Álvarez: “Es importante fortalecer sus trayectorias educativas”

El intendente de Lanús, Julián Álvarez, encabezó la entrega gratuita de anteojos a 340 estudiantes de distintas Escuelas Primarias de Adultos del distrito y destacó especialmente el esfuerzo de jóvenes, adultos y adultos mayores que decidieron continuar con su formación.

La actividad se realizó en el Microestadio Lionel Messi del Parque Central Las Colonias y formó parte del programa “Ver Para Seguir Aprendiendo”.

La iniciativa busca detectar dificultades visuales y brindar una respuesta concreta para evitar que esas problemáticas se conviertan en una barrera para estudiar.

“Me pone muy contento y orgulloso”

Durante el encuentro, Álvarez puso en valor el compromiso de quienes asisten a las escuelas de adultos.

“Me pone muy contento y orgulloso ver lo que cada uno de ustedes está haciendo”, expresó.

El intendente remarcó que el esfuerzo de los estudiantes tiene además un impacto que trasciende sus propias trayectorias.

“Es el ejemplo que les están dando”

“No es sólo lo que están logrando, sino también es el ejemplo que les están dando a sus hijos, nietos, hermanos, primos”, afirmó Álvarez.

El jefe comunal destacó particularmente la decisión de continuar estudiando a pesar de las dificultades que muchos atraviesan cotidianamente.

“Con un montón de adversidades que deben de transitar todos los días, encima se preocupan por aprender”, sostuvo.

Anteojos para seguir estudiando

Álvarez vinculó directamente la entrega con la continuidad educativa.

“Por eso es tan importante este programa, porque estos anteojos son un incentivo para que puedan estudiar y fortalecer sus trayectorias educativas”, señaló.

El objetivo es que una dificultad visual no termine condicionando la posibilidad de leer, escribir o participar plenamente de las actividades escolares.

Controles oftalmológicos gratuitos

La entrega de los lentes fue precedida por distintos operativos de evaluación oftalmológica.

Durante esas jornadas se detectaron dificultades visuales entre los estudiantes.

A partir de los diagnósticos, se confeccionaron y entregaron gratuitamente los anteojos prescriptos para cada caso.

Salud visual y educación

Una adecuada corrección visual puede incidir directamente sobre distintas actividades cotidianas.

En el caso de quienes estudian, permite mejorar las condiciones para la lectura y la escritura.

También puede favorecer la autonomía y contribuir a la continuidad de las trayectorias educativas.

340 estudiantes alcanzados

La iniciativa benefició a un total de 340 alumnos y alumnas.

Entre ellos hay jóvenes, adultos y personas mayores que concurren a distintas Escuelas Primarias de Adultos de Lanús.

La entrega reunió así a estudiantes de diferentes edades que comparten el objetivo de completar o continuar su formación.

Diez escuelas participaron del programa

Formaron parte de la actividad las EPA N° 701, N° 702, N° 703, N° 704 y N° 705.

También participaron las escuelas N° 706, N° 707, N° 708, N° 710 y N° 712.

El operativo permitió alcanzar a estudiantes de distintos puntos del distrito.

Una herramienta para sostener las trayectorias

El programa “Ver Para Seguir Aprendiendo” combina una política de salud visual con el acompañamiento educativo.

La propuesta parte de detectar una dificultad concreta, brindar gratuitamente la corrección necesaria y evitar que el acceso a un anteojo se convierta en una limitación para continuar estudiando.