Una nueva encuesta nacional de Zuban Córdoba volvió a medir la imagen de distintos dirigentes políticos y registró para Javier Milei un 36,1% de valoración positiva frente a un 61,8% de imagen negativa. El relevamiento se realizó entre el 16 y el 19 de septiembre sobre 2.000 personas mayores de 16 años de todo el país.

Los datos muestran, además, que el Presidente tiene un nivel de conocimiento elevado dentro de la muestra: el 0,9% respondió que no lo conoce y otro 1,2% eligió la opción “no sabe/no contesta”.

La medición permite comparar la valoración de Milei con la de otros dirigentes incluidos en el mismo estudio. Axel Kicillof registró 45% de imagen positiva y 51,3% negativa; Cristina Fernández de Kirchner, 42% y 56,1%, respectivamente; y Myriam Bregman obtuvo 40,1% de opiniones positivas y 41% negativas.

Patricia Bullrich alcanzó, por su parte, 37,6% de imagen positiva y 59,9% negativa, mientras que Natalia de la Sota obtuvo 36,6% de valoración favorable y 24,4% desfavorable. En el caso de Milei, la diferencia entre imagen positiva y negativa fue de 25,7 puntos porcentuales.

Una diferencia reducida entre Milei y Bullrich

Uno de los datos que deja la encuesta es la cercanía entre las mediciones de Milei y Bullrich. La diferencia entre ambos registros de imagen positiva es de 1,5 puntos porcentuales, inferior al margen de error informado para el estudio.

El relevamiento fue realizado de manera online entre el 16 y el 19 de septiembre sobre 2.000 casos y reporta un margen de error de ±2,19 puntos porcentuales, con un nivel de confianza del 95%. Por ese motivo, diferencias reducidas entre dirigentes deben interpretarse teniendo en cuenta esa precisión estadística.

La encuesta mide imagen de dirigentes, una variable diferente de la intención de voto. Una valoración positiva o negativa expresa la percepción declarada sobre cada figura al momento del relevamiento y no equivale por sí sola a una decisión electoral.

Como informó GrupoLaProvincia.com esta semana, otra medición reciente mostró cómo varía territorialmente la imagen positiva de Milei y Kicillof. Ese trabajo, elaborado por CB Global Data, utilizó una metodología diferente y comparó a ambos dirigentes en las 24 jurisdicciones del país, por lo que sus porcentajes no son directamente equivalentes a los de esta encuesta nacional.

Qué muestran los porcentajes de septiembre

Los resultados de Zuban Córdoba ofrecen una fotografía de la valoración registrada entre el 16 y el 19 de septiembre y muestran diferencias tanto en los niveles de imagen positiva como en los porcentajes de rechazo y desconocimiento de cada dirigente.

En el caso del Presidente, el dato central del estudio es la distancia entre el 36,1% de valoración favorable y el 61,8% de opiniones negativas. La medición deberá leerse junto con los próximos relevamientos para determinar si esos porcentajes se mantienen, crecen o retroceden en el tiempo.