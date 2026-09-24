Reglas para 2027, jueces de la Corte y fondos municipales: qué busca destrabar la Legislatura

Legislatura bonaerense.

Diputados y senadores bonaerenses de distintos bloques compartieron este miércoles un almuerzo en un centro cultural de La Plata y acordaron acelerar el tratamiento de proyectos que ya fueron aprobados por unanimidad en una cámara, pero todavía esperan la votación de la otra. También plantearon que los cambios en el sistema electoral provincial deberían resolverse antes de que comience 2027, el año de las próximas elecciones.

El entendimiento apunta a iniciativas que atravesaron sin conflictos su primera votación. Para los proyectos que obtuvieron media sanción sin unanimidad, los legisladores prevén otra negociación.

La reunión juntó al presidente de Diputados, Alejandro Dichiara, con los legisladores peronistas Facundo Tignanelli, Alexis Guerrera, Rubén Eslaiman y Mariano Cascallares; Alejandro Rabinovich, del PRO; Martín Rozas, de Unión y Libertad; el radical Diego Garciarena, y Juan Osaba, de La Libertad Avanza. Por el Senado participaron, entre otros, Sergio Berni, Mario Ishii, Pablo Petrecca, Alex Campbell, Carlos Curestis, Sergio Vargas, Carlos Kikuchi y Marcelo Leguizamón.

Las reglas electorales que siguen en discusión

La decisión de discutir la reforma durante 2026 busca que el próximo proceso electoral arranque con reglas definidas. Pero todavía no hay un texto común: en el Senado conviven propuestas sobre reelecciones, primarias, Boleta Única de Papel, partidos políticos y plazos del calendario electoral. La comisión de Reforma Política, presidida por Malena Galmarini, pidió que varios de esos expedientes sean remitidos a su ámbito para tratarlos en conjunto.

El punto de mayor tensión es la reelección de intendentes. Un proyecto de la senadora Ayelén Durán propone modificar el límite vigente, una prioridad para el sector del gobernador Axel Kicillof. La iniciativa permanece en Legislación General del Senado y no obtuvo media sanción. El Frente Renovador, en cambio, reclama discutirla junto con el resto de las reglas electorales.

La Boleta Única de Papel tiene iniciativas presentadas tanto en el Senado como en Diputados. En la Cámara alta, Curestis impulsa además la derogación de las PASO provinciales; Nerina Neumann presentó propuestas sobre boleta única y cronograma electoral.

Boleta Única en la Provincia (Elecciones 2025)

En Diputados también avanzó una iniciativa de Tignanelli para establecer una vía judicial de revisión de las decisiones que tome la Junta Electoral durante el cronograma. Recibió dictamen con modificaciones en Legislación General y aún debe completar su recorrido parlamentario. Su tratamiento muestra que la discusión excede la forma de votar: incluye cómo resolver impugnaciones de candidaturas, listas y otras decisiones electorales dentro de plazos acotados.

Las cuatro vacantes de la Corte volvieron a la mesa

El almuerzo también reactivó un reclamo de la oposición por los cuatro lugares sin cubrir en la Suprema Corte bonaerense. Garciarena sostuvo que debe cumplirse un entendimiento alcanzado a fines del año pasado antes de avanzar hacia nuevos consensos, incluso en materia electoral. Tignanelli acompañó su planteo.

Ese supuesto acuerdo es objeto de disputa. En agosto, desde el entorno de Kicillof negaron que hubiera existido un compromiso cerrado sobre los nombres y afirmaron que la cobertura de la Corte no debía quedar atada a la reforma electoral. La reunión de esta semana volvió a poner ambos asuntos en la misma conversación política.

La Suprema Corte funciona con tres de sus siete integrantes. Cubrir las vacantes requiere que el Poder Ejecutivo proponga candidatos y que el Senado preste acuerdo en sesión pública por mayoría absoluta; Diputados no vota esas designaciones. Es un procedimiento diferente al de los restantes cargos judiciales, para los que interviene previamente el Consejo de la Magistratura.

A comienzos de septiembre, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena, informó que el Gobierno trabajaba en la cobertura de casi 200 vacantes judiciales adicionales. Ese anuncio corresponde a cargos del sistema de Justicia en general y no resuelve, por sí mismo, las cuatro designaciones pendientes en el máximo tribunal.

El reclamo por la bicameral de fondos municipales

Los diputados llevaron al encuentro otra deuda institucional: pidieron a los senadores que se conforme la comisión bicameral encargada de seguir la situación económica provincial y municipal y de analizar proyectos de obras presentados por los distritos. La comisión ya existe por ley; su integración y funcionamiento son los pasos pendientes.

Fondos municipales: la presión de los intendentes choca con las dudas legislativas sobre el reparto.

Fue creada junto con el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal. La norma dispone que el 70% del fondo se distribuya entre municipios según el Coeficiente Único de Distribución y que el 30% restante se destine a programas provinciales para las comunas. Para esa segunda porción, la bicameral tiene la atribución de analizar, verificar y remitir proyectos al Ejecutivo. Debe estar integrada por siete diputados y cinco senadores, con participación de las minorías.

La discusión por esos recursos ya había provocado un cruce en Diputados en junio. Un intento de tratar sobre tablas una modificación que ampliara su disponibilidad obtuvo 43 votos favorables y 39 negativos, pero no reunió los dos tercios necesarios. Desde entonces persisten las diferencias sobre el destino del dinero y el papel de la bicameral.

El Senado tiene prevista una nueva sesión ordinaria para el 6 de octubre, todavía sin un temario firme. En Diputados circula el 29 de septiembre como fecha para volver al recinto, aunque los expedientes que lleguen a votación dependerán de los acuerdos que terminen de cerrar los bloques.