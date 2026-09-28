Senado bonaerense: violencia digital, sistema de salud y deuda familiar marcan la semana de comisiones

Comisiones Senado

El Senado bonaerense abrirá una semana de intensa actividad en comisiones con la mira puesta en la sesión prevista para el 6 de octubre. Entre el martes 29 de septiembre y el viernes 2 se sucederán reuniones de distintas áreas legislativas, con proyectos sobre transporte, impuestos, violencia digital, salud, sobreendeudamiento, ludopatía juvenil y régimen penal juvenil, entre otros temas.

La actividad comenzará el martes a las 14 con Transporte, Puertos e Intereses Marítimos. El miércoles será el turno de Presupuesto e Impuestos a las 11, Prevención de las Adicciones a las 12.30 y Deportes a las 14. El jueves se concentrará buena parte de la discusión política: a las 10.30 está previsto un encuentro conjunto de Legislación General y Educación, a las 12.30 Trabajo y Legislación Social y a las 16 Salud Pública. Niñez, Adolescencia y Familia cerrará la agenda el viernes a las 12.

El movimiento en las comisiones se produce mientras la Cámara de Diputados bonaerense prepara para este martes 29, a las 15, una sesión ordinaria que también puede modificar el escenario del Senado. Allí quedaron en condiciones de llegar al recinto cuatro iniciativas vinculadas al sobreendeudamiento familiar y las relaciones de consumo.

Transporte, Presupuesto y la agenda del miércoles

La primera reunión tendrá expedientes concretos ya incorporados al orden del día. Transporte analizará tres proyectos de ley y dos declaraciones. Entre las iniciativas figura una propuesta de la senadora Valeria Arata para modificar y derogar artículos de la Ley Orgánica del Transporte de Pasajeros.

También aparece un proyecto de Malena Galmarini que establece una campaña de concientización sobre seguridad vial, identidad nacional y soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Ambos textos, en caso de avanzar, todavía deberán continuar su recorrido por otras comisiones.

Presupuesto e Impuestos tendrá el miércoles una agenda que incluye comunicaciones remitidas por el Poder Ejecutivo. Una de ellas corresponde a una adecuación del Presupuesto 2026 destinada a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías bonaerenses y otra a la Corporación de Fomento del Valle Bonaerense del Río Colorado.

Comisión de Presupuesto e Impuestos del Senado bonaerense.

También ingresará a tratamiento la comunicación mediante la cual el Ejecutivo prorrogó la presentación de los proyectos de Presupuesto 2027 y Ley Impositiva 2027. A esos expedientes se suman planteos vinculados con la situación agropecuaria en distritos del interior provincial.

Más tarde, Prevención de las Adicciones tendrá entre sus temas el proyecto que ya cuenta con aprobación de Diputados para instituir la tercera semana de agosto como “Semana Provincial de la Concientización de la Ciber Ludopatía Juvenil”. Deportes completará la jornada con cinco proyectos de ley incluidos en su orden del día.

Ley Ema, beneficios para el sur bonaerense y deuda familiar

Uno de los focos centrales estará puesto en el encuentro conjunto de Legislación General y Educación del jueves. Allí aparece como uno de los temas con mayor recorrido previo la denominada Ley Ema, vinculada con la prevención y el abordaje de la violencia digital en ámbitos educativos.

El Senado tiene en estudio el expediente impulsado por Laura Clark que crea un Programa Provincial de Prevención y Abordaje Integral de la Violencia Digital en Ámbitos Educativos. La iniciativa ya recibió aprobación con modificaciones en Educación y quedó pendiente en Legislación General.

La intención legislativa es compatibilizar ese texto con la iniciativa surgida en Diputados y avanzar hacia una redacción común. El programa contempla herramientas para abordar riesgos en entornos digitales, consentimiento, privacidad e intimidad, además de acciones de formación dentro del sistema educativo.

Otro expediente con media sanción que espera avanzar en el Senado es la modificación de las leyes que regulan el Área Patagónica Bonaerense y la Zona Austral Desfavorable. El proyecto busca establecer con carácter permanente beneficios impositivos para actividades productivas, comerciales, industriales y de servicios, particularmente en Patagones y sectores alcanzados de Villarino, Puan y Tornquist.

Diputados otorgó media sanción al proyecto que transforma en permanentes los beneficios impositivos para el Área Patagónica Bonaerense y la Zona Austral Desfavorable.

La iniciativa incluye modificaciones vinculadas con los beneficios sobre los impuestos Inmobiliario, Ingresos Brutos y Sellos. Sin embargo, su recorrido formal todavía contempla Legislación General, Asuntos Municipales y Presupuesto e Impuestos antes de quedar en condiciones de completar el trámite legislativo.

También tiene media sanción el proyecto impulsado por Alexis Guerrera para establecer un nuevo régimen provincial contra la discriminación. El expediente permanece actualmente en Igualdad Real de Trato y Oportunidades y Discapacidad y tiene posteriormente asignados los giros a Legislación General y Asuntos Constitucionales y Acuerdos.

A ese esquema podría sumarse el paquete contra el sobreendeudamiento familiar si Diputados lo aprueba este martes. Los cuatro textos que superaron el trabajo en comisiones abarcan la contratación y publicidad de créditos, el acceso a información clara, la educación financiera, las cobranzas abusivas y mecanismos administrativos y judiciales para abordar situaciones en las que una persona ya no puede afrontar el conjunto de sus obligaciones.

Comisión de Legislación General de la Cámara de Senadores

Una de las iniciativas propone además un régimen provincial de prevención y tratamiento del sobreendeudamiento con intervención de la Defensoría del Pueblo, mientras otra contempla herramientas para la reestructuración de deudas de consumo. Su ingreso formal al Senado dependerá primero de la votación en la Cámara baja.

SIPBA, medicamentos y régimen penal juvenil

La reunión de Salud Pública del jueves será otro de los puntos a seguir. Allí permanecen en estudio dos proyectos enviados por el Poder Ejecutivo en junio: la creación del Sistema Integrado de Salud de la Provincia de Buenos Aires (SIPBA) y la conformación del Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense como sociedad anónima con participación estatal mayoritaria.

El SIPBA propone crear una estructura integrada para el sistema sanitario provincial, mientras el segundo expediente busca establecer una herramienta estatal específica para la industria farmacéutica. Ambos tienen asignado un recorrido por Salud Pública y posteriormente Legislación General.

El viernes, la Comisión de Niñez, Adolescencia y Familia cerrará la secuencia. Entre los expedientes que tiene actualmente en tratamiento aparece la creación de una Comisión Bicameral Especial para el seguimiento, fiscalización y control de la implementación del Régimen Penal Juvenil.

También se encuentran en estudio proyectos para incorporar cambios a la Ley de Violencia Familiar, crear una normativa sobre prevención y eliminación de sujeciones en personas mayores y establecer capacitación obligatoria para promover el trato digno hacia ese sector de la población.

La actividad parlamentaria quedará atravesada, de ese modo, por dos fechas: la sesión de Diputados del martes 29, que puede enviar nuevos proyectos a revisión, y la convocatoria del Senado para el 6 de octubre, cuyo temario terminará de tomar forma a partir de los dictámenes que consigan avanzar durante esta semana.