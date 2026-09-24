El Senado debatirá este jueves 24 de septiembre una reforma del Régimen de Zona Fría que puede modificar la tarifa de gas de alrededor de 1,24 millones de hogares distribuidos en 94 municipios bonaerenses. La iniciativa ya tiene aprobación de la Cámara de Diputados y, si la Cámara alta la sanciona sin modificaciones, quedará convertida en ley. La sesión fue convocada para las 12.

El proyecto impulsado por el Gobierno busca retrotraer buena parte de la ampliación del régimen aprobada en 2021. De avanzar, el beneficio territorial quedaría concentrado nuevamente en la Patagonia, Malargüe, en Mendoza, y la Puna. En territorio bonaerense, Patagones conservaría el tratamiento correspondiente al esquema histórico, mientras que decenas de distritos incorporados posteriormente dejarían de tener el descuento automático asociado a la ubicación geográfica.

Qué cambiaría para los usuarios de Zona Fría

El régimen vigente establece descuentos diferenciales en las tarifas de gas para las zonas alcanzadas. La ampliación de 2021 incorporó nuevas regiones según criterios bioambientales y fijó una bonificación general del 30% para los usuarios sumados al sistema, que podía alcanzar el 50% en determinados casos de vulnerabilidad.

La reforma que llegará al recinto no implica necesariamente que todos los usuarios de los distritos excluidos pasen a pagar la tarifa plena. El nuevo esquema contempla la posibilidad de mantener asistencia a través de los Subsidios Energéticos Focalizados, con requisitos socioeconómicos entre los que se encuentra un límite de ingresos equivalente a tres Canastas Básicas Totales.

El cambio central está en que esos hogares dejarían de contar con el beneficio por el solo hecho de residir en una localidad incorporada al Régimen de Zona Fría y deberían reunir las condiciones establecidas para acceder a la asistencia focalizada.

Además, la iniciativa modifica la base sobre la cual se aplica el descuento. Actualmente, la bonificación alcanza al cuadro tarifario correspondiente; con la reforma, el subsidio se concentraría sobre el Precio de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), uno de los componentes de la factura residencial. Quedarían fuera de esa bonificación otros conceptos vinculados a la distribución y al transporte del gas.

Por ese motivo, el impacto no quedaría limitado exclusivamente a los municipios que pierdan la cobertura territorial: también podrían registrarse modificaciones en las facturas de usuarios que permanezcan dentro de las zonas históricas alcanzadas por el régimen.

La Provincia, en el centro del impacto

Buenos Aires concentra uno de los principales efectos de la reforma. Entre los distritos alcanzados por el cambio aparecen ciudades y partidos del interior, el sudoeste y la costa atlántica como Bahía Blanca, General Pueyrredon, Tandil, Necochea, Olavarría, Junín, Pergamino, La Costa, Pinamar y Villa Gesell, entre otros.

La discusión ya generó movimientos en distintos municipios. Como informó GrupoLaProvincia.com, más de 1.500 vecinos de Bragado acompañaron una campaña contra la posible modificación del régimen, impulsada desde la Oficina Municipal de Información al Consumidor.

Los votos, otra de las claves de la sesión

El tratamiento llegará al recinto con negociaciones abiertas. El oficialismo buscó sumar respaldos de bloques provinciales, mientras algunos aliados plantearon objeciones al proyecto y los votos no estaban garantizados en la previa de la sesión.

Uno de los puntos que atravesó las conversaciones con gobernadores del Norte fue la posibilidad de implementar una denominada “Zona Cálida”, con mayores subsidios eléctricos para regiones de altas temperaturas durante los meses de verano. Esa compensación no fue incorporada al proyecto de Zona Fría y el planteo oficial es instrumentarla posteriormente mediante una resolución.

La definición quedará así en manos del Senado. Si el texto que ya recibió media sanción en Diputados obtiene los votos necesarios sin cambios, la reforma quedará sancionada y modificará el esquema de beneficios que actualmente alcanza a los usuarios incorporados con la ampliación de 2021.