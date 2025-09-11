Tras la dura derrota de la alianza con La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas bonaerenses, el PRO comienza a marcar distancia de los libertarios y a consolidar su propia estructura territorial. La decisión de conformar bloques propios en concejos deliberantes y en la Legislatura bonaerense refleja la intención de preservar la identidad del partido fundado por Mauricio Macri y proyectarse como alternativa opositora sólida hacia 2027.

Gisela Caputo marca la senda en Bahía Blanca

La concejala bahiense Gisela Caputo, quien renovó su banca ocupando el tercer lugar de la lista de LLA, fue la primera en confirmar que no integrará el bloque libertario. “Hay dirigentes del PRO que decidieron afiliarse a LLA y no es criticable. Pero nosotros decidimos seguir manteniendo la identidad del PRO. No hay una fusión acá”, sostuvo.

Caputo, alineada al referente local del ritondismo Emiliano Álvarez Porte, anunció que el bloque PRO comenzará a operar de manera independiente, aunque aclaró que colaborarán “en el marco de un interbloque” con los libertarios. La concejala adelantó que la bancada se conformará a partir del 10 de diciembre, replicando la estrategia en otros municipios donde dirigentes PRO se agruparán por fuera de las bancadas de LLA.

Tensiones con Pareja y la base digital

La decisión de los concejales electos del PRO ocurre en medio de la interna bonaerense por el control de la campaña hacia octubre, que incluyó reuniones de Santiago Caputo con dirigentes del PRO para revisar la estrategia y cuestionar la gestión de Sebastián Pareja, armador de LLA.

En Bahía, la bronca hacia Pareja fue notoria en redes: trolls libertarios criticaron al funcionario por su rol en la fiscalización y por el descalabro electoral, mientras en “Las Fuerzas del Cielo” apuntaron que colocó a Franca Grippo al frente de la lista local sin involucrarse en debates ni entrevistas.

La Legislatura y los concejos, bajo identidad propia

En la Legislatura bonaerense, tanto senadores como diputados del PRO mantendrán su identidad partidaria. Fuentes partidarias señalaron que esta independencia fortalece “la capacidad de armado más amplio hacia el 2027”.

Entre los referentes territoriales con peso se destacan los senadores electos Pablo Petrecca (de Somos BA por la Cuarta Sección), Manuel Passaglia (de Hechos por la Segunda Sección) y Marcelo Leguizamón (de La Plata, con mandato vigente hasta 2027), quienes proyectan consolidar el sello amarillo como alternativa opositora al gobernador Axel Kicillof.

En Diputados, los bloques se mantendrán separados de LLA, que disputa internamente la presidencia de su bancada entre Agustín Romo y Maximiliano Bondarenko. El PRO, en cambio, busca reforzar su autonomía y capacidad de gestión territorial, preparándose para el próximo ciclo legislativo.

La Plata: reconfiguraciones y salidas anticipadas

En el Concejo Deliberante de La Plata, Melany Horomadiuk pegó el portazo del bloque UCR+PRO y anunció la creación de un unibloque llamado ASAP Nueva Generación, mientras Juan Martínez Garmendia, jefe del bloque PRO-Juntos por el Cambio confirmó que se ausentará seis meses por estudios en España. La concejala explicó que su bloque busca “actuar con libertad y compromiso, poniendo en el centro a los vecinos y la ciudad”.

La salida de Martínez Garmendia y la formación de nuevos bloques reflejan un contexto de reorganización del PRO y de los espacios aliados, donde se busca fortalecer la autonomía del partido amarillo y evitar la absorción por parte de LLA.