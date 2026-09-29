La causa $LIBRA sumó una nueva definición judicial en la disputa por la participación de los inversores que fueron apartados como querellantes. La Sala I de la Cámara Federal porteña declaró inadmisibles los recursos presentados por Martín Romeo, Matías Alejandro Paris, Juan Patricio Marchetto y Alan Vega, quienes pretendían que su exclusión del expediente fuera revisada por la Cámara Federal de Casación Penal.

La decisión no cierra, sin embargo, la discusión procesal. Los abogados de los cuatro inversores anticiparon que presentarán una queja directa ante Casación para intentar revertir el apartamiento y recuperar el rol de acusadores particulares dentro de la investigación.

El expediente investiga la operatoria alrededor de $LIBRA, el criptoactivo que Javier Milei promocionó desde su cuenta de X en febrero de 2025. La pesquisa está delegada en el fiscal federal Eduardo Taiano y busca determinar si existió una maniobra delictiva vinculada con la creación, difusión y posterior desplome del token.

Por qué rechazaron el planteo

Los recursos cuestionaban la resolución que había confirmado la exclusión de los inversores como querellantes. Ese apartamiento había surgido a partir de un planteo de la defensa de Mauricio Novelli y luego fue ratificado por la Cámara Federal.

Al analizar las nuevas presentaciones, el camarista Mariano Llorens consideró que los argumentos eran insuficientes para habilitar la vía casatoria. En particular, sostuvo que los planteos buscaban volver sobre una discusión que ya había recibido respuesta del tribunal y que no se había demostrado un supuesto de arbitrariedad capaz de justificar la intervención de Casación.

Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola también señalaron que, aunque una resolución que excluye a un posible querellante puede ser equiparada en determinados casos a una sentencia definitiva, eso no elimina la obligación de acreditar alguno de los motivos previstos legalmente para abrir la instancia de Casación.

Según la resolución, los recurrentes expresaron su desacuerdo con la interpretación que los tribunales habían realizado sobre la eventual configuración del delito de estafa y sobre su legitimación para continuar interviniendo como querellantes, pero no lograron demostrar un error jurídico que habilitara esa revisión.

La pelea por volver al expediente

Los inversores buscan recuperar la condición de querellantes, una figura que les permitiría intervenir como acusadores particulares dentro del expediente. Ahora, frente al rechazo de los recursos, la alternativa anunciada por sus representantes es acudir directamente a Casación mediante un recurso de queja.

Como informó GrupoLaProvincia.com el 27 de septiembre, los inversores apartados ya habían llevado a Casación la pelea por recuperar su participación en la causa, mientras el expediente continuaba bajo la conducción del fiscal Taiano. La exclusión como querellantes no implicó el cierre de la investigación ni una definición sobre la existencia o no de una estafa.

La resolución conocida ahora agrega un nuevo obstáculo a esa estrategia: la Cámara Federal no concedió los recursos para llegar a Casación por esa vía. El próximo movimiento anunciado será, por lo tanto, pedir directamente al máximo tribunal penal que revise esa negativa y habilite la discusión sobre la participación de los damnificados.