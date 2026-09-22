Kicillof arrancó su agenda en Estados Unidos: “Las políticas de Milei están en las antípodas de nuestras necesidades”

La primera parada fue The New School , donde Kicillof participó de la actividad “América Latina en la encrucijada: el futuro de la democracia, la economía y la política progresista en un mundo fracturado”.

Axel Kicillof puso en marcha en Nueva York una agenda de dos días que combina actividades académicas, reuniones con inversores y encuentros con representantes empresarios. El primer compromiso se realizó este martes en The New School, donde el gobernador bonaerense participó de una conversación sobre el futuro económico y político de América Latina. Más tarde tiene previsto reunirse con fondos de inversión institucionales y con representantes de más de 20 compañías estadounidenses.

La visita continuará el miércoles con dos actividades ya programadas: un encuentro económico en Gracie Mansion, residencia oficial del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y una conferencia pública en la Universidad de Columbia. La gira se desarrolla, además, durante la semana de la Asamblea General de las Naciones Unidas y coincide con la presencia del presidente Javier Milei en Nueva York, aunque las agendas de ambos mandatarios son independientes.

Kicillof viajó acompañado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; el subsecretario de Relaciones Internacionales e Interjurisdiccionales, Juan Manuel Padín; y la asesora en Asuntos Internacionales Cecilia Nicolini.

El primer mensaje desde Nueva York: integración regional y desarrollo

La primera parada fue The New School, donde Kicillof participó de la actividad “América Latina en la encrucijada: el futuro de la democracia, la economía y la política progresista en un mundo fracturado”, organizada por el Observatorio de América Latina (OLA) de esa universidad.

Antes de la charla, el gobernador mantuvo una reunión con el vicerrector adjunto de The New School, Christoph Cox, y con los codirectores del OLA, Michael Cohen y Margarita Gutman. El Observatorio funciona dentro de la universidad como un espacio dedicado al estudio de América Latina, el debate público y la vinculación de las discusiones regionales con la agenda internacional.

De la actividad participaron, entre otros, Mark Weisbrot, codirector del Center for Economic and Policy Research (CEPR); Adriana Abdenur, copresidenta del Global Fund for a New Economy; Nancy Okail, presidenta y directora ejecutiva del Center for International Policy; y William Milberg, profesor y exdecano de The New School.

Durante su intervención, Kicillof sostuvo que la Argentina y la región tienen “nuevas oportunidades en este orden mundial que se está configurando” y enumeró entre los activos nacionales los recursos naturales, las capacidades productivas, el sistema científico y de innovación y la tradición industrial.

El gobernador también volvió a cuestionar la política económica del Gobierno nacional. Afirmó que las medidas de Milei se encuentran, según su posición, en sentido contrario a las necesidades de desarrollo del país y mencionó como problemas la situación del empleo, los salarios, la industria y el manejo de recursos estratégicos. Frente a ese escenario, planteó que es necesario “avanzar en una verdadera integración regional” para mejorar la inserción latinoamericana en el escenario internacional.

Durante su intervención, Kicillof sostuvo que la Argentina y la región tienen “nuevas oportunidades en este orden mundial que se está configurando”.

Bonistas y más de 20 empresas: el segundo tramo del martes

Terminada la actividad académica, la agenda prevista para este martes se concentra en cuestiones económicas y financieras. Uno de los encuentros será con fondos de inversión institucionales, incluidos actores que poseen bonos emitidos por la provincia de Buenos Aires. La reunión retoma un vínculo que la administración bonaerense mantiene desde hace años con acreedores externos y que volvió a tomar estado público en junio pasado, cuando Kicillof aseguró que el contacto con los tenedores internacionales de deuda es “permanente”.

El antecedente central es la reestructuración de la deuda provincial realizada en 2021. Después de 20 meses de negociación, la Provincia informó que alcanzó una adhesión cercana al 98% de los títulos bajo legislación extranjera. El acuerdo permitió, según los datos oficiales difundidos entonces, un alivio financiero de aproximadamente US$4.600 millones hasta 2027, además de extender los plazos de pago.

La situación que dio origen a aquella negociación también dejó números importantes: entre 2016 y 2019, la deuda pública provincial denominada en dólares había pasado de US$5.420 millones a US$9.134 millones, un aumento del 68%, y el Gobierno bonaerense sostuvo que el 94% de esos compromisos debía afrontarse durante los cuatro años siguientes.

El encuentro en Nueva York no estará limitado a quienes poseen títulos bonaerenses. Kicillof también tiene prevista una reunión con representantes de más de 20 empresas estadounidenses que ya cuentan con inversiones en la Provincia o analizan desarrollar nuevos proyectos.

Los sectores representados incluyen energía, petróleo y gas, minería, comercialización de granos, biotecnología y servicios tecnológicos, entre otras ramas. La información difundida hasta ahora no incluye el listado completo de las compañías ni anuncia acuerdos de inversión cerrados: el encuentro fue presentado como una ronda de intercambio con empresas que operan o evalúan proyectos en territorio bonaerense.

El miércoles: Mamdani, Pedro Sánchez y Gracie Mansion

La agenda continuará el miércoles 23 de septiembre con un encuentro en Gracie Mansion, la residencia oficial del alcalde de Nueva York.

Kicillof fue invitado a participar del coloquio “Construyendo una economía para la mayoría”, coorganizado por el gobierno de Zohran Mamdani y la Global Progress Foundation. La actividad reunirá a dirigentes internacionales que se encuentran en Nueva York durante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Entre los participantes confirmados está el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Fuentes del Ejecutivo español confirmaron que el encuentro del 23 de septiembre tendrá formato de coloquio y estará centrado en políticas económicas.

Será además un nuevo encuentro entre Kicillof y Sánchez durante 2026. Como ya informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el gobernador desarrolló durante el año una serie de contactos internacionales: en abril estuvo en España, donde mantuvo reuniones con representantes de los sectores energético, tecnológico y alimenticio y con fondos de inversión, además de entrevistarse con la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz. También mantuvo contactos con Sánchez y con otros dirigentes de la región y Europa.

En agosto, Kicillof viajó a Uruguay, donde se reunió con el presidente Yamandú Orsi y participó del III Congreso Panamericano.

En abril Kicillof estuvo en España, donde mantuvo reuniones con representantes de los sectores energético, tecnológico y alimenticio y con fondos de inversión, además de entrevistarse con la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz.

La última actividad pública anunciada para la visita será en la Universidad de Columbia. El miércoles, entre las 16 y las 17 hora de Nueva York, Kicillof participará de la conversación “Argentina's Future in a Shifting Global Order” —“El futuro de la Argentina en un orden global cambiante”—, organizada por el Institute of Latin American Studies (ILAS) y la Argentine Student Association (ARSA).

La actividad se realizará en el International Affairs Building de Columbia y será moderada por la profesora María Victoria Murillo. Según la presentación oficial de la universidad, el encuentro abordará las transformaciones económicas y políticas de la Argentina y América Latina, las perspectivas de desarrollo del país, las tensiones geopolíticas, la fragmentación económica internacional y las respuestas de gobiernos y fuerzas políticas de la región.

Columbia presenta a Kicillof en la convocatoria tanto por su actual cargo como por su trayectoria económica y académica: recuerda que gobierna Buenos Aires desde 2019, que fue reelegido en 2023, que se desempeñó como ministro de Economía de la Nación entre 2013 y 2015 y como diputado nacional entre 2015 y 2019.

La universidad también coloca números sobre la dimensión del distrito que gobierna. En la presentación del evento señala que la provincia de Buenos Aires reúne alrededor del 38% de la población argentina, representa más de un tercio del Producto Interno Bruto nacional y concentra aproximadamente la mitad del valor agregado manufacturero del país. Son cifras consignadas por Columbia en la convocatoria a la conferencia.

Kicillof y Milei, en Nueva York pero con agendas separadas

La estadía de Kicillof coincide con la presencia de Javier Milei en Nueva York. El Presidente llegó este martes a Estados Unidos para participar de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas y desarrollar una serie de reuniones políticas, empresariales y académicas.

Su primera actividad oficial fue la sesión extraordinaria del Escudo de las Américas en la sede de la ONU, una iniciativa impulsada por la administración estadounidense. Inicialmente estaba anunciada la participación del canciller Pablo Quirno y del secretario de Estado Marco Rubio, pero finalmente tanto Milei como Donald Trump decidieron asistir.

El cronograma del jefe de Estado incluye además su exposición ante la Asamblea General de Naciones Unidas, donde está previsto que vuelva a plantear el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas y pida al Reino Unido retomar la negociación diplomática.

También tiene programada una bilateral con Rubio y un encuentro con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. En paralelo, el Consulado argentino y el Departamento de Estado organizaron un foro sobre Cadenas de Suministros, Energía e Infraestructura, que será abierto por Quirno y el subsecretario de Estado estadounidense Chris Landau.