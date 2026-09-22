Otra fuga golpea a Pareja: LLA pierde una banca en Diputados

Sebastián Pareja junto a Juan Osaba.

La Libertad Avanza sufrió una nueva ruptura en la Cámara de Diputados bonaerense. Gastón Abonjo anunció su salida de la bancada libertaria y confirmó que trabajará junto a Juan Esper en Derecha Popular, el espacio legislativo alineado con el senador provincial Joaquín de la Torre.

La decisión modifica la composición de la Cámara baja y vuelve a exponer las diferencias dentro del armado conducido por Sebastián Pareja. El quiebre se conoció menos de un mes después de que Juan Osaba, dirigente cercano al presidente de LLA bonaerense, asumiera la conducción del bloque en reemplazo de Agustín Romo.

Abonjo explicó públicamente que su acercamiento a Esper se produjo luego de encontrar coincidencias sobre la forma de construir políticamente. “Venimos del mismo espacio, advertimos cuestiones de estilo —mezcla de fondo y forma— que nos llevaron a decisiones comunes”, sostuvo al comunicar el cambio.

Abonjo en X.

El diputado había asumido su banca en 2023 y formó parte del núcleo libertario de Mar del Plata. Durante ese período estuvo vinculado al esquema territorial del diputado nacional Alejandro Carrancio, principal referente de LLA en General Pueyrredón y uno de los dirigentes de confianza de Pareja en la región.

Del desplazamiento territorial a la ruptura legislativa

Las diferencias habían comenzado a hacerse visibles antes del cambio de bloque. Abonjo se desempeñó como coordinador libertario de la Quinta Sección Electoral hasta julio, cuando fue apartado de esa función y reemplazado por el concejal de Necochea Mariano Valiante.

La designación de Valiante fue anunciada por la conducción provincial junto con Carrancio. Desde LLA presentaron el recambio como parte de una reorganización destinada a fortalecer la presencia partidaria en los 27 distritos que integran la Quinta Sección.

En julio, Pareja designó a Valiante como coordinador de la Quinta Sección.

El movimiento dejó a Abonjo sin intervención directa en el armado territorial de una región decisiva para las elecciones de 2027. Dos meses después, el legislador terminó de tomar distancia del sector de Carrancio y trasladó esa ruptura al funcionamiento parlamentario.

Aunque su explicación pública estuvo centrada en diferencias de estilo, fuentes cercanas al diputado también señalaron desacuerdos con la distribución de los recursos asignados a los legisladores para conformar sus equipos de trabajo. Esa modificación habría comenzado a aplicarse después del último cambio en la conducción de la bancada.

Una fisura después del desembarco de Osaba

El alejamiento se produjo cuando Pareja acababa de consolidar su control sobre el bloque de LLA. En agosto, Osaba reemplazó a Romo como presidente de la bancada de 20 diputados, mientras que el dirigente de las Fuerzas del Cielo pasó a ocupar la Vicepresidencia tercera de la Cámara.

Juan Osaba y Agustín Romo, diputados de LLA.

El enroque permitió que el sector alineado con Karina Milei y Pareja quedara al frente de las negociaciones parlamentarias, la organización interna y la definición de la estrategia para cada sesión. Romo mantuvo un lugar dentro de la mesa de autoridades, pero dejó la conducción directa de los legisladores libertarios.

La salida de Abonjo representa la primera baja desde que se formalizó ese recambio. También muestra que la reorganización dispuesta por la conducción provincial no logró cerrar todas las diferencias entre los sectores que conviven dentro de LLA.

Juan Esper ya había abandonado la bancada libertaria y formado Derecha Popular como monobloque. Su incorporación al esquema de De la Torre le permitió construir una posición propia dentro de la Cámara, por fuera de la estructura controlada por Pareja.

Con la llegada de Abonjo, Derecha Popular deja de ser un espacio unipersonal y pasa a contar con dos diputados. La Libertad Avanza, en tanto, reduce de 20 a 19 los integrantes de la bancada que encabeza Osaba.

Las tensiones libertarias rumbo a 2027

El movimiento legislativo se suma a una serie de conflictos territoriales que atraviesan al oficialismo nacional en la provincia de Buenos Aires. Durante septiembre también se registraron alejamientos en distritos como Zárate y Pilar, mientras dirigentes libertarios y sectores del PRO discuten espacios, candidaturas y mecanismos para definir los armados municipales.

La disputa se desarrolla mientras Javier Milei proyecta a Diego Santilli como eventual candidato a gobernador y Pareja intenta conservar el control de la estructura partidaria, las coordinaciones seccionales y la negociación de las listas para 2027.

En la Quinta Sección, el alejamiento de Abonjo introduce una nueva referencia dentro del mismo electorado y abre otra instancia de negociación entre los sectores de derecha. Carrancio conserva la conducción territorial de LLA en General Pueyrredón, Valiante quedó a cargo de la coordinación seccional y Derecha Popular contará ahora con las bancas de Esper y Abonjo.