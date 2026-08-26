El legislador Maximiliano Abad mantuvo una reunión con autoridades de la Unión Industrial Argentina (UIA), durante la cual analizaron los principales desafíos que enfrenta el sector productivo y coincidieron en la necesidad de establecer condiciones estables para favorecer el desarrollo industrial.

Abad

“Sin industria no hay desarrollo, y sin reglas claras no hay industria”, afirmó Abad luego del encuentro. A través de sus redes sociales, el legislador enumeró una serie de propuestas vinculadas con la formación técnica, la organización del Estado y la reducción de los costos que afrontan quienes producen en el país.

Uno de los ejes señalados fue la necesidad de fortalecer una educación técnica que mantenga un diálogo permanente con el mundo del trabajo. El planteo busca articular la formación educativa con las demandas laborales y productivas.

Acuerdos que trasciendan la coyuntura

Abad también reclamó que existan roles claros para el Estado y el sector privado, junto con acuerdos capaces de sostenerse más allá de las circunstancias políticas y económicas de cada momento.

Entre sus propuestas incluyó una “descentralización real” hacia los municipios y la necesidad de reducir el denominado “costo argentino”, al que identificó como uno de los obstáculos para el desarrollo de la actividad productiva.

El legislador puso especial énfasis en el esquema impositivo y pidió terminar con la superposición tributaria entre Nación, las provincias y los municipios. Según planteó, la acumulación de cargas correspondientes a diferentes niveles del Estado dificulta la producción y afecta el funcionamiento de las empresas.

“Mi propuesta sigue siendo la misma: una arquitectura de entendimientos, política y fiscal, para que producir en la Argentina deje de ser una carrera de obstáculos”, concluyó Abad.