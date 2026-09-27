Nadia Beller.

La causa $LIBRA cerró la semana con dos movimientos judiciales que vuelven a concentrar la atención sobre un expediente todavía abierto. Por un lado, la Cámara Federal porteña resolvió que las declaraciones públicas de Nadia Beller, expareja de Fernando Cerimedo, sean evaluadas dentro de la investigación que tramita ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. Por otro, los cinco inversores apartados como querellantes recurrieron a la Cámara Federal de Casación Penal para intentar recuperar su participación en el proceso.

El expediente investiga la operatoria alrededor de $LIBRA, el token que Javier Milei promocionó desde su cuenta de X. La investigación continúa bajo la conducción del fiscal federal Eduardo Taiano, que aguarda pericias vinculadas con la trazabilidad de fondos y las comunicaciones de algunos de los involucrados. La exclusión de los inversores como querellantes no significó el cierre de la causa ni una resolución definitiva sobre la existencia o no de una estafa.

Los dichos de Beller vuelven al expediente $LIBRA

La última decisión surgió de una disputa de competencia. La diputada nacional Mónica Frade había pedido en agosto que Beller fuera convocada como testigo luego de una serie de declaraciones públicas en las que la abogada boliviana atribuyó a Cerimedo afirmaciones sobre presuntos hechos de corrupción vinculados con el entorno presidencial. Frade consideró que esos dichos podían tener relación con la investigación de $LIBRA.

El posteo de Milei sobre la criptomoneda $Libra.

En un primer momento, tanto Taiano como Martínez de Giorgi entendieron que ese planteo debía tramitar por separado y lo enviaron a sorteo. El expediente recayó en el Juzgado Federal N°2, a cargo de Sebastián Ramos, quien también rechazó intervenir. La discusión llegó entonces a la Cámara Federal.

El camarista Pablo Bertuzzi determinó que, con el estado actual de la información, no existe todavía un hecho autónomo suficientemente delimitado que justifique abrir una investigación separada. Por eso, los dichos de Beller deberán ser analizados por el Juzgado Federal N°8 de Martínez de Giorgi, que interviene en $LIBRA.

Taiano deberá resolver ahora si acepta el pedido para que la abogada declare específicamente en este expediente. Frade había sostenido que Beller podía aportar información sobre una eventual operatoria de recaudación vinculada con el círculo presidencial, una hipótesis que todavía debe ser probada judicialmente.

El nombre de Beller adquirió además una nueva dimensión esta semana. El miércoles 23 declaró por videoconferencia desde Bolivia como testigo en la causa que investiga presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Allí ratificó afirmaciones que había hecho públicamente y puso a disposición de la Justicia argentina información contenida en su teléfono celular. Se trata de otro expediente, a cargo del fiscal Franco Picardi; la resolución conocida ahora en $LIBRA se limita a establecer quién debe evaluar los dichos vinculados con esta causa.

Frade y el diputado nacional Maximiliano Ferraro habían intentado, además, convertirse en querellantes en $LIBRA y solicitaron la testimonial de Beller. Pero el 10 de septiembre Martínez de Giorgi rechazó su incorporación como acusadores particulares al considerar que no habían acreditado un perjuicio directo, inmediato y personal derivado de los hechos investigados.

Ferraro en X.

Los inversores llevan la discusión a Casación

El otro frente abierto está en la situación de los inversores que originalmente intervenían como querellantes. El 4 de septiembre, la Sala I de la Cámara Federal, integrada en esa decisión por Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, confirmó el apartamiento de Martín Romeo, Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris y Braian Emanuel Quintero, luego de un planteo formulado por la defensa de Mauricio Novelli.

El tribunal entendió que no estaba suficientemente identificado el engaño concreto que habría llevado a los denunciantes a comprar el token y sostuvo que la hipótesis de una estafa aparecía “diluida” con los elementos reunidos hasta ese momento. Los jueces también consideraron relevante el riesgo asumido voluntariamente al participar de una inversión de esas características.

Los cinco inversores cuestionaron esa interpretación y acudieron a Casación. Uno de los recursos más desarrollados es el de Martín Romeo, presentado por su abogado Nicolás Oszust, quien sostiene que la Cámara avanzó sobre una valoración propia del fondo del caso cuando la investigación todavía está en etapa de instrucción. Romeo pide que se anule la resolución y se le permita volver a intervenir como particular ofendido.

Novelli junto al presidente Milei.

Su presentación discute también la evaluación realizada sobre la titularidad de las billeteras utilizadas para comprar $LIBRA. Romeo afirma haber incorporado las escrituras notariales 102 y 103, labradas el 6 de marzo de 2025, que certifican —según el recurso— la titularidad de su teléfono, el acceso a billeteras de Phantom y Lemon y la constatación de las operaciones realizadas. También cuestiona que se le exija demostrar el origen de los activos como condición para ser reconocido como víctima.

El recurso vuelve, además, sobre la hipótesis del supuesto engaño. Según la presentación de Romeo, 74 billeteras que la querella vincula con los denunciados habrían realizado compras 22 segundos antes de la publicación presidencial que promocionó $LIBRA, y luego se habría producido una extracción de fondos que el escrito calcula en US$14,5 millones para ese tramo de la operatoria. Son afirmaciones de la querella que continúan sujetas a investigación y no constituyen hechos establecidos judicialmente.

Romeo define la maniobra denunciada como un presunto “rug pull” planificado y sostiene que no debe confundirse el riesgo propio de una memecoin con una eventual maniobra fraudulenta organizada de antemano. La Cámara, en cambio, consideró que los elementos disponibles no permitían demostrar hasta ahora el ardid concreto ni el nexo necesario entre una conducta engañosa y la decisión patrimonial de los inversores.

Tres definiciones pendientes

El expediente queda así con tres discusiones abiertas. Taiano deberá resolver si convoca a Beller como testigo en $LIBRA; Casación tendrá que decidir sobre los recursos de los inversores que buscan volver como querellantes; y la fiscalía continúa esperando peritajes sobre la trazabilidad de operaciones y comunicaciones vinculadas con el lanzamiento del token.

Entre esas medidas aparece el análisis del recorrido de transferencias atribuidas a Hayden Davis por cerca de US$5 millones y una profundización de la pericia sobre el teléfono de Novelli, vinculada con la posible existencia de acuerdos alrededor de la promoción de $LIBRA. Son líneas investigativas todavía en desarrollo, sin una conclusión judicial definitiva.

Romeo dejó además planteada la reserva del caso federal, por lo que, si su reclamo no prospera en las instancias correspondientes, podría intentar llevar la discusión hasta la Corte Suprema. Mientras tanto, la definición sobre Beller devuelve al juzgado de Martínez de Giorgi una línea que inicialmente había sido derivada a otro tribunal y que ahora deberá determinar si tiene elementos concretos para avanzar dentro del expediente $LIBRA.