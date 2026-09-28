La confianza en el Gobierno de Javier Milei volvió a retroceder en septiembre. El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), elaborado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, se ubicó en 1,94 puntos sobre una escala de 0 a 5, lo que representó una caída del 5,9% respecto de agosto.

El dato dejó al indicador nuevamente en el menor nivel registrado durante la actual presidencia. La misma marca de 1,94 puntos ya se había observado en septiembre de 2025 y en julio de 2026. En agosto, el índice había mostrado una recuperación del 6,4% y había alcanzado los 2,06 puntos.

La medición de septiembre también muestra que, desde el cierre de 2025, la confianza en el Gobierno acumula un retroceso del 21,4%. De acuerdo con el informe, la mayor parte de esa caída se concentró entre enero y mayo, mientras que en los meses posteriores el indicador se mantuvo en torno de los dos puntos.

Los cinco componentes del índice registraron bajas

El retroceso de septiembre atravesó a todas las dimensiones que integran el ICG. La mayor caída mensual se produjo en la evaluación sobre la preocupación por el interés general, que bajó 12,3% y quedó en 1,50 puntos.

La evaluación general del Gobierno cayó 9,3%, hasta 1,60 puntos. La percepción sobre la capacidad para resolver problemas disminuyó 4% y alcanzó 2,20 puntos, mientras que la eficiencia retrocedió 3,5% y quedó en 1,94.

La honestidad de los funcionarios continuó siendo el componente con el valor más alto, con 2,45 puntos, aunque también registró una baja mensual del 2,9%.

La mayor caída se produjo entre los jóvenes

La medición también presentó diferencias según edad, género, lugar de residencia y nivel educativo.

Entre las personas de 18 a 29 años, el índice se ubicó en 2,30 puntos. Aunque continuó siendo el grupo etario con el registro más alto, sufrió una caída mensual del 17,9%, la mayor entre los segmentos por edad. El propio informe advierte que este grupo tiene menos casos dentro de la muestra y, por lo tanto, una menor precisión estadística.

Entre las personas de 30 a 49 años, el indicador fue de 1,84 puntos, mientras que entre los mayores de 50 llegó a 2,01.

La confianza también mantuvo una diferencia por género: alcanzó 2,19 puntos entre los hombres y 1,62 entre las mujeres. Frente a agosto, las bajas fueron del 3% y del 9,2%, respectivamente.

Qué pasó en el interior, CABA y el Gran Buenos Aires

Por región, el nivel más alto volvió a aparecer entre los residentes del interior del país, con 2,06 puntos, aunque allí también hubo una baja mensual del 8,4%.

En la Ciudad de Buenos Aires, el índice alcanzó 1,84 puntos y cayó 4,2%. El Gran Buenos Aires fue la excepción a la tendencia general: registró 1,72 puntos, con una variación positiva de apenas 0,2% respecto del mes anterior.

Otro de los cortes del estudio mostró diferencias según el nivel educativo. Entre quienes completaron el secundario, el indicador llegó a 2,02 puntos y aumentó 15,5%. Entre las personas con estudios terciarios o universitarios cayó 14,4%, hasta 1,94 puntos, mientras que entre quienes tienen instrucción primaria descendió a 1,36.

Como informó GrupoLaProvincia.com, otra encuesta reciente sobre opinión pública registró niveles superiores al 64% de desacuerdo frente a cinco afirmaciones asociadas al discurso de Javier Milei. Se trata de un estudio diferente, con otra metodología y otras preguntas, por lo que sus resultados no son directamente comparables con el ICG.

Cómo se hizo la medición

El Índice de Confianza en el Gobierno es elaborado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella. La encuesta correspondiente a septiembre fue realizada por Poliarquía Consultores entre el 1 y el 9 de septiembre de 2026, sobre 1.000 personas mayores de 18 años residentes en ciudades de más de 10.000 habitantes. El margen de error informado para el total de la muestra fue de ±0,06 puntos.

En la comparación con el mismo momento de administraciones anteriores, la propia Universidad informó que el nivel de confianza del mes 33 de la presidencia de Milei resultó 10,7% superior al registrado durante la presidencia de Mauricio Macri y 57,4% mayor que el de Alberto Fernández en igual mes de gestión.