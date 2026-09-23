La Libertad Avanza reformuló su posición en el debate por discapacidad y presentó ante bloques aliados y dialoguistas un proyecto que recupera buena parte de los mecanismos establecidos en la actual Ley de Emergencia. La propuesta apunta a reemplazar el esquema transitorio por un régimen permanente y será uno de los textos que entrarán en discusión este miércoles en la Cámara de Diputados.

La iniciativa fue denominada “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad” y fue presentada durante una reunión realizada en el Salón de Honor de la Presidencia de la Cámara baja. El presidente de Diputados, Martín Menem, participó del encuentro junto con referentes de La Libertad Avanza y representantes de distintos bloques.

El movimiento se produce antes del plenario de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda, convocado para este miércoles 23 de septiembre a las 12. Allí también será discutida la propuesta de sectores opositores para prorrogar la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, cuya vigencia finaliza el 31 de diciembre.

Qué propone el nuevo proyecto de discapacidad

Uno de los principales puntos del borrador es la continuidad del nomenclador único para las prestaciones y de un mecanismo de actualización de sus aranceles. Las fuentes consultadas coinciden además en que el texto contempla una actualización periódica y que los bloques que participaron de las negociaciones plantearon sostener el ajuste mensual.

La propuesta también permite compatibilizar la pensión no contributiva por discapacidad con un empleo cuando los ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles. A su vez, garantiza para los beneficiarios el acceso a cobertura médica mediante el Plan Federal Incluir Salud.

En materia presupuestaria, el texto establece que los gastos deberán cubrirse mediante partidas específicas y que los créditos destinados al sistema no podrán ser inferiores, en términos reales, a los del ejercicio anterior. Durante el primer año, la Jefatura de Gabinete quedaría facultada para realizar las asignaciones y readecuaciones necesarias para sostener las prestaciones y beneficios contemplados en la norma.

También se plantea un esquema de auditorías periódicas mediante cruces de información entre ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER, con aplicación del debido proceso, y una cláusula para garantizar el cumplimiento del cronograma de pago de compensaciones adeudadas a prestadores.

Las diferencias con el Presupuesto 2027

El nuevo texto implica modificaciones respecto de las disposiciones que el Poder Ejecutivo había incorporado al proyecto de Presupuesto 2027.

Como informó GrupoLaProvincia.com, los artículos 36 a 41 del proyecto presupuestario proponían, entre otros cambios, volver incompatible la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral con un empleo formal. También establecían que la universalidad de la cobertura no implicaría necesariamente la homogeneidad de los aranceles entre las distintas jurisdicciones.

La propuesta negociada ahora en Diputados modifica esos dos puntos: vuelve a admitir la compatibilidad entre pensión y trabajo dentro de determinados límites y sostiene la universalidad del nomenclador y la homogeneidad de los aranceles.

Sin embargo, no todos los elementos de la ley vigente quedarían incorporados de la misma manera. Entre los aspectos que no aparecían contemplados en el borrador se encuentran el análisis de costos de las prestaciones y la definición de discapacidad vinculada expresamente con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

La discusión que se abre en Diputados

El objetivo planteado por el oficialismo es que las garantías incluidas en el nuevo régimen no dependan de una declaración de emergencia con fecha de vencimiento, sino que queden incorporadas de manera permanente a la legislación.

Parte de los bloques dialoguistas acompañó los lineamientos generales, aunque durante las negociaciones también se reclamaron modificaciones al borrador. Argentina Federal y el Movimiento de Integración y Desarrollo, por ejemplo, plantearon cambios destinados a garantizar los derechos contemplados en la actual Ley de Emergencia e incorporar precisiones sobre nomenclador, actualización de prestaciones, partidas presupuestarias y pagos a prestadores.

Unión por la Patria, sectores de Provincias Unidas y el Frente de Izquierda, en cambio, mantienen la propuesta de prorrogar la Ley 27.793. Uno de los cuestionamientos opositores apunta a las diferencias entre el nuevo proyecto y las modificaciones que el propio Ejecutivo había incorporado días atrás al Presupuesto 2027.

La definición inmediata quedará en manos del plenario de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda. Hasta que concluya esa reunión, el texto oficialista continúa sujeto a negociaciones y eventuales modificaciones antes de transformarse en un dictamen para avanzar hacia el recinto.