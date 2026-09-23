Una nueva encuesta nacional puso bajo la lupa el potencial electoral de Javier Milei y Patricia Bullrich de cara a 2027. El estudio muestra porcentajes prácticamente iguales cuando se suman las respuestas de quienes aseguran que votarían a cada dirigente y de quienes dicen que probablemente lo harían: 38% para Milei y 37,8% para Bullrich.

El relevamiento fue elaborado por Zuban Córdoba entre el 16 y el 19 de septiembre sobre 2.000 personas mayores de 16 años. La ficha técnica informada señala un margen de error de ±2,19% y un nivel de confianza del 95%. La propia consultora identifica el trabajo como su informe nacional “Milei vs. Bullrich – Septiembre 2026”.

Los números no corresponden a una medición de intención de voto en un enfrentamiento directo entre ambos dirigentes. El estudio consultó por separado la disposición de los encuestados a votar a cada uno, diferenciando entre voto seguro, probable y rechazo.

Milei concentra más voto seguro

La principal diferencia aparece cuando se desagrega ese potencial electoral. Ante la consulta sobre Javier Milei, el 26,6% respondió que seguramente lo votaría y otro 11,4% indicó que probablemente lo haría. La suma de ambas categorías alcanza el 38%.

En el caso de Patricia Bullrich, el 14,6% manifestó que seguramente la votaría, mientras que el 23,2% respondió que probablemente podría hacerlo. De esa manera, la suma llega al 37,8%.

La composición de ambos porcentajes es, por lo tanto, diferente. Milei registra 12 puntos más de voto seguro que Bullrich, mientras que la senadora obtiene 11,8 puntos más en la categoría de voto probable.

También aparecen diferencias en el rechazo: el 59,1% respondió que nunca votaría al Presidente y el 57% manifestó lo mismo respecto de Bullrich.

Bullrich y Milei, cerca también en imagen

La proximidad entre ambos se reproduce en los indicadores de imagen. Bullrich alcanza 37,6% de valoración positiva y 59,9% negativa, mientras que Milei registra 36% positiva y 61,8% negativa.

El estudio también muestra una fuerte coincidencia entre los públicos que valoran favorablemente a ambos dirigentes. Una cobertura de los resultados señala que nueve de cada diez personas con imagen positiva de Milei también expresan una mirada favorable sobre Bullrich, y viceversa.

Como informó GrupoLaProvincia.com este martes, otra encuesta nacional también ubicó a Bullrich y Milei con saldos de imagen negativos: en la medición de la Universidad de San Andrés, Bullrich obtuvo 34% de imagen positiva y 56% negativa, mientras Milei registró 33% y 61%, respectivamente. Se trata de un relevamiento diferente y sus porcentajes no son directamente comparables con los de Zuban Córdoba.

La diferencia entre los votantes más jóvenes

La segmentación por edad deja una brecha más marcada. Entre los encuestados de 16 a 30 años, Milei alcanza un 59,1% de imagen positiva y Bullrich un 49,6%.

En ese mismo grupo etario, el 46,9% afirma que votaría de manera segura a Milei, frente al 10,5% que da esa respuesta para Bullrich. Entre las personas de 31 a 45 años, el voto seguro se ubica en 21,7% para el Presidente y en 9% para la senadora.

El relevamiento de septiembre muestra así dos perfiles de apoyo diferentes dentro de porcentajes totales muy próximos: Milei reúne una mayor proporción de respuestas de voto seguro y Bullrich una participación superior en la categoría de voto probable. El estudio mide disposición individual hacia cada dirigente y no constituye una simulación de una elección entre ambos.