Diputados nacionales de Unión por la Patria integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda enviaron una carta a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y a otras autoridades del organismo para plantear una serie de cuestionamientos sobre el proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Poder Ejecutivo.

La presentación, referida al Mensaje N° 43-2026 enviado al Congreso, coincidió con el comienzo de una nueva misión técnica del FMI en la Argentina. Los legisladores señalaron que detectaron aspectos que, según su interpretación, presentan problemas de consistencia, información y márgenes de discrecionalidad en la administración de recursos.

La carta concentra las observaciones en tres ejes: el costo tributario asociado al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), las asignaciones de la denominada Jurisdicción 91 y el crecimiento de la inversión financiera neta contemplada para 2027.

El planteo por el costo fiscal del RIGI

El primer punto se refiere al resultado fiscal proyectado por el Gobierno. El Presupuesto contempla un superávit primario de la Administración Pública Nacional de aproximadamente $15,4 billones, equivalente a cerca del 1,1% del Producto Bruto Interno.

Unión por la Patria sostiene que ese cálculo no incorporaría plenamente el gasto tributario derivado de los beneficios del RIGI. En la carta, los diputados estimaron que, cuando el régimen se encuentre en plena ejecución, ese costo podría alcanzar los US$3.359 millones anuales, equivalentes a unos 0,49 puntos del PBI. Esa cifra forma parte del cálculo presentado por los legisladores y no constituye una estimación independiente del FMI.

A partir de ese cálculo, el bloque opositor planteó que el superávit previsto podría estar sobreestimado. El cuestionamiento deberá formar parte ahora de la discusión parlamentaria del proyecto, donde podrán contrastarse las proyecciones del Poder Ejecutivo y las observaciones formuladas por los distintos bloques.

La Jurisdicción 91 y una partida de $7,7 billones

El segundo eje está puesto sobre la Jurisdicción 91, denominada “Obligaciones a Cargo del Tesoro”. Para 2027, el proyecto contempla unos $14,8 billones, frente a los $5,6 billones que se estiman para la ejecución de 2026.

Dentro de esa jurisdicción, los diputados hicieron foco en el programa 99, “Otras Asistencias Financieras”, con alrededor de $7,7 billones previstos. Según el planteo de UP, la partida no establece metas físicas ni un criterio específico de distribución dentro del proyecto, lo que podría otorgar al Poder Ejecutivo un margen amplio para decidir su asignación durante el ejercicio.

La Jurisdicción 91 no corresponde a un ministerio o ente con estructura propia, sino que reúne obligaciones y transferencias administradas desde el área de Hacienda. Esos recursos pueden utilizarse, entre otros destinos, para transferencias o refuerzos presupuestarios durante el año.

La inversión financiera prevista para 2027

El tercer cuestionamiento apunta a la inversión financiera neta. De acuerdo con las cifras incluidas en la presentación, el Presupuesto proyecta unos $17,4 billones para 2027, frente a $9,8 billones previstos para este año, prácticamente el doble en términos nominales.

Los legisladores interpretaron que ese incremento permitiría destinar una parte significativa de los recursos a inversiones financieras temporarias, disponibilidades en caja y bancos u otros instrumentos. A partir de allí, cuestionaron la relación entre esas asignaciones y los fondos destinados a otras políticas públicas. Se trata, nuevamente, de la lectura formulada por el bloque opositor sobre la estructura presupuestaria.

La carta coincidió con la llegada de la misión del FMI

El planteo fue enviado mientras el FMI inicia en Buenos Aires la tercera revisión del programa vigente con la Argentina. El cronograma del organismo establece que esta instancia toma como referencia los criterios de desempeño correspondientes a fines de junio de 2026.

Como informó GrupoLaProvincia.com este lunes, la delegación está encabezada por Joyce Wong y la revisión tendrá entre sus principales focos el resultado fiscal y la acumulación de reservas. El análisis se desarrollará a través de reuniones técnicas vinculadas con el cumplimiento de las metas acordadas.

En su carta, los diputados de Unión por la Patria también cuestionaron el rol del Fondo en el programa económico y sostuvieron que el organismo tiene responsabilidad sobre el esquema presupuestario por su participación en la evaluación y modificación de las metas acordadas. Esa afirmación corresponde a la posición política expresada por los legisladores y no a una definición del propio FMI.

El Presupuesto 2027 deberá atravesar ahora el tratamiento en el Congreso, donde las proyecciones fiscales, la distribución de las partidas y las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo quedarán bajo análisis de los distintos bloques.