Una nueva encuesta nacional puso bajo análisis uno de los interrogantes que atraviesa la discusión política rumbo a las elecciones presidenciales de 2027: cuánto cambia la intención de voto según oficialismo y peronismo lleguen unidos o con distintas candidaturas.

El estudio de CEOP Latam planteó dos escenarios diferentes. En el primero, cada uno de los principales espacios presenta una candidatura única. En esa hipótesis, un candidato del peronismo unido alcanza el 41,6%, mientras que Javier Milei obtiene el 34,4%.

El resto de las respuestas se distribuye entre un 11,3% que elegiría otros candidatos, un 6,5% que declara que no iría a votar, un 3,1% que optaría por el voto en blanco y un 3% que no sabe o no contesta.

Qué ocurre cuando aparecen más candidaturas

La segunda simulación modifica el escenario y plantea una competencia con distintas postulaciones dentro de los espacios políticos.

En ese caso, Milei registra 33% y Axel Kicillof 26,7%. Un candidato vinculado a Cristina Fernández de Kirchner obtiene 11,9%, mientras Patricia Bullrich alcanza 5,4%.

La medición también incluye a Myriam Bregman, con 6,9%, y Victoria Villarruel, con 5,9%. Otros candidatos concentran un 4,6%, mientras el 3,5% no sabe o no contesta, el 1,2% manifiesta que no votaría y el 0,7% elegiría el voto en blanco.

El informe también agrupa esas candidaturas según los espacios a los que las asigna. Bajo ese criterio, las opciones de Kicillof y del candidato asociado a Cristina Kirchner suman 38,6%, mientras que Milei y Bullrich reúnen 38,4%. La diferencia entre ambas sumas es de apenas 0,2 puntos porcentuales, muy inferior al margen de error informado por el estudio.

La comparación muestra que la distribución registrada por la encuesta cambia según el supuesto utilizado: con candidaturas únicas, el relevamiento arroja 41,6% para el peronismo y 34,4% para Milei; cuando se presentan distintas postulaciones, las sumas atribuidas a esos espacios quedan prácticamente empatadas.

El voto potencial de los dirigentes

CEOP Latam también preguntó qué tan probable sería votar a diferentes dirigentes si las elecciones presidenciales fueran en ese momento.

Milei obtiene 33,8% de voto seguro y llega al 41,8% al incorporar a quienes señalan que podrían votarlo. Kicillof alcanza un 47,7% al sumar las categorías de voto seguro y probable.

En la misma medición, Cristina Fernández de Kirchner registra 42% entre ambas categorías; Bullrich, 42,2%; Sergio Massa, 41,2%; Bregman, 40,5%; Villarruel, 27,9%; y Daniel Hadad, 15,8%. Estos porcentajes corresponden a voto potencial y no deben confundirse con intención de voto directa entre candidatos que compiten simultáneamente.

Qué esperan los encuestados del próximo gobierno

Otra pregunta del relevamiento consultó sobre la orientación que debería adoptar la próxima administración nacional. El 51,5% respondió que debería cambiar el rumbo, mientras el 31,7% consideró que debería profundizar lo que se está haciendo actualmente.

Un 15,5% eligió como opción moderar el rumbo y el 1,3% no respondió.

Como informó recientemente GrupoLaProvincia.com, otra encuesta nacional registró que el 58% de los consultados prefiere un cambio de Gobierno en 2027. Se trata de un estudio distinto, realizado con otra metodología y preguntas diferentes, por lo que sus porcentajes no son directamente comparables con los de CEOP Latam.

Cómo se realizó la encuesta

El trabajo de CEOP Latam fue realizado mediante encuestas online sobre un panel y utilizó un cuestionario estructurado de 31 preguntas. El relevamiento tuvo alcance nacional y reunió 2.279 casos efectivos de personas mayores de 16 años.

El trabajo de campo se desarrolló entre el 28 de agosto y el 2 de septiembre de 2026. Los resultados fueron ponderados por sexo, edad y nivel socioeconómico, con un nivel de confianza informado del 95% y un margen de error de ±2,01%.