Pacto, interna y nuevo jefe: cómo se cerró el enroque libertario en Diputados

Juan Osaba y Agustín Romo, diputados de LLA.

La Libertad Avanza finalmente completó el movimiento que había diseñado varios meses atrás para reordenar su conducción en la Cámara de Diputados bonaerense. Juan Osaba reemplazó a Agustín Romo al frente del bloque, mientras el dirigente vinculado a Santiago Caputo pasó a ocupar la Vicepresidencia 3° del cuerpo.

Aunque formalmente se trató de un intercambio de cargos, modificó el equilibrio interno de la bancada. Osaba responde políticamente al presidente de LLA bonaerense, Sebastián Pareja, y forma parte del sector alineado con Karina Milei, que ahora concentra el manejo parlamentario de los 20 diputados libertarios.

Romo, identificado con las Fuerzas del Cielo y el asesor presidencial Santiago Caputo, perdió la jefatura, pero no quedó desplazado completamente de la estructura legislativa. Su llegada a una de las vicepresidencias de la Cámara le garantiza visibilidad, participación institucional y un lugar dentro de la mesa de autoridades.

El enroque fue formalizado durante la sesión ordinaria encabezada por Alejandro Dichiara, la primera realizada después del receso invernal. Para concretarlo resultó decisiva una negociación con Fuerza Patria, que incorporó al temario una iniciativa impulsada por el senador Federico Fagioli.

La designación de Osaba fortalece al armado que conduce Pareja dentro de la provincia de Buenos Aires. Ese sector cuenta con la mayor cantidad de representantes dentro de la bancada y buscaba desde hacía meses colocar a uno de sus dirigentes en la presidencia.

El cargo no es solamente administrativo. Quien encabeza el bloque participa de las negociaciones con las autoridades de la Cámara, organiza la estrategia para cada sesión, distribuye responsabilidades entre sus integrantes y articula las posiciones frente a los demás espacios.

El movimiento, por lo tanto, permite que el sector de Karina Milei controle directamente la voz institucional de LLA dentro de Diputados. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, la secretaria general de la Presidencia ya había comenzado a intervenir para contener a la dirigencia bonaerense en medio de fugas, reproches y disputas por la conducción.

Ese proceso se vincula con una pelea más amplia por el armado electoral rumbo a 2027. Pareja pretende sostener el control territorial del partido, mientras distintos grupos libertarios discuten candidaturas, afiliaciones y lugares dentro de la estructura provincial.

La disputa también tuvo capítulos judiciales y partidarios. Los cuestionamientos sobre el padrón de afiliados y el funcionamiento interno de LLA profundizaron las diferencias entre quienes responden a Karina Milei y las agrupaciones identificadas con otros referentes nacionales.

Juan Osaba junto al armador libertario, Sebastián Pareja.

El deterioro de Romo comenzó antes de que se acordara su salida. Uno de los episodios que aceleró el desplazamiento ocurrió cuando el bloque permitió que avanzara un proyecto del diputado Héctor Gay para transformar la Legislatura bonaerense en un sistema unicameral.

La propuesta coincidía con una de las reformas que analizaba la conducción libertaria, pero su presentación se produjo antes de que Karina Milei y Pareja pudieran incorporarla a un paquete político más amplio.

Según la reconstrucción realizada dentro de la Legislatura, esa decisión terminó de debilitar al entonces presidente del bloque, que ya enfrentaba cuestionamientos por su forma de conducción y por la salida de Juan José Esper, quien abandonó la bancada para conformar el monobloque Derecha Popular.

Fuerza Patria tuvo la llave para destrabar el cambio

El entendimiento libertario no alcanzaba por sí solo. Para completar el movimiento institucional, LLA necesitó del acompañamiento de otros sectores de la Cámara y encontró la llave en una negociación con Fuerza Patria.

El peronismo aceptó facilitar el recambio, mientras los libertarios habilitaron el tratamiento de un proyecto del senador de Patria Grande Federico Fagioli, orientado a garantizar derechos y políticas de asistencia para las personas en situación de calle.

La iniciativa ingresó en el temario sobre tablas. En los primeros minutos de la sesión, Romo juró como vicepresidente tercero; posteriormente se formalizó la llegada de Osaba a la jefatura de la bancada y el proyecto de Fagioli consiguió avanzar.

Un intento anterior había quedado bloqueado porque la propuesta no reunió los dos tercios necesarios para su tratamiento. En aquella oportunidad, el PRO y sectores del radicalismo rechazaron habilitarla, lo que postergó también el movimiento libertario.

#Ahora | Jura como vicepresidente el diputado Agustín Romo, en lugar del renunciante Juan Osaba. pic.twitter.com/jvbDb29LES — Diputados BA (@HCDiputadosBA) August 27, 2026

Los desafíos que recibe Osaba

Osaba deberá conducir una bancada numerosa, pero insuficiente para imponer proyectos sin acuerdos externos. Con 20 diputados sobre un total de 92, LLA necesita negociar tanto para aprobar leyes como para habilitar tratamientos que requieran mayorías especiales.

El nuevo presidente tendrá que administrar las diferencias internas y, al mismo tiempo, sostener conversaciones con Fuerza Patria, el PRO, los bloques radicales y las bancadas minoritarias.

También deberá ordenar una agenda que incluye las reformas institucionales promovidas por el espacio, los cuestionamientos a la gestión de Kicillof y la construcción de una plataforma bonaerense rumbo a 2027.

El enroque resolvió la distribución inmediata de los cargos, pero no eliminó la disputa de fondo. Karina Milei y Pareja ganaron el control formal de la bancada; Romo conservó un lugar en la conducción de la Cámara y la interna libertaria quedó contenida dentro de un acuerdo que necesitó del peronismo para concretarse.