La Liga de Intendentes lleva su agenda al campo y tiende puentes en el peronismo.

La Liga de Intendentes Peronistas de la provincia de Buenos Aires sumó el campo a su agenda. Este martes, varios de sus integrantes participaron de la Semana Angus de la Primavera en Cañuelas, donde conversaron con productores sobre el mercado interno y las posibilidades de exportación. La visita también reunió durante la jornada al senador nacional Eduardo “Wado” de Pedro y a funcionarios del gobierno de Axel Kicillof.

La intendenta local, Marisa Fassi, recibió primero al grupo en el municipio. Después, los jefes comunales recorrieron el Centro de Remates y Exposiciones Angus. Estuvieron Federico Otermín, de Lomas de Zamora; Mariel Fernández, de Moreno; Nicolás Mantegazza, de San Vicente; y Gastón Granados, de Ezeiza. También participaron de las actividades el intendente de Luján, Leonardo Boto, y el parlamentario del Mercosur Gustavo Arrieta, exintendente de Cañuelas.

De Pedro acompañó la recorrida por la muestra y coincidió con el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo. Los tres compartieron el escenario después de una conferencia. Los intendentes volvieron así a coincidir con referentes de distintos sectores del peronismo, después de una serie de reuniones con dirigentes provinciales y nacionales.

La agenda productiva llega a la muestra ganadera

En Cañuelas, los jefes comunales hablaron con productores sobre las condiciones que necesita la actividad. Las conversaciones giraron alrededor del abastecimiento del mercado interno y las oportunidades de exportación, dos cuestiones que conectan la producción bonaerense con el consumo y el ingreso de divisas.

La visita a la Semana Angus le dio a la Liga contacto con un sector que tiene fuerte presencia en el interior provincial. Hasta ahora, sus movimientos más visibles habían sido las reuniones con referentes del peronismo y su intervención en el debate por el endeudamiento familiar. La recorrida ganadera agregó otra mesa a ese itinerario.

El grupo reúne intendentes del Conurbano, la costa y el interior. Además de quienes estuvieron en Cañuelas, lo integran Federico Susbielles, de Bahía Blanca; Esteban Sanzio, de Baradero; Juan Pablo García, de Dolores; Juan de Jesús, de La Costa; Gustavo Menéndez, de Merlo; Hernán Arranz, de Monte Hermoso; y Federico Achával, de Pilar.

Rodríguez y Cuattromo, ambos vinculados al Movimiento Derecho al Futuro que impulsa Kicillof, participaron de la jornada en un momento distinto al encuentro municipal. Su presencia acercó a la exposición las áreas provinciales de desarrollo agrario y financiamiento.

De Pedro, identificado con La Cámpora, sumó a la recorrida una figura del peronismo nacional con la que la Liga no había aparecido hasta ahora en una actividad de este tipo.

Una ronda de reuniones que cruza la interna

Los contactos políticos de los intendentes no empezaron en Cañuelas. El grupo ya mantuvo encuentros con Kicillof, el diputado nacional Máximo Kirchner, el exministro de Economía Sergio Massa y el senador José Mayans. En cada reunión llevó preocupaciones de los municipios y abrió conversaciones sobre el futuro del peronismo.

A esa lista se agregó el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, a quien recibieron en el Museo Quinta 17 de Octubre de San Vicente. Hablaron de la situación económica de las provincias, la pérdida de empleo, el endeudamiento de las familias y las dificultades de las pymes y la industria. También discutieron el lugar de las economías regionales en una propuesta nacional.

La Liga de Intendentes recibió al gobernador de La Rioja Ricardo Quintela.

Quintela les pidió profundizar el diálogo para alcanzar la unidad del peronismo. La Liga, mientras tanto, continúa sentándose con dirigentes que mantienen posiciones diferentes dentro del partido. La recorrida con De Pedro y la presencia de funcionarios bonaerenses en la Semana Angus agregaron nuevos nombres a esa secuencia.

Achával, uno de los integrantes del grupo, planteó recientemente que todavía falta tiempo para resolver las candidaturas de 2027. Propuso concentrar el trabajo inmediato en las prioridades que reciben los intendentes en sus distritos y en la elaboración de un proyecto nacional. La agenda agropecuaria de Cañuelas se suma ahora a esas discusiones sobre producción, empleo y desarrollo territorial.

El reclamo por las deudas que llevaron al Congreso

La semana anterior, la Liga había pasado por la Cámara de Diputados de la Nación. Otermín, Fernández y Achával se reunieron con el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, y con los diputados Teresa García y Guillermo Michel para abordar el aumento del endeudamiento familiar.

La visita coincidió con el inicio del tratamiento de proyectos sobre morosidad y alivio financiero en las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor. Los intendentes describieron cómo el uso del crédito para pagar alimentos, servicios y otros gastos cotidianos repercute en los hogares y en los comercios de cercanía. También señalaron que los municipios reciben más pedidos de asistencia de familias cuyos ingresos no alcanzan.

La Liga de Intendentes con diputados nacionales.

Achával puso cifras de Pilar sobre la mesa: afirmó que más de 140 mil vecinos tienen deudas y más de 60 mil están en mora. En la provincia, además, la Legislatura estudia una propuesta presentada por el diputado Facundo Tignanelli y el defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, para crear un procedimiento gratuito de negociación de deudas de consumidores antes de una demanda de cobro.

Después de llevar ese problema al Congreso, los intendentes fueron a Cañuelas a escuchar a los productores. Achával definió el propósito que, según sostuvo, guía las reuniones de la Liga: acercar a las distintas partes del peronismo para que sus discusiones estén “orientadas a resolverles los problemas de la vida cotidiana a nuestros vecinos”.