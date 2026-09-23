Kicillof suma volumen internacional en Nueva York y mira a 2027: “En Argentina se vive una verdadera catástrofe”

Axel Kicillof compartió este miércoles un encuentro en Gracie Mansion con el alcalde neoyorquino Zohran Mamdani.

Axel Kicillof encontró en Nueva York uno de los escenarios internacionales de mayor exposición de su agenda de 2026. En menos de 48 horas pasó por mesas con fondos de inversión y representantes de más de 20 empresas, expuso en ámbitos académicos y compartió este miércoles un encuentro en Gracie Mansion con el alcalde neoyorquino Zohran Mamdani, el presidente del Gobierno español Pedro Sánchez y otros dirigentes extranjeros que coincidieron en la ciudad durante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La reunión, denominada “Construyendo una economía para la mayoría”, también contó con la presencia del presidente del Consejo Europeo, António Costa, y de la primera ministra de Barbados, Mia Amor Mottley. Kicillof utilizó su intervención para describir la situación económica argentina y cuestionar directamente a Javier Milei: rechazó la idea de un “milagro económico” y afirmó que el país atraviesa, según su definición, una “verdadera catástrofe”.

La fotografía con Mamdani y Sánchez se agregó a una secuencia que había comenzado el día anterior con interlocutores muy diferentes. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, Kicillof se reunió con fondos vinculados con la deuda provincial y luego con más de 20 representantes empresarios de sectores como energía, minería, petróleo y gas, biotecnología, comercialización de granos y servicios tecnológicos. La agenda incluyó además una exposición en The New School y tendrá otro capítulo académico en la Universidad de Columbia.

No es la primera incursión internacional del gobernador durante el año. En abril desarrolló actividades políticas y empresarias en España y en agosto viajó a Uruguay, donde mantuvo un encuentro con el presidente Yamandú Orsi.

Ese despliegue ocurre, al mismo tiempo, cuando el nombre de Kicillof está instalado en la discusión presidencial del peronismo para 2027. El gobernador no oficializó una postulación y sostiene que las candidaturas deben surgir como resultado de una construcción política.

Mamdani, Sánchez y un desayuno en Gracie Mansion

Durante el encuentro en Gracie Mansion, la residencia oficial del alcalde de Nueva York, Kicillof volvió a llevar al plano internacional su cuestionamiento al Gobierno argentino.

“Quiero aprovechar esta reunión para aclarar un malentendido”, comenzó, antes de discutir la idea de que exista un “milagro económico” bajo la administración libertaria. “No sólo no hay un milagro, sino que estamos sufriendo una verdadera catástrofe”, sostuvo.

En otra formulación reproducida por Infobae afirmó: “Se ha instalado a través de la propaganda que en Argentina hay un milagro económico”, y agregó que, desde su perspectiva, el país atraviesa “una enorme crisis” y “no solo un fracaso económico, sino una catástrofe”.

Para argumentar esa posición, mencionó una pérdida de “prácticamente 500.000 puestos de trabajo registrados” y el cierre de 30.000 empresas, además de señalar caídas en salarios, jubilaciones e ingresos populares. Se trata de cifras planteadas por el propio gobernador durante su exposición ante los participantes del encuentro.

También utilizó el peso de Buenos Aires dentro de la estructura productiva argentina. Señaló que la Provincia concentra cerca del 40% de la población nacional y aproximadamente la mitad de la industria, y vinculó ese tamaño económico con las consecuencias que, según su gobierno, tienen las decisiones nacionales sobre el distrito.

“Milei gobierna exactamente en las antípodas de lo que nosotros pensamos que hay que hacer”, expresó. A partir de allí enumeró políticas desarrolladas por su administración en educación, transporte, universidades y acceso a alimentos.

Según el gobernador, su gestión alcanzó la inauguración de 1.000 escuelas, avanzó en la ampliación de la educación inicial, estableció el boleto gratuito para estudiantes y extendió la oferta universitaria mediante 80 centros universitarios en municipios bonaerenses. También mencionó el programa Mercados Bonaerenses y afirmó que existen 12 mercados fijos bajo ese esquema.

Axel Kicillof junto a Pedro Sánchez.

El gobernador también vinculó la discusión doméstica con las transformaciones internacionales. “Estamos atestiguando un cambio en el orden mundial y una profunda revolución tecnológica”, sostuvo. Para Kicillof, las capacidades científicas e industriales argentinas ofrecen posibilidades en ese escenario, aunque afirmó que “Milei las está desperdiciando” mediante lo que definió como un plan de subordinación a las grandes potencias.

La definición continuó una línea que ya había desplegado el martes en The New School. Allí aseguró que la Argentina y América Latina tienen “nuevas oportunidades” ante el orden internacional emergente, destacó los recursos naturales, la industria y el sistema científico y reclamó una mayor integración regional. También sostuvo que las políticas nacionales están “en las antípodas” de las necesidades de desarrollo que identifica para el país.

Ante Mamdani, Sánchez y el resto de los invitados, Kicillof amplió ese planteo: “El nuevo orden mundial no está escrito” y señaló que el encuentro debía servir para discutir una organización internacional que contemple “la justicia social, la soberanía de los países y una mayor igualdad”.

Gracias @ZohranKMamdani por invitarnos a compartir un encuentro con el presidente del gobierno de España, @sanchezcastejon y representantes de distintos países que participan de la Asamblea General de la ONU.



Para alcanzar un orden internacional basado en la justicia social, la… pic.twitter.com/FASTq03Ym4 — Axel Kicillof (@Kicillofok) September 23, 2026

Antes de Mamdani: bonistas y más de 20 compañías

La actividad de este miércoles llegó después de un martes concentrado en las relaciones financieras y productivas. Kicillof se reunió primero con fondos de inversión internacionales que poseen títulos provinciales y participaron del proceso de reestructuración de la deuda bonaerense. Según la información reconstruida por Infobae, fueron diez fondos, entre ellos Eaton Vance, Vanguard, GoldenTree y Mesarete; también participó BlackRock, pese a no poseer actualmente bonos provinciales.

Más tarde encabezó un encuentro con más de 20 representantes empresarios vinculados con energía, minería, petróleo y gas, biotecnología, comercialización de granos y servicios tecnológicos. La Provincia presentó allí las posibilidades de desarrollo productivo, innovación e infraestructura del territorio bonaerense.

Entre las compañías identificadas por distintas fuentes estuvieron Microsoft, Mastercard, Google, MetLife y Louis Dreyfus. Durante esa reunión, Kicillof también cuestionó al RIGI nacional y defendió una política industrial que alcance tanto a grandes inversiones como a pequeñas empresas.

Axel Kicillof, Carlos Bianco y Pablo López en Nueva York.

El programa en Nueva York continuará con una exposición en el Institute of Latin American Studies de la Universidad de Columbia, donde está previsto que Kicillof intervenga en una conversación titulada “Argentina's Future in a Shifting Global Order”.

La convocatoria plantea discutir las transformaciones económicas y políticas de la Argentina y la región, las perspectivas de desarrollo, el aumento de las tensiones geopolíticas y la fragmentación de la economía mundial.

La visita deja así una secuencia concreta: el gobernador llegó a Nueva York con una agenda oficial de gestión, deuda e inversiones y sumó encuentros académicos y políticos con referentes internacionales. Al mismo tiempo, el viaje ocurre inmediatamente después del lanzamiento federal del MDF y de sus primeras definiciones explícitas frente a los pedidos para competir en 2027. La candidatura sigue sin ser oficial; la construcción nacional de su espacio y los contactos internacionales, en cambio, ya forman parte de su agenda pública.