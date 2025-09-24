Entrevista GLP. Lapidaria derrota de Diego Valenzuela en la Primera Sección: “Apostó todo por la ola violeta y dejó la gestión en piloto automático”
El veredicto de las urnas fue demoledor: Diego Valenzuela perdió por once puntos. En la Primera Sección atribuyen su caída a que “se vio envuelto en los escándalos de corrupción” de La Libertad Avanza, a su “decisión unipersonal” de proyectarse como candidato a gobernador y al “desgaste de su figura”, reflejado en el deterioro del distrito: “Tres de Febrero está sucio, inseguro y abandonado”.