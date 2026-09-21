Alejandro Vilches presentó este lunes su renuncia como secretario nacional de Discapacidad, en una salida que se produce mientras crece la discusión política y legislativa por los cambios que el Gobierno incluyó para el sector en el proyecto de Presupuesto 2027. El funcionario explicó que tomó la decisión por “razones estrictamente personales”.

La dimisión fue presentada ante el ministro de Salud, Mario Lugones. Hasta el momento no se anunciaron otras modificaciones en la estructura de la Secretaría y el Gobierno se encuentra evaluando quién reemplazará a Vilches al frente del área.

Vilches había asumido durante enero de este año. Su salida ocurre en un momento de particular sensibilidad para las políticas de discapacidad, atravesadas por la discusión sobre el financiamiento de las prestaciones y por el tratamiento parlamentario de las modificaciones incorporadas al Presupuesto 2027.

Qué propone el Presupuesto 2027 para discapacidad

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso contiene, entre sus artículos 36 y 41, una serie de modificaciones al régimen vigente. Entre ellas, establece la incompatibilidad entre la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral y un empleo formal y redefine condiciones vinculadas al sistema de prestaciones.

Otro de los puntos bajo discusión aparece en el artículo 39, que establece que la universalidad de la cobertura no necesariamente implicará homogeneidad de aranceles entre las distintas jurisdicciones. La propuesta abrió un debate sobre el financiamiento y los valores que podrían afrontar los diferentes actores que integran el sistema.

Como informamos en GrupoLaProvincia.com, el Presupuesto 2027 incorpora modificaciones que van más allá de los montos asignados y alcanzan directamente al régimen de discapacidad. El análisis citado en esa cobertura señala además que las pensiones por invalidez laboral contarían con más recursos que en 2026, aunque seguirían 26,5% por debajo del nivel de 2023. El programa Incluir Salud, en tanto, tendría una caída real de 13,9% frente al presupuesto vigente de este año.

La renuncia y una discusión que sigue abierta

La salida de Vilches coincide temporalmente con este debate, aunque el propio funcionario atribuyó formalmente su renuncia a motivos personales. Hasta ahora no se informó oficialmente que la decisión esté relacionada con el proyecto presupuestario.

En paralelo, la Casa Rosada mantiene abierta la negociación política en torno a las disposiciones vinculadas con discapacidad. Entre los puntos en discusión aparecen el esquema de pensiones y la continuidad del sistema de prestaciones, mientras el proyecto deberá atravesar el tratamiento legislativo antes de que sus disposiciones puedan quedar firmes.

La renuncia deja ahora pendiente la definición de una nueva conducción para la Secretaría Nacional de Discapacidad. El Ministerio de Salud evalúa el reemplazo de Vilches mientras la agenda del área continúa atravesada por cuestiones de salud, educación, transporte, empleo, accesibilidad y protección social.