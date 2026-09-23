Una ley para familias endeudadas: qué separa a los nueve proyectos que Diputados busca unificar.

Nueve proyectos llegarán el viernes a un mismo plenario, pero la apuesta en Diputados bonaerense es que salga una sola ley. Las comisiones de Legislación General y de Derechos del Usuario y el Consumidor fueron convocadas para el 25 de septiembre, a las 10, con el objetivo de trabajar sobre las distintas propuestas de protección a las familias endeudadas. El desafío será conciliar mecanismos que van desde préstamos para cancelar obligaciones hasta negociaciones ante la Defensoría del Pueblo y procedimientos judiciales.

La convocatoria acelera una discusión que ya atravesaba a varios bloques. Ocho de los nueve expedientes incluidos en el temario fueron presentados por legisladores del peronismo; el restante pertenece a Silvina Vaccarezza, del bloque UCR + Cambio Federal.

También hay diferencias dentro del oficialismo: cada proyecto interviene en un momento distinto, desde la oferta del crédito hasta las consecuencias de no poder pagarlo. Si las comisiones consiguen acercar posiciones, la intención es llevar el tema al recinto en la sesión prevista para el martes 29. Por ahora, el orden del día oficial confirma el tratamiento conjunto, pero no un dictamen acordado.

La presión para avanzar tiene una dimensión concreta. En un relevamiento de la Defensoría del Pueblo bonaerense, realizado sobre 1.408 respuestas en 97 municipios, el 56,6% de los hogares consultados dijo haber pedido un préstamo durante el último año. Entre quienes tomaron crédito, el 73,5% todavía no lo había cancelado.

El 56,9% utilizó el dinero para alimentos y cuatro de cada diez hogares endeudados destinaban más de la mitad de sus ingresos a pagar cuotas. Las cifras describen a la población encuestada: no equivalen a una estimación para todos los hogares de la Provincia.

Tres vías para reordenar una deuda que ya no se puede pagar

El proyecto de Facundo Tignanelli, presidente del bloque de Fuerza Patria, propone que la Defensoría del Pueblo intervenga antes de determinadas demandas de cobro. La persona sobreendeudada reuniría allí a sus acreedores en una instancia prejudicial obligatoria y gratuita para negociar el conjunto de sus obligaciones según su capacidad real de pago.

El presidente del bloque de Fuerza Patria en la Cámara de Diputados, Facundo Tignanelli, presentó junto al defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, un proyecto que busca intervenir antes de que las cuotas impagas terminen en juicios, embargos o mecanismos abusivos de cobranza.

La suma de las cuotas acordadas no podría superar el 30% de su ingreso mensual neto. Además, cada reestructuración debería incluir al menos dos medidas entre ampliar plazos, reducir intereses o aplicar una quita total o parcial del capital. El texto crea también un Registro Provincial de Prestamistas.

Ricardo Lissalde plantea una herramienta bancaria. Su programa, que funcionaría en el Banco Provincia, permitiría obtener un crédito para cancelar deudas con bancos y otros prestadores en condiciones menos gravosas.

El monto máximo inicial sería de tres millones de pesos por beneficiario, actualizable semestralmente según el salario mínimo. El costo financiero total no podría superar la tasa TAMAR más diez puntos porcentuales, mientras que la nueva cuota tendría un techo del 30% del ingreso neto.

La tercera vía está en uno de los dos expedientes de Juan Martín Malpeli. En este caso, propone un régimen judicial de reestructuración para personas que acrediten una imposibilidad actual o previsible de afrontar sus deudas de consumo.

El solicitante debería presentar sus ingresos, gastos necesarios y obligaciones; los acreedores tendrían que informar cómo se compone cada monto reclamado. A diferencia del esquema de Tignanelli, el proceso se desarrollaría ante un juzgado civil y comercial.

Leonardo Moreno suma una propuesta de alcance general para incorporar a la Ley 13.133 políticas de prevención y solución del sobreendeudamiento. Su expediente exige que los proveedores entreguen información sobre créditos, vencimientos, pagos y documentación de respaldo.

Comisión de Legislación General, Diputados PBA.

También introduce obligaciones ligadas al crédito responsable: evaluar si la financiación ofrecida resulta compatible con los ingresos del consumidor y evitar que agrave una situación de endeudamiento. Se trata de la reproducción de una iniciativa anterior.

El crédito digital y las cobranzas, en el centro del acuerdo

Las otras cinco iniciativas obligarán a definir qué reglas incluiría la ley para quienes prestan dinero o reclaman su devolución. Ana Luz Balor propone prohibir el hostigamiento y el trato indigno en las cobranzas extrajudiciales.

Su proyecto exige identificar a quien reclama, informar el origen y la composición de la deuda e impedir amenazas o contactos que expongan al consumidor ante terceros. También busca evitar bloqueos de cuentas o débitos unilaterales motivados por deudas correspondientes a otros productos de la misma entidad.

Silvina Vaccarezza propone reconocer expresamente a las personas sobreendeudadas entre los consumidores que requieren protección reforzada. Su texto presume esa condición cuando los ingresos son inferiores a tres salarios mínimos y la deuda exigible supera el 35% del ingreso neto.

Para otros casos, permite evaluar si el peso de las obligaciones compromete la subsistencia familiar o el acceso a bienes y servicios básicos. Incluye, además, deberes de información para las gestiones extrajudiciales de cobro.

La iniciativa de Noelia Saavedra mira especialmente a las aplicaciones, billeteras y otros proveedores digitales. Exige información visible sobre el costo total del crédito, restringe las aceptaciones tácitas y aborda los débitos y las cobranzas automatizadas.

Comisión de Derechos del Usuario y el Consumidor de Diputados bonaerense.

Crea un registro de proveedores de crédito digital y gestión de deudas, además de un programa de alivio para hogares endeudados por consumos esenciales que se articularía con los municipios y sus oficinas de defensa del consumidor.

Ariel Archanco propone incorporar a la Ley 13.133 un capítulo de derechos para los usuarios de servicios financieros. Abarca préstamos, tarjetas y otras modalidades de crédito al consumo, también cuando las ofrecen plataformas o proveedores no bancarios.

Busca garantizar información clara sobre el costo financiero total, habilitar pedidos de revisión de condiciones contractuales abusivas y ofrecer procedimientos administrativos gratuitos para resolver controversias.

Endeudamiento familiar.

En su segundo proyecto, Malpeli se ocupa de la etapa anterior al incumplimiento. Propone que la autoridad provincial controle operaciones de financiación y refinanciaciones sucesivas para detectar aumentos desproporcionados de las obligaciones. También establece límites a la afectación automática de fondos del consumidor sin autorización y reglas para la publicidad y promoción del crédito de consumo.

La negociación legislativa transcurre mientras la Provincia ya utiliza otra herramienta. El Banco Provincia informó más de 100.000 operaciones de refinanciación durante 2026, por encima de los $390.000 millones.

Ese programa atiende deudas de sus clientes; los proyectos buscan fijar reglas que alcancen también a otros prestamistas, las agencias de cobro y las plataformas digitales. En paralelo, existen iniciativas sobre descuentos salariales y protección de la vivienda única, pero ninguna de ellas forma parte de los nueve expedientes convocados para este plenario.

La discusión del viernes deberá resolver si esas herramientas pueden convivir en un mismo régimen y qué organismo intervendrá en cada etapa. Las comisiones se reunirán a las 10 en la sala 30 del Palacio Legislativo, con participación remota prevista en la convocatoria.