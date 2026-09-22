Una nueva encuesta nacional dejó una señal que excede la evaluación puntual del Gobierno de Javier Milei. Las 26 figuras incluidas en la última Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP) de la Universidad de San Andrés registraron más opiniones negativas que positivas, un resultado que atraviesa a dirigentes del oficialismo, el peronismo, el PRO, la izquierda y otros espacios políticos.

El relevamiento alcanzó a 1.004 personas a nivel nacional durante los primeros días de septiembre. Además de medir imágenes individuales, el estudio consultó sobre la marcha general del país, la aprobación del Gobierno, las instituciones, la situación económica y la intención electoral rumbo a 2027.

La característica común de la medición aparece en los diferenciales de imagen: ninguna de las figuras consultadas consiguió que las valoraciones favorables superaran a las desfavorables. El resultado aporta una lectura más amplia que el desempeño de un dirigente particular y muestra niveles elevados de rechazo distribuidos entre distintas fuerzas políticas.

Qué muestran los números de los principales dirigentes

Entre las figuras de mayor conocimiento público, Patricia Bullrich registró 34% de imagen positiva y 56% negativa. Javier Milei obtuvo 33% de valoración favorable frente a 61% desfavorable, mientras Axel Kicillof alcanzó 30% positiva y 61% negativa.

Cristina Fernández de Kirchner registró 29% de opiniones positivas y 64% negativas. Myriam Bregman tuvo también 29% de valoración favorable y 48% desfavorable. Los resultados muestran que el saldo negativo no queda concentrado en un único sector político.

El mismo patrón aparece en otras figuras. Mauricio Macri obtuvo 26% de imagen positiva y 65% negativa; Sergio Massa, 23% y 67%; Máximo Kirchner, 17% y 71%; y Lilia Lemoine, 10% y 62%, respectivamente.

En algunos dirigentes, sin embargo, la lectura requiere considerar además el nivel de desconocimiento. La encuesta registra porcentajes elevados de personas que no expresan una valoración sobre figuras como Natalia de la Sota, Hernán Lacunza, Sergio Uñac, Dante Gebel o Jorge Brito, por lo que sus resultados no son directamente comparables con los de dirigentes de conocimiento prácticamente universal.

El 69% está insatisfecho con la marcha del país

El malestar también aparece cuando la consulta deja de centrarse en nombres propios. El 69% de los encuestados manifestó estar insatisfecho con la marcha general de las cosas en el país, frente a un 29% que expresó satisfacción.

La evaluación del Gobierno nacional presenta una relación similar: la aprobación se ubicó en 35% y la desaprobación en 61%. Esos registros se mantuvieron sin grandes variaciones respecto de las mediciones inmediatamente anteriores de la ESPOP.

La baja satisfacción se extiende además a las instituciones. El Poder Ejecutivo obtuvo 23%; el Poder Judicial, 17%; el Senado, 15%; y la Cámara de Diputados, 14%.

Los resultados permiten observar que la insatisfacción relevada no se limita a la figura presidencial o a la administración nacional, sino que convive con evaluaciones desfavorables sobre dirigentes de distintos espacios y sobre varias instituciones del sistema político.

Trabajo y salarios desplazan a la inflación

La encuesta también muestra un cambio en la agenda de preocupaciones. La falta de trabajo aparece mencionada como uno de los principales problemas del país por el 39% de los encuestados, mientras los bajos salarios alcanzan el 36%. La corrupción y la pobreza registran 29% cada una.

El bolsillo de los hogares acompaña esa percepción. El 40% respondió que sus ingresos le alcanzan justo para cubrir los gastos, sin capacidad de ahorro, mientras otro 37% afirmó que directamente no logra cubrir sus gastos mensuales y debe recurrir a ahorros, reducir consumos o endeudarse.

Además, el 52% consideró que su situación económica personal empeoró respecto de un año atrás. De cara a los próximos doce meses, el 37% espera un deterioro, el 27% anticipa una mejora y el 26% considera que continuará igual.

Un escenario electoral abierto para 2027

En la consulta sobre intención de voto por espacio político, La Libertad Avanza registra 24% y el peronismo 23%. La diferencia de un punto se encuentra dentro del intervalo de credibilidad informado para una muestra de este tamaño y no permite establecer una distancia estadísticamente concluyente entre ambas fuerzas.

El nivel de indefinición agrega otro elemento al escenario: el 20% respondió que todavía no sabe qué espacio elegiría, otro 6% manifestó que votaría en blanco y un 6% prefirió no responder.

El conjunto de los datos ofrece así una fotografía atravesada por tres elementos simultáneos: niveles elevados de insatisfacción con la situación general, dificultades económicas centradas principalmente en empleo e ingresos y valoraciones negativas que alcanzan a dirigentes de diferentes espacios.

La señal que deja el relevamiento no se concentra, por lo tanto, en una sola figura. La ESPOP de septiembre muestra que la evaluación negativa atraviesa buena parte del sistema político mientras el escenario rumbo a 2027 continúa abierto y con un segmento significativo del electorado que todavía no expresa una preferencia.