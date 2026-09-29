El Gobierno descartó avanzar por ahora con cambios en las metodologías de medición del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), después de que el presidente Javier Milei cuestionara públicamente algunos de los últimos indicadores oficiales sobre la marcha de la economía.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, reconoció este martes que existe “una necesidad de actualización de algunas metodologías”, aunque sostuvo que no sería conveniente introducir modificaciones en momentos en que se aproxima un año electoral y mientras continúa el proceso de desaceleración de la inflación.

Ravier explicó que los organismos estadísticos deben revisar periódicamente sus procedimientos e indicadores, pero aclaró que actualmente no tiene información sobre una modificación concreta en estudio. La posición oficial, por lo tanto, distingue entre la necesidad de actualizar determinadas herramientas y la oportunidad política e institucional para hacerlo.

Qué cuestionó Milei de los datos del INDEC

La discusión se intensificó luego de que Milei cuestionara las estadísticas oficiales vinculadas con la actividad económica. En una entrevista televisiva, el Presidente afirmó que “los indicadores están arrojando cualquier cosa” y sostuvo que las series desestacionalizadas pueden no reflejar adecuadamente los cambios estructurales que, según su interpretación, atraviesa la economía.

El último Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), correspondiente a julio, registró una caída del 1,4% en la comparación interanual y un retroceso desestacionalizado del 2,9% respecto de junio. En cambio, la medición de tendencia-ciclo mostró un incremento del 0,2%.

Milei rechazó que esos registros permitan concluir que la economía está en recesión y definió el escenario como una “desaceleración del ritmo de expansión”. También vinculó el desempleo del 7,9% con una mayor cantidad de personas incorporándose a la búsqueda de trabajo.

Desde el Ejecutivo remarcaron que la tendencia-ciclo es el indicador que prefieren observar para evaluar la evolución de la actividad. Ravier planteó que los datos desestacionalizados pueden mostrar comportamientos atípicos cuando se producen cambios en los patrones de estacionalidad.

Como informó GrupoLaProvincia.com, la actividad económica había caído 2,9% mensual en julio y aumentado el riesgo de una recesión técnica, luego de que el segundo trimestre ya registrara una contracción del 0,6%. Ese escenario volvió a colocar la evolución de la actividad en el centro de la discusión económica.

El antecedente de las modificaciones postergadas

La discusión metodológica tiene además un antecedente de este año. Antes de dejar la conducción del INDEC en febrero, Marco Lavagna había impulsado actualizaciones en distintas mediciones, entre ellas la metodología del Índice de Precios al Consumidor (IPC) basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017-2018.

El Gobierno decidió postergar esa modificación y argumentó entonces que no era conveniente alterar la medición durante el proceso de desinflación. Ahora, frente a los nuevos cuestionamientos sobre los indicadores de actividad, volvió a defender la conveniencia de no introducir cambios metodológicos en el corto plazo.

Los registros oficiales exhiben, al mismo tiempo, comportamientos diferentes según cada sector. En julio, las ventas de supermercados a precios constantes retrocedieron 2,1% interanual y acumularon una caída del 2,7% durante los primeros siete meses del año, mientras que las ventas en centros de compras aumentaron 1,9% interanual en términos constantes.

Así, mientras el Gobierno reconoce que algunas metodologías deberán actualizarse, la definición actual es mantenerlas sin modificaciones. La explicación oficial combina la proximidad del calendario electoral con la intención de evitar cuestionamientos sobre las estadísticas en medio del proceso económico en curso.