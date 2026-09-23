Kicillof abrió la puerta a inversores en Nueva York: deuda, empresas y proyectos para la Provincia

El gobernador bonaerense mantuvo reuniones separadas con representantes de fondos de inversión institucionales y con más de 20 referentes empresarios.

La agenda económica de Axel Kicillof en Nueva York pasó de las universidades a las mesas con inversores. El gobernador bonaerense mantuvo reuniones separadas con representantes de fondos de inversión institucionales y con más de 20 referentes empresarios, en una jornada que tuvo como ejes la deuda provincial, las oportunidades de inversión, la infraestructura y el desarrollo productivo.

Kicillof estuvo acompañado por los ministros de Gobierno, Carlos Bianco, y de Economía, Pablo López; el subsecretario de Relaciones Internacionales e Interjurisdiccionales, Juan Manuel Padín; y la asesora en Asuntos Internacionales Cecilia Nicolini.

La ronda dejó también un nuevo cuestionamiento al presidente Javier Milei. Frente a los empresarios, Kicillof sostuvo que el escenario internacional abre posibilidades para el país, pero lamentó que ese contexto sea “desperdiciado por la política de Milei” y por decisiones de un Gobierno al que cuestionó por no contar, según su posición, con un plan concreto de desarrollo.

Diez fondos y los bonos bonaerenses

Uno de los capítulos centrales de la jornada fue la reunión con representantes del sistema financiero. El Gobierno bonaerense informó oficialmente que Kicillof mantuvo un encuentro con fondos de inversión institucionales, aunque la comunicación provincial no difundió los nombres ni detalló el contenido de las conversaciones.

Según pudo reconstruir Infobae, participaron representantes de diez fondos. Entre ellos estuvieron Eaton Vance, Vanguard, GoldenTree y Mesarete. El medio informó además que BlackRock solicitó participar pese a no poseer actualmente bonos de la provincia de Buenos Aires. También estuvo presente el asesor financiero Javier Timerman.

El encuentro tuvo como uno de sus temas la deuda provincial. Fuentes bonaerenses indicaron que durante la reunión se repasó el cumplimiento de los compromisos asumidos después de la reestructuración y la situación económica de Buenos Aires dentro del escenario macroeconómico nacional.

La reunión tiene como antecedente inmediato el vínculo que la Provincia mantiene con los tenedores de sus títulos reestructurados. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el canje concretado en 2021, después de unos 20 meses de negociaciones, alcanzó una adhesión cercana al 98% de la deuda bajo legislación extranjera. De acuerdo con la información oficial difundida entonces, la operación produjo un alivio financiero estimado en US$4.600 millones hasta 2027 y extendió los vencimientos.

Finalizada la reunión financiera, el gobernador mantuvo otro encuentro con representantes empresarios interesados en proyectos productivos, tecnológicos y de infraestructura en territorio bonaerense.

La Provincia informó oficialmente que participaron más de 20 referentes vinculados con energía, minería, petróleo y gas, biotecnología, comercialización de granos y servicios tecnológicos, entre otras actividades.

El objetivo informado oficialmente fue presentar las posibilidades de desarrollo productivo, innovación e infraestructura que ofrece Buenos Aires y mantener contactos con compañías que ya tienen participación en la Provincia o en el país.

La dimensión productiva bonaerense forma parte de la presentación que la administración provincial utiliza para captar inversiones. La propia Dirección Provincial de Promoción de Inversiones señala que la industria representa el 26,6% del Producto Provincial, el 34,4% de las exportaciones y el 25,2% del empleo formal bonaerense.

Kicillof estuvo acompañado por los ministros de Gobierno, Carlos Bianco, y de Economía, Pablo López; y la asesora en Asuntos Internacionales Cecilia Nicolini.

El RIGI también entró en la conversación

Otro de los puntos que Kicillof llevó a la reunión empresaria fue el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) impulsado por el Gobierno nacional. Ante los ejecutivos, afirmó: “Necesitamos una política industrial que no pondere un sector sobre otro”.

Luego sostuvo que los incentivos deberían alcanzar tanto a grandes compañías como a pequeñas empresas, generar empleo de calidad e incorporar criterios ambientales y de protección de los recursos naturales.

Buenos Aires tiene desde 2024 su propio Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas (RPIE), creado por la Ley 15.510 y reglamentado a fines de 2025. El esquema comenzó a funcionar operativamente durante 2026.

El programa provincial admite proyectos desde US$5 millones y ofrece beneficios sobre Ingresos Brutos, Inmobiliario y Sellos, además de estabilidad fiscal. Los incentivos varían según el volumen del desembolso y pueden ampliarse cuando los proyectos generan empleo, sustituyen importaciones, desarrollan tecnología, aumentan exportaciones o incorporan proveedores locales.

Para inversiones superiores a US$50 millones, además, se exige la presentación de un Programa de Desarrollo de Proveedores Provinciales. Los proyectos de más de US$200 millones que acrediten un aporte diferencial pueden solicitar estabilidad fiscal por hasta 30 años.

La herramienta ya había formado parte de la agenda internacional del gobernador. Durante su viaje a España de abril Kicillof presentó el esquema ante empresarios y fondos interesados en proyectos bonaerenses.

También mantuvimos un encuentro con representantes de 20 grandes empresas que están interesadas en las oportunidades de desarrollo productivo, innovación e infraestructura que ofrece nuestra provincia.



Además, conversamos sobre la importancia estratégica de los parques… pic.twitter.com/bxkBg5TXmr — Axel Kicillof (@Kicillofok) September 22, 2026

De la deuda a la inversión productiva

Las dos reuniones del martes colocaron sobre la misma jornada dos vínculos diferentes de la Provincia con el capital internacional. Por un lado estuvieron los fondos relacionados con la deuda bonaerense, con quienes el Ejecutivo repasó el cumplimiento de los compromisos surgidos de la reestructuración. Por otro, las compañías interesadas en proyectos de inversión y sectores productivos del distrito.

La agenda estadounidense continúa este miércoles. Kicillof tiene previsto participar de una actividad económica en Gracie Mansion, organizada por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y la Global Progress Foundation, y luego exponer en la Universidad de Columbia sobre la Argentina frente a los cambios del orden económico internacional.

Mientras tanto, Javier Milei también permanece en Nueva York por la Asamblea General de Naciones Unidas, aunque ambos desarrollan cronogramas separados.