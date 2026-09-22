La Provincia reabre la paritaria estatal: salarios, pases a planta y reclamos pendientes.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires convocó a los gremios estatales para reabrir la negociación paritaria este jueves 24 de septiembre, a las 15, en la sede del Ministerio de Trabajo bonaerense, ubicada en la ciudad de La Plata. La discusión tendrá como eje la actualización de los salarios para los últimos meses de 2026, pero también incluirá reclamos laborales que quedaron pendientes de acuerdos anteriores.

La citación alcanza a los trabajadores comprendidos en la Ley 10.430 y fue dirigida a organizaciones como ATE, UPCN y la Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires (FEGEPPBA). La convocatoria también se extendió al sector docente, que había formalizado su propio pedido para retomar las conversaciones durante septiembre.

El encuentro se realizará después de varias semanas de reclamos sindicales y casi veinte días después de la presentación efectuada por ATE ante la cartera laboral. Estatales, docentes y judiciales habían solicitado que el Ejecutivo cumpliera con la revisión prevista en el último acuerdo, mientras advertían sobre la pérdida de poder adquisitivo y el impacto del aumento de las tarifas y los servicios básicos.

Los gremios llegan con la recuperación salarial como prioridad

El secretario general de ATE bonaerense, Claudio Arévalo, adelantó que la organización concurrirá con la expectativa de “continuar con la recuperación del poder adquisitivo”. El sindicato también buscará avanzar con la planificación de nuevos pases a planta permanente y mantener el funcionamiento de las mesas técnicas sectoriales.

La última negociación concluyó en julio con un incremento del 7% calculado sobre los haberes de junio: un 5% aplicado en julio y otro 2% en agosto. Aquel entendimiento estableció que las partes volverían a reunirse durante septiembre para revisar la evolución de los ingresos.

Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires.

Además de la suba salarial, el acuerdo contempló la continuidad del proceso para incorporar a planta permanente a unos 8.000 trabajadores transitorios correspondientes al período 2024-2025, beneficios vinculados con la carrera administrativa y medidas para determinadas categorías jerárquicas.

ATE había planteado al pedir la reapertura que las restricciones sobre las cuentas provinciales repercuten directamente en las condiciones de vida de los empleados públicos. En esa presentación cuestionó el recorte de transferencias aplicado por el Gobierno nacional y advirtió que el aumento del transporte, la electricidad, el gas y el agua profundizó el deterioro de los ingresos.

El gremio también puso el foco en el endeudamiento de los hogares. Según su diagnóstico, muchas familias recurren al crédito para pagar alquileres, alimentos y servicios, en lugar de utilizarlo para inversiones o gastos extraordinarios.

Septiembre, con pocas posibilidades de incorporar una mejora

La fecha de la convocatoria abre un interrogante sobre el momento en que podría aplicarse un eventual aumento. El proceso de liquidación de los salarios de septiembre ya se encuentra en marcha, por lo que una mejora acordada en la reunión difícilmente pueda incorporarse a los recibos correspondientes a este mes.

Una alternativa sería que el incremento se pague de manera retroactiva junto con los haberes de octubre. De no instrumentarse ese mecanismo, la negociación quedaría enfocada en octubre y noviembre, mientras diciembre podría reservarse para una última revisión antes del cierre de 2026.

La Provincia llega a la mesa en medio de restricciones financieras y una caída de recursos que el Ejecutivo vincula con la situación económica nacional y la reducción de las transferencias. Durante septiembre, además, el Gobierno bonaerense afrontó vencimientos por amortización e intereses de bonos internacionales derivados de la deuda provincial renegociada al comienzo de la gestión de Axel Kicillof.

Los sindicatos reconocen el efecto del ajuste nacional sobre las cuentas de Buenos Aires, aunque sostienen que ese escenario no puede clausurar la discusión sobre los ingresos de los trabajadores. El reclamo apunta a conseguir una recomposición que evite ampliar la pérdida frente a la inflación durante el tramo final del año.

La agenda docente que acompañará la discusión

El Frente de Unidad Docente Bonaerense, integrado por AMET, FEB, SADOP, SUTEBA y UDOCBA, había pedido formalmente la reapertura el 10 de septiembre. Además del salario, las organizaciones prepararon una agenda que incluye las prestaciones de IOMA, la defensa del sistema previsional del IPS, las licencias médicas, el Régimen Académico y las titularizaciones en Educación Agraria.

El FUDB se suma al reclamo por paritarias.

También plantearán el impacto de la caída de la natalidad sobre la matrícula y los puestos laborales, la prevención de hechos de violencia dentro de las escuelas, el derecho a la desconexión fuera del horario de trabajo y la transformación del Convenio Colectivo de Trabajo docente en un acuerdo paritario formal.

El secretario general de UDOCBA, Alejandro Salcedo, había reclamado que el Gobierno cumpliera con el compromiso asumido en julio. “Estamos reclamando que los docentes vuelvan a recuperar el poder adquisitivo perdido, que no es poco”, sostuvo el dirigente, quien vinculó el deterioro salarial con la situación económica y las políticas de ajuste de la administración de Javier Milei.

Con la convocatoria ya formalizada, la reunión del jueves abrirá una negociación que excederá la definición de un porcentaje. ATE llevará también los pases a planta y las mesas técnicas, mientras los docentes buscarán respuestas sobre salarios, cobertura médica, jubilaciones y condiciones de trabajo.