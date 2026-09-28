Todos miran la Gobernación: los movimientos que agitan al peronismo bonaerense rumbo a 2027

Intendentes, ministros y referentes del MDF, La Cámpora, el Frente Renovador y la Liga multiplican reuniones, despliegue provincial y señales de posicionamiento de cara a la próxima disputa.

La carrera por la Gobernación bonaerense sumó este fin de semana un nuevo movimiento: Federico Otermín llegó a Lincoln, reforzó su despliegue territorial y llevó hasta la Cuarta Sección la discusión interna del peronismo por la sucesión de Axel Kicillof.

El alcalde de Lomas de Zamora, vicepresidente del PJ bonaerense e integrante de la Liga de Intendentes Peronistas encabezó un encuentro en la sede partidaria junto al titular del justicialismo local, Jorge Fernández, militantes y referentes territoriales. La visita sumó a la Cuarta Sección Electoral a una recorrida que previamente había incluido Exaltación de la Cruz, Cañuelas y San Vicente.

La actividad tuvo un fuerte contenido nacional. Otermín cuestionó el programa económico de Javier Milei y afirmó: “Hoy los números no le cierran ni con la gente pasándola mal”. También pidió que el peronismo fortalezca su organización territorial, combine desarrollo del campo y de la industria y llegue a 2027 con una alternativa para recuperar el Gobierno nacional.

La recorrida se suma además a una definición que había dejado apenas unos días antes. Consultado por Ámbito sobre su futuro provincial, evitó anotarse formalmente y sostuvo: “No es momento de poner una candidatura por encima de la unidad”. Pero también marcó una preferencia sobre la sucesión: “Me gustaría que el próximo gobernador, de mínima, sea bonaerense”.

La Liga quiere que los intendentes entren en la definición

Otermín forma parte de un espacio que nació durante este año con un planteo específico: que los jefes comunales tengan peso propio cuando llegue el momento de discutir las candidaturas.

La Liga de Intendentes Peronistas reúne a dirigentes como Federico Achával, Mariel Fernández, Nicolás Mantegazza, Gastón Granados, Gustavo Menéndez, Marisa Fassi, Federico Susbielles, Juan de Jesús, Juan Pablo García, Hernán Arranz y Esteban Sanzio.

Durante los últimos meses mantuvieron conversaciones con Kicillof, Máximo Kirchner, Sergio Massa, José Mayans y Ricardo Quintela, entre otros dirigentes. Su objetivo declarado no fue conformar una nueva ruptura interna, sino transformarse en una cuarta referencia dentro del peronismo bonaerense junto al Movimiento Derecho al Futuro, La Cámpora y el Frente Renovador.

Otermín explicó que el espacio busca recuperar articulación entre dirigentes municipales frente a la proliferación de agrupaciones internas. Su argumento central es que los intendentes aportan experiencia cotidiana de administración, contacto directo con las demandas sociales y conocimiento territorial.

En la discusión por la Gobernación, la Liga todavía no definió un nombre único. Dentro de ese universo aparecen Otermín, Achával, Fernández, Menéndez, Mantegazza y Granados, aunque no todos se encuentran en la misma situación ni manifestaron las mismas aspiraciones. Granados sintetizó meses atrás la pretensión colectiva del grupo con una definición: “Queremos ser la cuarta pata de la mesa, para que no quede chueca”.

Federico Otermín llegó a Lincoln, reforzó su despliegue territorial y llevó hasta la Cuarta Sección la discusión interna del peronismo por la sucesión de Axel Kicillof.

Dentro de esa Liga hay dos dirigentes que fueron bastante más lejos que el resto. La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, fue una de las primeras figuras del peronismo bonaerense en reconocer públicamente su intención. En abril afirmó directamente: “Quiero ser gobernadora de la provincia de Buenos Aires”.

A partir de allí puso en marcha Reconquista, un espacio político propio, y amplió una agenda que comenzó a cruzar los límites de Moreno. Durante el año recorrió Esteban Echeverría, San Vicente, Ezeiza, Cañuelas, Pergamino, Tres de Febrero, Lomas de Zamora, San Fernando, La Matanza y General Pueyrredón, además de realizar actividades en La Plata.

En septiembre recibió al exgobernador Felipe Solá, mantuvo contactos con sectores productivos y universidades y continuó reuniéndose con dirigentes de distintas procedencias. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, la construcción combina vínculos con el peronismo tradicional, organizaciones sociales y sectores por fuera de los alineamientos internos más rígidos.

Gustavo Menéndez también expresó sin intermediarios qué lugar pretende ocupar. En marzo, el intendente de Merlo señaló: “Me gustaría ser candidato a gobernador” y sostuvo que había llegado el momento de que un jefe comunal condujera la Provincia.

Menéndez cuenta con un antecedente adicional dentro del tablero partidario: ya presidió el PJ bonaerense y mantiene vínculos que exceden su distrito. Durante este año participó además de la construcción de la Liga y de sus reuniones con distintos sectores del justicialismo.

Leonardo Nardini, intendente de Malvinas Argentinas.

Nardini, el último nombre que entró en escena

La lista volvió a ampliarse hace pocos días con Leonardo Nardini, intendente de Malvinas Argentinas y exministro de Infraestructura de Kicillof. En este caso, no fue el propio jefe comunal quien presentó su candidatura. El diputado provincial Luis Vivona lo postuló públicamente y aseguró: “Leo va a ser gobernador”. También habló de la necesidad de un recambio generacional en el justicialismo.

Nardini gobernó Malvinas Argentinas desde 2015, fue reelegido en 2019 y 2023 y entre 2021 y 2022 se desempeñó como ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia. Durante 2026 mantuvo encuentros con dirigentes de distintas procedencias, entre ellos Sergio Uñac, Miguel Ángel Pichetto y Emilio Monzó, y desarrolló actividades vinculadas con sectores productivos.

El propio intendente, sin embargo, había señalado previamente que todavía no era momento de discutir postulaciones y había colocado el foco en la gestión municipal.

El MDF tiene su propia lista

El espacio de Kicillof también administra una nómina amplia de dirigentes. Carlos Bianco, Julio Alak, Gabriel Katopodis, Jorge Ferraresi y Fernando Espinoza aparecen como figuras habilitadas para ampliar recorridas y exposición provincial.

Katopodis tiene una posición particular por su función como ministro de Infraestructura bonaerense. Su cartera lo lleva regularmente a municipios de todas las secciones para recorrer rutas, obras hidráulicas, infraestructura educativa y trabajos financiados por la Provincia. Antes fue intendente de San Martín y ministro de Obras Públicas de la Nación.

Alak combina la Intendencia de La Plata con una extensa trayectoria provincial y nacional. Durante el año participó de actividades del MDF, fue designado secretario de Formación Política del PJ bonaerense y mantuvo contactos con intendentes, dirigentes sindicales y referentes de otros sectores. No formalizó una candidatura.

El intendente platense protagonizó además a comienzos de septiembre una foto que cruzó dos recorridos: recibió a Mariel Fernández en La Plata. Formalmente discutieron situación económica, producción y demandas sociales, pero el encuentro reunió a dos dirigentes cuyos nombres ya habían ingresado en la conversación sucesoria.

Jorge Ferraresi, por su parte, conserva estructura política en Avellaneda y la Tercera Sección y tiene experiencia como ministro nacional. A ese grupo se suman Bianco, encargado de buena parte de la articulación política del Ejecutivo, y Espinoza, intendente de La Matanza y expresidente del PJ provincial.

El escenario del MDF está condicionado, además, por la proyección del propio Kicillof. El gobernador viene ampliando su construcción nacional y en septiembre reconoció haber escuchado los pedidos de su espacio para competir en 2027, aunque evitó un lanzamiento formal. Bianco volvió a advertir que “no es el año de las candidaturas” y sostuvo que durante 2026 la prioridad es ampliar la estructura política.

Carlos Bianco, ministro de Gobierno bonaerense.

La Cámpora y el Frente Renovador conservan sus propias cartas

El kirchnerismo tampoco quedó afuera de la discusión bonaerense. Mayra Mendoza aparece desde hace meses entre los nombres vinculados con una eventual candidatura de La Cámpora. La diputada provincial e intendenta de Quilmes en uso de licencia mantiene un vínculo político directo con Cristina y Máximo Kirchner y continúa participando de actividades partidarias dentro y fuera de la Tercera Sección.

En mayo, durante un acto en la Legislatura, Mendoza ratificó la conducción política de la ex Presidenta con una frase explícita: “Aunque no les guste, Cristina conduce”. Su posicionamiento hacia 2027 sigue ligado a la estrategia que adopte el kirchnerismo dentro de una negociación más amplia con Kicillof y el resto de los sectores. En el mismo universo también aparece Eduardo “Wado” de Pedro.

El Frente Renovador pretende intervenir en la definición. Sergio Massa todavía concentra buena parte de su actividad en el armado nacional, pero en septiembre llevó una definición concreta a la Liga de Intendentes: pidió “unidad y competencia” para resolver tanto la candidatura presidencial como la bonaerense.

El planteo supone mantener unido al frente y, si no existe un acuerdo, utilizar algún mecanismo competitivo para ordenar los nombres. El massismo viene defendiendo las PASO y sus dirigentes rechazaron que las candidaturas puedan quedar exclusivamente en manos de una negociación entre conducciones partidarias.

Dentro del espacio aparece principalmente Juan Andreotti, intendente de San Fernando. Massa lo mencionó ante la propia Liga como uno de los dirigentes que pueden intervenir en la carrera provincial. También fue mencionado Sebastián Galmarini en las conversaciones internas del Frente Renovador.

Juan Andreotti, intendente de San Fernando.

El tablero llega al último tramo de 2026 con recorridas cada vez más visibles, armados en expansión y nombres que empiezan a ganar volumen propio. En ese contexto, el territorio se vuelve una parte central de la disputa y cada movimiento suma peso de cara a 2027.

Otermín lo resumió en Lincoln con una lógica que atraviesa buena parte del justicialismo: construir ahora y definir después. La sucesión de Kicillof ya tiene varios protagonistas en carrera, pero el nombre que terminará representando al peronismo bonaerense todavía sigue abierto.