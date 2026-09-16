La Liga de Intendentes ensancha su agenda: del territorio al Congreso con la deuda familiar como bandera

La Liga de Intendentes llevó al Congreso el aumento de la morosidad y busca transformar su peso territorial en influencia nacional.

Después de reunirse con las principales terminales del PJ, la Liga de Intendentes Peronistas desembarcó en el Congreso para colocar en la agenda nacional un problema que aseguran observar todos los días en sus distritos: el crecimiento del endeudamiento familiar para pagar alimentos, servicios y otros gastos básicos.

Los intendentes Federico Achával, de Pilar; Federico Otermín, de Lomas de Zamora; y Mariel Fernández, de Moreno, fueron recibidos por los diputados nacionales Germán Martínez, Teresa García y Guillermo Michel. El encuentro coincidió con el inicio del tratamiento conjunto de diferentes iniciativas sobre morosidad y desendeudamiento en las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor de la Cámara baja.

La delegación municipal respaldó el proyecto de alivio financiero que discute el Congreso y presentó las experiencias recogidas en el Conurbano y el interior bonaerense. Según los datos expuestos durante la reunión, seis millones de personas se encuentran en situación de mora y alrededor de 14 millones mantienen algún tipo de deuda bancaria o financiera.

Achával advirtió que el crédito dejó de utilizarse principalmente para comprar bienes durables o financiar proyectos personales. En numerosos hogares pasó a funcionar como una extensión insuficiente del salario. “Cada vez son más los vecinos que se endeudan para afrontar gastos cotidianos”, sostuvo el intendente de Pilar.

El planteo incluye el uso de tarjetas para comprar alimentos, la financiación de las facturas de servicios, los adelantos solicitados mediante aplicaciones y el recurso a prestamistas informales. Cuando los ingresos no alcanzan para cancelar esas obligaciones, las familias comienzan a refinanciar saldos y a tomar nuevas deudas para pagar las anteriores.

El resultado es una cadena difícil de interrumpir: intereses crecientes, deterioro de la calificación crediticia, hostigamiento de agencias de cobranza y una menor disponibilidad de dinero para afrontar las necesidades del mes siguiente.

Desde la Liga sostienen que ese proceso ya tiene consecuencias directas sobre los gobiernos locales. Los municipios reciben más pedidos de alimentos, medicamentos, asistencia habitacional y ayuda para pagar servicios, mientras sus propios recursos se ven afectados por la caída del consumo y la actividad económica.

Los intendentes Federico Achával, de Pilar; Federico Otermín, de Lomas de Zamora; y Mariel Fernández, de Moreno, fueron recibidos por los diputados nacionales Germán Martínez, Teresa García y Guillermo Michel.

El Congreso, una escala diferente

La llegada al Parlamento no fue solamente una reunión de gestión. Para un espacio que nació buscando un lugar propio dentro del peronismo bonaerense, la foto con autoridades del bloque nacional representa un cambio de escala.

La Liga había concentrado inicialmente su actividad en la disputa provincial. Sus integrantes reclamaban que el peso territorial de los intendentes se tradujera en lugares dentro de las listas, participación en las decisiones partidarias y capacidad para intervenir en la sucesión de Axel Kicillof.

Ahora, el grupo busca proyectar esa representación hacia el debate nacional. La reunión con los diputados le permitió participar en la discusión legislativa sobre el endeudamiento y presentar a los municipios como el primer nivel del Estado que recibe las consecuencias de la crisis.

El espacio está integrado por Federico Susbielles, de Bahía Blanca; Esteban Sanzio, de Baradero; Marisa Fassi, de Cañuelas; Juan Pablo García, de Dolores; Gastón Granados, de Ezeiza; Juan de Jesús, de La Costa; Otermín; Gustavo Menéndez, de Merlo; Hernán Arranz, de Monte Hermoso; Fernández; Achával y Nicolás Mantegazza, de San Vicente.

La diversidad territorial es uno de sus principales argumentos. La Liga reúne municipios del Conurbano, la costa atlántica y el interior, con realidades productivas y sociales diferentes, pero atravesados por el deterioro de los ingresos, la caída de las ventas y el aumento de la demanda de asistencia.

Con integrantes de la Liga de Intendentes Peronistas de la Provincia de Buenos Aires mantuvimos un encuentro con el presidente del bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria, @gerpmartinez , y los diputados @TereGarciaOK y @MichelGuilleOK en el Congreso Nacional, + pic.twitter.com/QCBV38xI7J — Mariel Fernández (@marielfmoreno1) September 16, 2026

El Congreso comenzó a analizar proyectos nacionales destinados a brindar alivio financiero, regular las condiciones de refinanciación y ofrecer respuestas a quienes ya no pueden cumplir con sus compromisos.

En paralelo, la Legislatura bonaerense tiene bajo estudio una iniciativa presentada por el presidente del bloque de Fuerza Patria en Diputados, Facundo Tignanelli, junto con el defensor del Pueblo provincial, Guido Lorenzino.

La propuesta crea un Régimen Provincial de Prevención y Tratamiento del Sobreendeudamiento de Consumidores. Su herramienta central es una instancia prejudicial, obligatoria y gratuita dentro de la Defensoría del Pueblo. Antes de iniciar una demanda de cobro o una ejecución, los acreedores deberían participar de una negociación destinada a reestructurar las obligaciones.

El esquema permitiría reunir dentro de un mismo procedimiento las deudas con bancos, tarjetas, fintech, aplicaciones, prestamistas y empresas de servicios. La intención es evitar que cada acreedor negocie por separado y absorba una parte de los ingresos que vuelva imposible cumplir con el resto.

El proyecto también establece que las cuotas surgidas del acuerdo no podrán superar el 30% del ingreso mensual neto de la persona. Además, toda propuesta deberá incluir al menos dos de estas tres alternativas: ampliación del plazo, reducción de la tasa de interés o quita parcial del capital.

Otro capítulo contempla un Registro Provincial de Prestamistas y restricciones contra las prácticas abusivas de cobranza. Se prohíben amenazas, llamados reiterados, comunicaciones con empleadores o familiares y simulaciones de actuaciones judiciales.

La presencia de la Liga en el Congreso busca que esa discusión no quede limitada al ámbito provincial y avance también mediante herramientas nacionales que alcancen a entidades reguladas por el Banco Central.

El encuentro coincidió con el inicio del tratamiento conjunto de diferentes iniciativas sobre morosidad y desendeudamiento en las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor de la Cámara baja.

De Massa a Quintela: una ronda cada vez más amplia

La agenda sobre las deudas familiares ya había aparecido durante la reunión de la Liga con Sergio Massa. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el exministro de Economía llevó a ese encuentro datos sobre el crecimiento de la morosidad y advirtió que los hogares con niños presentan una mayor dependencia del crédito, las cuotas y las compras al fiado.

Aquella conversación también dejó definiciones sobre la estrategia electoral. Massa pidió sostener la unidad del peronismo, pero acompañarla con algún mecanismo de competencia para ordenar las candidaturas. Se ofreció como “arquitecto” de un frente amplio, evitó confirmar una postulación presidencial y ratificó su rechazo a las reelecciones indefinidas.

Este último punto expuso una diferencia con varios jefes comunales, que buscan modificar la ley para poder competir nuevamente en 2027. Massa aclaró que no bloquearía el debate legislativo, aunque advirtió sobre el posible costo político y judicial de eliminar las restricciones.

La Liga de Intendentes junto a José Mayans.

La Liga también se reunió con Kicillof, Máximo Kirchner y el senador nacional José Mayans. Con cada uno discutió la unidad del PJ, la situación de Cristina Kirchner y la necesidad de construir una alternativa nacional que incorpore las particularidades de los territorios.

La ronda se extendió luego al gobernador riojano Ricardo Quintela, recibido en la Quinta 17 de Octubre de San Vicente. Allí, los intendentes discutieron federalismo, economías regionales, pérdida de empleo y dificultades para las pymes y las industrias.

El encuentro con Quintela confirmó que el espacio pretende vincularse con gobernadores y dirigentes de otras provincias. Su objetivo es que la discusión nacional del peronismo no quede restringida a las conducciones partidarias ni a los principales referentes bonaerenses.