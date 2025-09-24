Lucas Ghi enfrenta una crisis de gestión que erosiona su autoridad política y pone en jaque su imagen pública. En Morón, la administración está bajo severas críticas por el deterioro de los servicios públicos, la inseguridad y la gestión de los recursos municipales, mientras los vecinos le exigen “redoblar esfuerzos” para resolver de manera urgente los problemas que afectan su vida cotidiana.

En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el concejal de la Coalición Cívica, Francisco Mones Ruiz, apuntó además a la interna con el dirigente de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, afirmando que “ha afectado gravemente la gestión” y dificulta ordenar la administración. También criticó deficiencias en alumbrado público, bacheo, limpieza, recolección de residuos, falta de móviles y policías, y la escasa cobertura de cámaras de seguridad, que mantienen al municipio desprotegido.

-Francisco, en primera instancia, ¿cómo evalúa la gestión de Lucas Ghi en Morón? Como vecino y también como concejal, ¿cuáles considera que son las principales problemáticas o falencias de la administración local?

El intendente Lucas Ghi tiene pendiente un desafío importante en materia de seguridad para los próximos meses, que es mejorar el sistema de prevención en la vía pública con móviles de seguridad ciudadana, subiendo policías a esos móviles, extendiendo la red de cámaras de monitoreo y, profundizando tanto el anillo digital como el anillo físico en relación a los municipios limítrofes como La Matanza, Tres de Febrero, Ituzaingó y Merlo.

También tiene un desafío muy importante en materia de servicios públicos municipales, ya que hay mucho déficit en materia de alumbrado público, de bacheo, de limpieza de las áreas centrales y la recolección de residuos. Así que el municipio tiene pendiente esas tres cosas, espacios públicos, servicios públicos municipales y seguridad, que tienen que ver justamente con la calidad de vida de los vecinos de Morón.

Crecen los reclamos vecinales por el deterioro de las calles en Morón.

-Usted ha mencionado gastos del Ejecutivo local, como 70 millones en catering o inversiones en distintos sitios web. ¿Considera que las prioridades de Ghi están alejadas de las necesidades de los vecinos?

El municipio de Morón tiene que mejorar y hacer más eficiente la administración de los recursos municipales. Las tasas de Morón son altas en relación a muchos municipios del conurbano bonaerense y, por ende, la exigencia de servicios que los vecinos de Morón necesitan es mucho más alta también. El Estado municipal tiene que ser capaz de devolverle a los vecinos mejores servicios con las tasas que cobra y, sobre todo, con los impuestos que se han ido acumulando.

Venimos de una elección en la cual la gestión del intendente ha sido ratificada, pero también debemos advertir que la ratificación implica una responsabilidad y un compromiso con los vecinos. No es un cheque en blanco. Además, ha sido ratificada con menos votos que en el 2023.

Entonces, así como hay un triunfo electoral del oficialismo que no podemos desconocer, también hay un llamado a la atención de que eso debe implicar redoblar esfuerzos, porque hay muchos vecinos que también decidieron no ir a votar o votar otras opciones. Le hacemos una invitación al intendente a impulsar o a relanzar su gestión de cara a los próximos dos años.

-Y también hay tensiones internas, ¿verdad? Marcadas disputas entre Ghi y los sectores ligados al sabbatellismo. ¿Cómo considera que esta situación afecta la capacidad del municipio para resolver los problemas cotidianos de los vecinos?

Esa interna ha afectado gravemente la gestión. Lo más sano para la democracia local, es que a partir del resultado el oficialismo pueda ordenar su esquema político para poder ordenar también la gestión, que si no seguirá desordenada. Se debe avanzar para darle más previsibilidad no solamente a la oposición sino al vecino de a pie respecto de cómo están los funcionarios trabajando y comprometidos con la gestión que integran.

Esperamos que a partir de estas últimas elecciones las disputas al interior del oficialismo se hayan podido resolver para poder empezar a discutir lo importante, que es cómo le mejoramos la calidad de vida al vecino de Morón.

Lucas Ghi, intendente de Morón.

-Usted formó parte de Somos, ¿cómo queda conformado el Concejo Deliberante?

En primer lugar el balance nuestro de la elección de Somos es positivo. Casi siete mil votos en una elección polarizada y nacionalizada para nosotros es un buen resultado. Con dos datos particulares, uno es que que del corredor Sarmiento, conformado por Morón, Ituzaingó, Merlo y Moreno, ha sido el municipio con el mayor porcentaje de la lista de Somos.

Y otro dato es que nuestra lista en Morón logró la mayor cantidad de corte de boletas a favor que fueron 800, casi mil votos, siendo que ni el intendente ni La Libertad Avanza tuvieron corte de boletas a favor. En este contexto nacionalizado y polarizado, que haya habido un grupo de vecinos que haya decidido cortar boletas para votarnos a nosotros, quiere decir que algo interesante pudimos decir.

La campaña nos dio visibilidad, nos permitió construir más territorio y nos deja en un punto de partida más alto para adelante, entendiendo también que ese casi 4% que fue la opción de Somos en Morón va a ser necesario para la construcción de una alternativa en el 2027.