía cargado antes de Abonjo. Entre los nombres que aparecían en las discusiones internas estaba Florencia Retamoso, vinculada a Bullrich. Osaba defendió públicamente la coordinación con ella, mientras dirigentes de ese sector dejaban abierta la posibilidad de revisar su lugar en el armado bonaerense a medida que avance la negociación electoral.

En la Sexta Sección, Oscar Liberman también arrastraba diferencias con la construcción territorial de Pareja mientras buscaba posicionarse para disputar la intendencia de Bahía Blanca. A la lista de tensiones se sumaban las disidencias atribuidas a Jazmín Carrizo, cercana a Carolina Píparo, por el rumbo de algunos proyectos legislativos. Son conflictos de origen distinto, atravesados ahora por la pregunta que dejó Abonjo: quién conserva espacio para negociar dentro del bloque que conduce Osaba.

La fractura tampoco implica un alejamiento de las ideas del Gobierno nacional. Esper y Abonjo confluyen en Derecha Popular después de romper con la estructura bonaerense de LLA, y De la Torre busca ganar presencia en la disputa provincial. Mientras tanto, Pareja deberá llegar a la próxima reunión de bloque con 19 diputados y con versiones de nuevas salidas circulando entre sus propios legisladores.