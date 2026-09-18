Una nueva encuesta nacional volvió a mostrar un escenario abierto rumbo a las elecciones presidenciales de 2027. En un eventual balotaje entre Axel Kicillof y Javier Milei, el gobernador bonaerense registra 43,1% de intención de voto y el Presidente, 41,9%, una diferencia de 1,2 puntos porcentuales que se encuentra dentro del margen de error informado por el estudio.

El relevamiento fue realizado por la consultora Explanans entre el 2 y el 9 de septiembre sobre una muestra final de 7.015 personas, seleccionadas entre 11.725 respuestas efectivas. El trabajo se desarrolló de manera online en 25 conglomerados urbanos que comprenden 91 ciudades de 21 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El margen de error declarado es de 1,15%, con un nivel de confianza del 95%.

En el escenario de segunda vuelta, además del 43,1% registrado por Kicillof y el 41,9% de Milei, el 8,8% respondió que votaría en blanco y el 6,2% no expresó una preferencia. Por la distancia entre ambos porcentajes y el margen informado, la medición describe un escenario de paridad estadística más que una diferencia concluyente.

Milei mantiene la primera posición en una primera vuelta

El cuadro cambia cuando la encuesta mide una hipotética primera vuelta presidencial. Allí Milei obtiene 38,5% y Kicillof aparece con 24%.

Detrás se ubican Myriam Bregman, con 10,4%; Sergio Massa, con 6,1%; y Mauricio Macri, con 3,7%. Otro candidato reúne 8,3%, mientras el 3% elegiría votar en blanco y el 6% todavía no sabe qué opción acompañaría.

La encuesta señala, además, que Milei conserva el apoyo del 71% de quienes lo votaron en el balotaje presidencial de 2023. El dato muestra que, pese al deterioro registrado en otros indicadores de opinión pública, mantiene una porción significativa de su electorado anterior.

Como informó GrupoLaProvincia.com esta semana, otro relevamiento nacional, realizado por Proyección Consultores, también había medido un eventual balotaje entre ambos dirigentes: en ese estudio Milei obtuvo 40,8% y Kicillof 40,2%, con una diferencia igualmente comprendida dentro del margen de error. El bolsillo condiciona el escenario electoral: seis de cada diez recurrieron a deudas.

Las mediciones pertenecen a consultoras diferentes y utilizan muestras y metodologías propias, por lo que sus porcentajes deben leerse como fotografías independientes del momento en que fueron realizados los trabajos de campo.

El 57,4% dice que su situación económica empeoró

La economía cotidiana aparece como uno de los componentes centrales del relevamiento de Explanans. El 57,4% de las personas consultadas afirmó que está peor que antes, mientras que alrededor de dos de cada diez identificaron una mejora en su situación.

Cuando se preguntó por los principales problemas, los bajos salarios concentraron el 22,1% de las respuestas y la falta de trabajo, el 20,8%. El endeudamiento personal apareció con el 7,6%.

Los resultados muestran que las preocupaciones económicas no están centradas únicamente en la evolución de los precios, sino también en la capacidad de los ingresos para sostener los gastos cotidianos.

Las diferencias territoriales son amplias. En la provincia de Buenos Aires, el 62% de los encuestados respondió que está peor a partir de las medidas del Gobierno, mientras que en Córdoba ese porcentaje fue del 43,4%.

La evaluación del Gobierno también muestra mayoría negativa

La encuesta registró un 58,2% de valoración negativa de la gestión nacional, frente a un 41,8% de evaluación positiva. Según la serie presentada por Explanans, es el porcentaje de valoración negativa más alto registrado por la consultora durante la actual administración.

Entre quienes votaron a Milei en 2023 también aparecen señales de disconformidad. El 37,4% se definió como “defraudado”, mientras que otro 14,4% manifestó preocupación porque no observa mejoras económicas. Del otro lado, el 31,2% se declaró esperanzado y el 11% expresó una evaluación positiva de su decisión electoral.

La fotografía que deja el relevamiento combina así dos elementos: Milei conserva el mayor porcentaje individual en la hipótesis de primera vuelta, mientras que un eventual balotaje frente a Kicillof queda dentro del margen de error y se desarrolla en un contexto donde la mayoría de los encuestados expresa una evaluación negativa de su situación económica y de la gestión nacional.

La encuesta refleja las respuestas recogidas entre el 2 y el 9 de septiembre y no constituye una predicción sobre el resultado de las elecciones de 2027.