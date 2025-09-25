La interna de La Libertad Avanza (LLA) en Pilar explotó tras la aplastante derrota electoral del pasado 7 de septiembre, dejando al descubierto una fractura profunda en la Primera Sección Electoral. Lo que parecía un armado sólido se desmoronó rápidamente entre denuncias de desvío de fondos, renuncias y acusaciones cruzadas entre referentes locales.

El conflicto se centró en la figura del diputado provincial Ramón “Nene” Vera, señalado como responsable de la derrota y del manejo interno del armado local. La concejal y coordinadora del espacio, Solana Marchesán, reelecta como segunda candidata de la lista liderada por Andrés Genna, cuestionó duramente a Vera tras la reunión de coordinadores de la sección en las oficinas de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SISU).

“Dijo de la nada, cuando se estaban discutiendo otros temas de mayor relevancia, que yo no encabecé la lista porque un supuesto ex intendente le pagaba millones si yo encabezaba. Entonces alega que le dio ‘sospecha’ y por eso me descartaron, a mí que estoy desde siempre”, expresó Marchesán a través de su cuenta X.

La edil agregó: “El pedazo de caradura pone en tela de juicio mi integridad, la cual está intacta desde siempre. @jmilei estas basuras están destruyendo el espacio desde adentro por el amor de Dios sácalos!!! O nos vamos a ir la gente de bien”.

La tensión escaló con una advertencia directa: “Ramón Vera, contanos, ¿quién te mandó un mensaje pidiendo por mí? Debido a que me injuriaste frente a 25 personas (art. 110 CP): vas a tener que probar tus dichos y mostrarle tu teléfono a la justicia. Ah, y si algo me pasa a mí o a mi familia, te hago directamente responsable a vos y a los tuyos”, publicó Marchesán.

Horas más tarde, sumó otro mensaje simbólico comparando a un líder interno con un “mono combativo” que desplaza a la gente de bien: “Cuando ponés un mono combativo a cargo se pierde el rumbo, solo pasa que la gente de bien es eyectada al agua sin explicación”.

Fractura profunda antes de asumir

La derrota por más de 30 puntos frente al peronismo desencadenó un escenario de guerra total en Pilar. Los concejales electos ya rompieron antes de asumir, y las disputas por liderazgo se hicieron visibles con pases de factura abiertos. Marchesán y el concejal PRO Sebastián Neuspiller apuntaron directamente a Genna, dirigente vinculado a Vera y Patricia Bullrich, por la estrategia de campaña y la falta de convocatoria.

“Cuando la gente va a votar, no elige sellos. Acá se subestimó pensando que elegirían el color violeta. Pero la gente quiere entrar al cuarto oscuro y encontrar la foto de alguien en quien confíe”, sostuvo Neuspiller, criticando también los mensajes poco claros dirigidos a los trabajadores municipales.

Por su parte, Marchesán denunció irregularidades en el manejo de fondos de fiscalización: “Tiene una PyME de robo de fondos, busca voluntarios y se queda con la plata; con eso cambia el auto. Viven de eso él y su familia hace años”, declaró a un medio local.

La concejal también presentó una nota en el Concejo para exigir la exclusividad del sello de LLA, advirtiendo que quien quiera integrar la bancada “deberá hacerlo bajo mi conducción y liderazgo”. Según Marchesán, “aquellos que se sumaron después y, sobre todo, quienes luego eligieron otros espacios políticos, deben respetar el rol y la representación original. La Libertad Avanza en Pilar no se vende”.

Un efecto espejo para otras secciones

La fractura en Pilar no solo debilita la estructura local de LLA, sino que también podría replicarse en otros distritos que ya han mostrado tensiones similares, como Bahía Blanca, donde la concejala Gisela Caputo anunció que no formará parte del bloque libertario pese a haber sido candidata.

En Pilar, el trasfondo de los conflictos se relaciona tanto con la distribución de lugares en las listas como con promesas incumplidas y disputas internas que evidencian la falta de cohesión en un espacio que predica transparencia y ruptura con el statu quo.

En medio de este caos, la concejal Marchesán dijo a la prensa que seguirá como coordinadora a pesar de los enfrentamientos con Vera, marcando un claro mensaje sobre el control de la estructura local y la conducción del partido en la Primera Sección Electoral.