Discapacidad: quién es Pablo Di Liscia, el nuevo secretario que presidió IOMA

El ex presidente de IOMA reemplazará a Alejandro Vilches, quien dejó el cargo por “razones estrictamente personales”. El Ministerio de Salud anticipó que la nueva gestión buscará mejorar el acceso a las prestaciones, reforzar los controles y continuar con la auditoría de las pensiones por invalidez laboral.
Política22 de septiembre de 2026Juan Manuel VillarrealJuan Manuel Villarreal
Pablo Di Liscia

El Gobierno nacional designó este martes a Pablo Di Liscia como nuevo secretario nacional de Discapacidad, un día después de la renuncia de Alejandro Vilches. El nombramiento fue comunicado por el Ministerio de Salud, del que depende el área, en medio del debate político y legislativo por las modificaciones vinculadas con discapacidad incluidas en el proyecto de Presupuesto 2027.

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Di Liscia tendrá entre sus principales objetivos “optimizar el acceso a las prestaciones para las personas con discapacidad”, fortalecer los procesos de gestión y control y avanzar con una administración eficiente de los recursos, según informó la cartera que conduce Mario Lugones.

La nueva conducción también continuará con el proceso de auditoría de las pensiones por invalidez laboral. El Ministerio indicó que esa revisión apunta a identificar irregularidades y detectar beneficios que, según los criterios de la auditoría oficial, hayan sido otorgados de manera fraudulenta. Hasta el momento no se difundieron resultados actualizados de ese proceso junto con el anuncio de la designación.

Quién es Pablo Di Liscia

Di Liscia ya cuenta con antecedentes en la gestión pública vinculados con la administración sanitaria. Entre 2017 y 2019 presidió el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) de la provincia de Buenos Aires, la obra social provincial que durante ese período brindaba cobertura a más de 2,2 millones de afiliados.

Antes de su paso por IOMA se desempeñó como subsecretario de Higiene Urbana y director general de Control de Gestión en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La presentación difundida por Salud también señala que posee más de 20 años de experiencia ejecutiva en el sector privado.

Desde el oficialismo destacaron particularmente su experiencia en conducción de organismos, administración presupuestaria, gestión de operaciones y coordinación de equipos. La designación se concretó después de reuniones mantenidas con Lugones durante las últimas horas.

La salida de Vilches y el debate por Discapacidad

Alejandro Vilches presentó el lunes su renuncia mediante una nota dirigida al ministro de Salud. En el documento atribuyó su decisión a “razones estrictamente personales” y comunicó que dejaba el cargo de manera inmediata. No vinculó formalmente su salida con las discusiones alrededor del Presupuesto 2027.

Como informamos en GrupoLaProvincia.com, la renuncia se produjo mientras el Congreso discute cambios sobre las pensiones no contributivas y el sistema de prestaciones para personas con discapacidad incluidos en el proyecto presupuestario enviado por el Ejecutivo. La cobertura de GLP repasó además que Vilches había asumido en enero y que su salida dejaba abierta la definición de una nueva conducción para el área.

El Presupuesto 2027 propone modificaciones al régimen vigente. Entre otros puntos, plantea incompatibilidades entre la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral y determinadas situaciones de empleo formal, además de introducir cambios en condiciones relacionadas con el sistema de prestaciones. Esos artículos forman parte de la discusión que deberá atravesar el proyecto en el Congreso.

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La llegada de Di Liscia se produce así con una agenda inmediata atravesada por dos frentes: la gestión cotidiana de prestaciones y pensiones y el debate legislativo sobre las reglas y el financiamiento que tendrá el sector. El anuncio oficial puso el foco, por el momento, en la continuidad de las auditorías y en el fortalecimiento de los mecanismos de administración y control.

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