La Sala II de la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y de otras 18 personas en la causa que investiga presuntas irregularidades en contrataciones realizadas por el organismo. La resolución fue adoptada por los jueces Eduardo Farah y Roberto Boico y ratificó, en líneas generales, los procesamientos que había dictado el juez Sebastián Casanello.

A Spagnuolo se le atribuyen negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación por administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública y cohecho pasivo. También quedó confirmado su procesamiento como presunto jefe de una asociación ilícita. La decisión no implica una condena: mantiene vigente la acusación y permite que el expediente continúe avanzando hacia las próximas etapas procesales.

Entre los restantes procesados aparecen Daniel Garbellini, quien integró la conducción de ANDIS, el empresario Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian. La Cámara modificó parcialmente la situación de este último respecto de la asociación ilícita y lo consideró miembro, en lugar de jefe.

Qué maniobras investiga la causa

El expediente analiza un supuesto esquema mediante el cual funcionarios y particulares habrían intervenido de manera coordinada en las contrataciones del organismo. La hipótesis incluye direccionamiento de compras hacia un grupo reducido de proveedores, simulaciones de competencia entre empresas y sobreprecios en medicamentos e insumos destinados principalmente al programa Incluir Salud.

Uno de los puntos examinados por la Justicia es el funcionamiento del Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones, utilizado para compras vinculadas con prestaciones de alto costo y baja incidencia. Según los elementos reunidos en el expediente, el mecanismo habría sido utilizado de manera arbitraria para seleccionar qué firmas eran invitadas a cotizar y para favorecer a proveedores previamente vinculados con integrantes del esquema investigado.

La investigación también detectó operaciones en las que determinados medicamentos habrían sido adquiridos por proveedores a valores considerablemente inferiores a los que luego facturaban a ANDIS. En el caso de una de las drogas analizadas, la causa incorporó documentación sobre diferencias significativas entre los costos de adquisición y los montos finalmente abonados por el Estado.

Dentro de la reconstrucción judicial, el perjuicio atribuido a las maniobras vinculadas con el direccionamiento de compras, la concentración de adjudicaciones y los sobreprecios supera los $30.337 millones. La pesquisa analiza además comunicaciones, movimientos de dinero y vínculos entre funcionarios del organismo y representantes de distintas empresas proveedoras.

La discusión por los audios atribuidos a Spagnuolo

Otro de los ejes resueltos por la Cámara fue el planteo formulado por defensas que buscaban cuestionar la validez de la investigación a partir del origen de los audios atribuidos a Spagnuolo que dieron difusión pública al caso.

Los camaristas rechazaron ese planteo. La resolución sostuvo que las grabaciones no fueron utilizadas por el fiscal Franco Picardi ni por el juez Casanello como prueba para fundamentar los procesamientos y que la investigación incorporó otros elementos independientes. Entre ellos figuran allanamientos, pedidos de informes, intervenciones telefónicas, documentación secuestrada y auditorías de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas.

La causa continúa bajo investigación y todavía quedan líneas pendientes de resolución. El fiscal Picardi impulsó además nuevos pedidos de procesamiento sobre otras personas investigadas, mientras siguen bajo análisis las contrataciones efectuadas por el organismo y los vínculos entre funcionarios, intermediarios y proveedores.

Un nuevo recambio al frente de Discapacidad

La resolución judicial se conoció en medio de nuevos cambios en la conducción del área. Como informó GrupoLaProvincia.com, el Gobierno designó a Pablo Di Liscia como nuevo secretario nacional de Discapacidad tras la renuncia de Alejandro Vilches. El nombramiento fue comunicado el 22 de septiembre y la cartera de Salud anunció que la nueva gestión continuará con los procesos de control y auditoría del área.

El avance de la causa ANDIS y el cambio de autoridades transcurren así en paralelo: mientras la Justicia mantiene los procesamientos por las contrataciones investigadas durante la gestión anterior, la nueva conducción quedó a cargo de un área que continúa bajo revisión administrativa y judicial.