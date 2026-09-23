Del Foro a la Gobernación: la UCR bonaerense suma nombres y se divide por las alianzas

Foro de Intendentes Radicales

La interna de la UCR bonaerense empezó a poner nombres sobre las discusiones que mantenía abiertas. El sector que pretende renovar la conducción del Foro de Intendentes propuso a Érica Revilla para reemplazar a Maximiliano Suescun. En paralelo, Franco Flexas profundizó su intención de competir por la Gobernación y el espacio Construir Buenos Aires prepara una nueva reunión territorial en Junín. La posibilidad de una alianza con La Libertad Avanza agrega diferencias incluso entre dirigentes cercanos a la conducción partidaria.

La novedad en el Foro llegó después del empate entre los intendentes radicales. Trece votaron por la continuidad de Suescun, jefe comunal de Rauch; otros trece pidieron renovar las autoridades y Román Bouvier, de Rojas, se abstuvo. Desde entonces, dos grupos de tres intendentes negocian una salida para una conducción que sigue sin definición.

Hasta ahora, la discusión giraba alrededor de la permanencia de Suescun. La propuesta de Revilla, intendenta de General Arenales, obliga a tratar también quién podría sucederlo y con qué respaldo. Esa negociación se superpone con el armado electoral de 2027, donde los mismos sectores mantienen diferencias sobre candidaturas y acuerdos con otras fuerzas.

Una candidata para destrabar el Foro

Esteban Reino, intendente de Balcarce e integrante de la mesa que promueve el recambio, hizo pública la posición de su sector: “Nosotros queremos que Érica Revilla sea quien conduzca”. También planteó que una mujer al frente del Foro representaría un cambio para el espacio.

Reino negocia junto a Sofía Gambier, de Pellegrini, y Emilio Cordonnier, de Ayacucho. Del otro lado están Flexas, Lucía Gómez, intendenta de Adolfo Gonzales Chaves, y Martín Randazzo, de General La Madrid, vinculados con Construir Buenos Aires, el espacio referenciado en el exintendente Miguel Fernández. Revilla deberá conseguir respaldo de ambos lados para que su nombre permita superar la paridad.

La discusión tiene consecuencias para los 27 municipios que gobierna el radicalismo. Los jefes comunales utilizan el Foro para plantear necesidades compartidas ante la Provincia y la Nación, en un período de dificultades financieras para los distritos. En una reunión reciente con Axel Kicillof, pidieron actualizar los convenios vinculados con IOMA y la Policía y llevaron reclamos por obras de vivienda paralizadas, salud y transporte escolar. Reino reclamó que el Foro recupere ese papel de gestión, además de resolver la disputa por sus autoridades.

El pasado viernes, intendentes radicales llevaron a Kicillof reclamos por seguridad, salud e IOMA.

El empate reprodujo una división que había quedado expuesta en la Convención Provincial de agosto. Allí, Construir cuestionó la conformación de la Junta Electoral partidaria y se retiró del encuentro. El sector alineado con Maximiliano Abad defendió la validez de lo resuelto. Ahora vuelven a encontrarse en una negociación donde ninguno reúne por sí solo los votos para imponer una conducción.

La alianza libertaria encuentra resistencia

La discusión sobre el Foro transcurre mientras la UCR define qué oferta electoral quiere construir para 2027. Dirigentes de La Libertad Avanza y del PRO reconocieron contactos con radicales para explorar un frente más amplio. Pablo Nicoletti, presidente de la Convención bonaerense, negó que exista una negociación orgánica de la UCR y sostuvo que cualquier acuerdo debe pasar por los órganos partidarios.

A esa posición se sumó un pronunciamiento en Bahía Blanca. Un plenario de la UCR local rechazó confluir electoralmente con La Libertad Avanza. La declaración lleva firmas de dirigentes cercanos a Fernando Roig, referente partidario de la ciudad a quien se vinculaba con Abad. El planteo muestra que los reparos frente a un acuerdo libertario también aparecen fuera de Construir y Evolución.

Declaración del plenario de la UCR bahiense.

En el sector de Martín Lousteau sostienen una propuesta radical autónoma y descartan sumarse a un frente con el oficialismo nacional. Construir Buenos Aires también rechaza esa posibilidad. Dentro del abadismo, en cambio, conviven posiciones distintas: mientras algunos exploran conversaciones con fuerzas no peronistas, otros cuestionan que la UCR termine integrada a un armado conducido por los libertarios.

Para varios intendentes, el cálculo incluye la defensa de sus municipios. Después de la experiencia electoral de 2025, cuando el radicalismo compitió dividido y Somos Buenos Aires quedó relegado en algunos distritos, temen que una nueva dispersión favorezca a sus adversarios locales. De allí que tampoco haya una posición uniforme entre los jefes comunales sobre cómo presentarse el próximo año.

La apuesta provincial sigue su recorrido

Construir, mientras tanto, continúa su propia gira por las secciones electorales. En Tornquist reunió a dirigentes de 13 distritos de la Sexta Sección en una jornada sobre economía, gestión municipal y participación de nuevas generaciones.

GRUPOLAPROVINCIA.COM ya había informado que allí Flexas confirmó su intención de disputar la Gobernación; en una entrevista posterior, el intendente de General Viamonte reforzó el alcance de esa decisión: “No quiero ser candidato a gobernador, quiero ser gobernador”.

Flexas sostiene que la UCR debe encabezar una propuesta provincial en lugar de esperar un lugar en el proyecto de otro partido. Desde su mirada, el radicalismo perdió presencia ante los votantes de los grandes centros urbanos por no ofrecer durante años una candidatura propia a gobernador. También dijo que todavía trabaja en los equipos y que no definió una eventual fórmula.

El jefe comunal busca darle peso al interior bonaerense en esa construcción. Entre los problemas que recoge en las recorridas mencionó el acceso a la salud y la educación, la seguridad, el estado de las rutas y la situación hídrica. Sobre la gestión de Kicillof, reconoció el diálogo con los municipios, aunque sostuvo que muchas respuestas no llegan a concretarse en el territorio.

La próxima escala de Construir será Junín, el viernes 25 de septiembre. El diputado nacional Pablo Juliano se reunirá con dirigentes de la región en la sede del Sindicato de Empleados de Comercio. El encuentro dará continuidad a las jornadas realizadas en Ayacucho, Lomas de Zamora y Tornquist, ahora con una candidatura provincial expresada públicamente y la conducción del Foro todavía en negociación.