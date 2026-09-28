“Axel Presidente”: el MDF suma organización en las provincias y pedidos de internas.

El Movimiento Derecho al Futuro (MDF) sumó un nuevo punto de organización fuera de Buenos Aires con su lanzamiento en Paraná, donde dirigentes políticos, sindicalistas y militantes respaldaron una candidatura presidencial de Axel Kicillof y reclamaron internas para definir la propuesta electoral del peronismo. La actividad del sábado 26 de septiembre coincidió con otros movimientos de articulación entre Misiones y Santa Fe, después del plenario federal que el espacio realizó en Avellaneda.

La expansión combina mesas locales, vínculos con referentes provinciales y encuentros sobre producción, salud y educación. Mientras sus impulsores levantan la consigna “Axel Kicillof Presidente”, el gobernador mantiene la definición de construir una alternativa nacional antes de formalizar una postulación.

Paraná sumó respaldo territorial y un reclamo de renovación del PJ

El lanzamiento entrerriano reunió a más de 200 participantes en la sede del Sindicato del Personal de Vialidad Nacional. Entre los referentes del armado aparece Jorge “Kinoto” Vázquez, presidente de la Departamental Paraná del PJ, quien encabezó el cierre.

Participaron el presidente del Concejo Deliberante local, David Cáceres; el concejal Sergio Elizar; la intendenta de El Pingo, Laura Rupp; y el intendente de Feliciano, Damián Arévalo. También estuvieron los exministros Roberto Schunk, Marcelo Casaretto y Sonia Velázquez, junto con representantes de los consejos departamentales del justicialismo de Nogoyá e Islas.

La presencia sindical incluyó a Oscar Muntes, de ATE; Oscar Barbieri, de Dragado y Balizamiento; Mariela Ponce, de Sanidad; Néstor Mesa, de Vialidad Nacional; y Analía Matas, de docentes universitarios.

Los asistentes trabajaron en seis comisiones sobre la conformación del MDF Paraná y su estrategia política. El debate dejó una definición que conecta el crecimiento territorial con la discusión electoral: reclamar la renovación de las estructuras del PJ e internas para elegir las candidaturas nacionales y provinciales.

Otra de las conclusiones fue intervenir en los barrios y transformar la movilización contra las políticas de Javier Milei y del gobernador entrerriano Rogelio Frigerio en una propuesta política.

Vázquez vinculó ese objetivo con el reclamo por Cristina Fernández de Kirchner. “La libertad de Cristina Fernández no se trata de una cuestión de índole judicial sino de una política pura de acumulación popular que debe confluir en la presidencia de Axel”, sostuvo.

Misiones y Santa Fe, otra conexión del armado federal

La construcción también avanzó mediante una recorrida de los diputados nacionales por Misiones Alberto Arrúa y Yamila Ruiz por Santa Fe. Los legisladores visitaron empresas, analizaron la situación de las pymes y abordaron iniciativas legislativas de apoyo a la producción, además de posibilidades de inversiones en territorio misionero.

Morante, Ruiz, Corsalini y Arrúa.

La agenda incluyó reuniones con Vamos, el espacio encabezado por Pablo Corsalini, intendente de Pérez, quien mantiene vínculos con la gestión bonaerense y participó del reciente plenario del MDF.

Los encuentros fueron coordinados por Federico Morante, dirigente del PJ bonaerense con llegada al movimiento y a otros espacios territoriales del peronismo. Arrúa aparece como uno de los referentes de la organización en Misiones, donde se prepara la apertura de una sede. Para esa actividad se prevé convocar a funcionarios bonaerenses y dirigentes de distintas provincias, aunque todavía no se informó una fecha.

San Juan integra ese mapa. Allí, José Luis Gioja y Facundo Perrone participan de la construcción local, que proyecta inaugurar una sede y recibir a Kicillof en octubre. En paralelo, los contactos de Andrés Larroque con Ricardo Quintela sumaron una conversación sobre federalismo y reorganización opositora, sin que el gobernador riojano anunciara su incorporación al MDF.

Estos movimientos prolongan el trabajo presentado en el plenario del 19 de septiembre en Avellaneda. Kicillof se puso a disposición de una alternativa nacional, mientras Carlos Bianco sostuvo que 2026 debe concentrarse en organizar el espacio. El respaldo de los distintos grupos a su postulación convive, por ahora, con la decisión del mandatario de no formalizarla.

La base bonaerense suma educación, salud y recorridas

En Buenos Aires, el movimiento profundiza su organización por áreas. En Ingeniero Maschwitz, partido de Escobar, reunió a más de 400 personas de las comunidades educativas de la Primera y la Segunda Sección Electoral.

El intendente Ariel Sujarchuk y Alberto Sileoni encabezaron la actividad en el Espacio Mendoza. Participaron docentes, auxiliares, cooperadoras, centros de estudiantes y organizaciones civiles. También estuvieron Cristina Álvarez Rodríguez, Diego Nanni, Carlos Ramil, Cristian Mercado y Alejo Sarna.

Uno de los organizadores, Javier Rehl, explicó que el trabajo incluye una plataforma digital abierta para recibir propuestas. Además, coincidió con el reclamo expresado en Paraná: “Tiene que haber PASO”, afirmó sobre la definición de candidaturas para 2027.

En Lanús, el MDF lanzó su área de Salud en el Club 12 de Octubre de Villa Diamante, con participación de Daniel Gollán, Juan Sebastián Riera y Lilian Capone. El encuentro reunió a más de 300 personas y representantes de las organizaciones que integran el espacio local. Ezequiel Berrueco dio la bienvenida; también participaron Agustín Balladares y Belén Berrueco, entre otros referentes.

A esa organización sectorial se suman las recorridas de Fernando Espinoza, quien participó de los plenarios de Alberti, Ramallo, Mar Chiquita, Saladillo y Coronel Suárez. En Mar Chiquita propuso un frente electoral amplio que incorpore a radicales, socialistas, vecinalistas e independientes.