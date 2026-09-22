De Balcarce a Bahía Blanca: ¿Qué reclaman los afiliados del IOMA en distintos puntos de la Provincia?

Afiliados, familiares de personas con discapacidad y acompañantes terapéuticos denuncian demoras en los pagos y dificultades para garantizar la continuidad de determinadas prestaciones.

El Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) atraviesa una nueva sucesión de reclamos en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Afiliados, familiares de personas con discapacidad y acompañantes terapéuticos denuncian demoras en los pagos, dificultades para garantizar la continuidad de determinadas prestaciones y cambios en los valores reconocidos, mientras para este viernes 25 de septiembre fue convocada una movilización frente a la sede central del organismo en La Plata.

La jornada comenzará a las 9, en calle 46 entre 12 y 13, y reunirá a personas provenientes de distintos distritos bonaerenses. Los organizadores anunciaron además una recolección de firmas para acompañar un petitorio dirigido a la obra social.

Entre los planteos aparecen los pagos a acompañantes terapéuticos y transportistas, la continuidad de tratamientos, el cumplimiento de amparos judiciales y las coberturas vinculadas con discapacidad. También reclaman respuestas sobre medicamentos, estudios, traslados, internación domiciliaria y derivaciones a centros especializados.

El conflicto se desarrolla en una obra social de gran escala. Según información oficial del IOMA, el Instituto cuenta con más de 2,1 millones de afiliadas y afiliados y afirma disponer de más de 280 policonsultorios dentro de su red prestacional.

Acompañantes terapéuticos: pagos y continuidad de tratamientos

Uno de los principales focos está puesto sobre los acompañantes terapéuticos. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, la semana pasada el Sindicato de Acompañantes Terapéuticos (SAT) lanzó un paro por tiempo indeterminado por honorarios que denuncia como adeudados por IOMA y por IOSFA. La organización sostuvo que numerosos profesionales continuaron trabajando pese a acumular atrasos en sus cobros.

“Sin sueldo, no hay acompañante. Sin honorarios al día, no hay posibilidad de sostener la prestación”, expresó el sindicato al comunicar la medida.

El reclamo no comenzó este mes. Durante 2026 hubo protestas en distintos distritos y acompañantes que denunciaron demoras de varios meses. En agosto, por ejemplo, profesionales movilizados en Mar del Plata aseguraron que algunos pagos vinculados con prestaciones alcanzadas por amparos judiciales registraban atrasos de hasta 120 días. Se trata de una denuncia de los prestadores, no de una cifra reconocida oficialmente por IOMA.

La discusión tomó otra dimensión este martes en Bahía Blanca, donde familias de personas con discapacidad y acompañantes terapéuticos volvieron a manifestarse frente a la delegación local.

Uno de los testimonios fue el de Verónica Vitali, madre de Ulises, quien aseguró que el valor reconocido para el acompañamiento domiciliario de su hijo pasó de $17.000 a $6.185 por hora. Según relató, el cambio alcanzó incluso prestaciones que ya habían sido realizadas y autorizadas para su cobro.

“Mi acompañante todavía no cobró mayo”, señaló a LaBrújula24. Según su testimonio, una modificación dispuesta en septiembre terminó afectando una prestación anterior. Vitali cuestionó que se revisaran autorizaciones que, en su caso, estaban respaldadas por un amparo judicial.

La mujer explicó además que la acompañante comenzó a reducir la cantidad de horas debido a la diferencia económica. “No sé cómo voy a sostener mi trabajo si ella no viene”, contó al describir el impacto que tiene la prestación sobre la vida cotidiana de su familia.

Vitali hizo también una precisión respecto de otras coberturas: aseguró que IOMA continúa garantizando completamente la medicación que necesita su hijo, cuyo costo estimó en más de $6 millones, aunque afirmó que debe afrontar gastos particulares para otras consultas y prácticas.

Qué cuestionan sobre la resolución de septiembre

Las familias de Bahía Blanca identifican el cambio con la Resolución 2047/2026, dictada el 9 de septiembre. Según la información difundida por LaBrújula24, la medida dispone revisar y unificar autorizaciones y valores de distintas prestaciones tomando como referencia los nomencladores vigentes, con efectos desde el 1° de septiembre.

Los cuestionamientos apuntan especialmente a cómo se está aplicando esa adecuación. Vitali aseguró que en su caso fueron modificados valores correspondientes a servicios anteriores. En Junín apareció un planteo similar: un proyecto presentado en el Concejo Deliberante reclama expresamente que los nuevos criterios arancelarios no se utilicen para recalcular prestaciones ya realizadas y facturadas.

La iniciativa juninense fue presentada por la concejal radical Orlanda D'Andrea y solicita a IOMA que informe qué períodos permanecen pendientes, cuántas prestaciones están involucradas y cuál es la deuda total denunciada por los acompañantes terapéuticos.

El proyecto recoge testimonios de profesionales que aseguran que “las demoras en los pagos son reales y siguen preocupando a toda la comunidad de prestadores” y pide abrir una mesa de diálogo con el sector.

IOMA suma otro frente: paro de acompañantes, pagos demorados y terapias en riesgo.

Amparos judiciales, otro punto de la protesta

Los amparos también estarán entre los ejes de la movilización del viernes. Los convocantes sostienen que existen tratamientos y valores profesionales determinados mediante resoluciones judiciales cuyo cumplimiento continúa generando reclamos. Por eso, el petitorio incluirá pedidos relacionados con acompañamiento terapéutico, transportes y otras prestaciones vinculadas con discapacidad.

El planteo tiene antecedentes, ya que algunas familias recurrieron a la Justicia durante años para garantizar prestaciones. En uno de los casos relevados por GRUPOLAPROVINCIA.COM, una afiliada inició un amparo en 2011 y debió volver a judicializar la situación en 2022 para incorporar acompañamiento terapéutico. Durante 2026, según su testimonio, tuvo que realizar gestiones reiteradas para destrabar los honorarios. La convocatoria de este viernes busca reunir esos reclamos en una misma jornada provincial.

En paralelo, otro frente se abrió en Balcarce, donde unas 9 mil personas están afiliadas a IOMA. Allí, afiliados describen dificultades para conseguir determinadas consultas, estudios y tratamientos y, en algunos casos, aseguran que deben afrontar gastos particulares.

El escenario local quedó además atravesado por una denuncia penal que investiga el circuito de pagos a policonsultorios. La presentación del abogado Marcelo Mazzeo pide analizar transferencias realizadas a la Asociación Civil de Establecimientos Ambulatorios y Policonsultorios Privados (ACEAPP) y determinar qué función cumple esa entidad dentro del esquema, qué controles existen y cómo se distribuyen los recursos. La causa quedó radicada en el Juzgado de Garantías N°3 de La Plata y la investigación está a cargo del fiscal Gonzalo Petit Bosnic.

Frente a los cuestionamientos sobre el circuito de policonsultorios, IOMA sostiene que los convenios vigentes son legales, transparentes y trazables y afirmó que la documentación correspondiente fue puesta a disposición de la Justicia.

El Instituto también viene defendiendo el modelo de atención mediante policonsultorios. En documentación oficial publicada este año aseguró que cuenta con más de 280 centros de ese tipo y sostuvo que su objetivo es garantizar una red de prestaciones con cobertura integral para más de 2,1 millones de afiliados.

En materia de discapacidad, IOMA había anunciado además la adopción desde enero de 2026 de un nuevo nomenclador basado en el modelo nacional, una decisión que presentó como respuesta a pedidos históricos de afiliados y prestadores.

Homero Giles, titular del IOMA.

Reclamos diferentes, una misma cita en La Plata

El escenario provincial reúne situaciones distintas. Los acompañantes terapéuticos reclaman honorarios y cuestionan los tiempos de pago. Algunas familias con integrantes con discapacidad denuncian reducciones en los valores reconocidos y advierten por la continuidad de las prestaciones. En Junín, el planteo llegó al Concejo Deliberante; en Bahía Blanca hubo una protesta frente a la delegación; y en Balcarce el debate se combina con una investigación judicial sobre el circuito de policonsultorios.

La próxima instancia común será este viernes 25 de septiembre en La Plata, cuando afiliados de distintos puntos bonaerenses se concentren frente a la sede central de IOMA y entreguen firmas para reclamar respuestas sobre pagos, coberturas, tratamientos y amparos.

La movilización buscará llevar todos esos planteos a la conducción central del organismo y obtener definiciones sobre qué prestaciones están siendo revisadas, cómo se liquidarán los servicios ya brindados y qué respuesta recibirán los tratamientos cuya continuidad hoy es cuestionada por afiliados y prestadores.