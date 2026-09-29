Ezeiza quedó primero en el mapa del delito: los números que exponen a la gestión de Gastón Granados

Gastón Granados, intendente de Ezeiza.

Ezeiza terminó 2025 con un dato que golpea directamente sobre uno de los ejes que la administración municipal exhibió durante años como una de sus fortalezas: registró la tasa general de delitos más alta entre los 24 municipios del Conurbano bonaerense.

El relevamiento elaborado a partir del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) ubicó al distrito con 3.233 hechos cada 100 mil habitantes.

No se trata de una encuesta de percepción, sino de registros oficiales de hechos presuntamente delictivos. El SNIC consolida la información aportada por las policías provinciales, las fuerzas federales y otros organismos habilitados para recibir denuncias.

A partir de esos registros se construye la tasa general utilizada para comparar los distritos. El indicador reúne un amplio conjunto de categorías, entre ellas homicidios, lesiones, delitos contra la integridad sexual, amenazas, robos, hurtos, estafas, daños y determinados hechos vinculados con estupefacientes, por lo que ofrece una mirada más amplia que la evolución de un delito en particular.

Al desarmar el número general aparecen diferencias importantes entre categorías. Una de las cifras que sobresale es la correspondiente a lesiones dolosas. Ezeiza pasó de 1.341 víctimas registradas en 2024 a 1.539 durante 2025, con una tasa que subió de 667,2 a 764,7 casos cada 100 mil habitantes. La tabla del SNIC marca una variación de 14,6%.

En materia de delitos contra la integridad sexual, en cambio, el registro mostró 239 víctimas durante 2025, frente a 248 el año anterior, con una tasa de 118,8 cada 100 mil habitantes.

Los homicidios dolosos muestran otro escenario: fueron cuatro víctimas durante 2025, con una tasa de 2 cada 100 mil habitantes, prácticamente sin modificaciones respecto del año anterior. Las tablas del informe registran además 1.027 robos durante 2025, con una tasa de 510,3 cada 100 mil habitantes, y 1.308 hurtos, equivalentes a 649,9 cada 100 mil.

🚨🇦🇷 INSEGURIDAD EN EZEIZA



Las cámaras de seguridad registraron el momento en que intentaron secuestrar a una joven que iba a trabajar durante la madrugada.



Las imágenes son estremecedoras. pic.twitter.com/wdaALup979 — Alerta en las Calles 🏙📢 (@AlertaArgNews) June 16, 2026

Del “municipio más seguro” a la tasa más alta del Conurbano

El dato adquiere otra dimensión cuando se lo contrasta con el discurso que el propio gobierno local sostuvo durante los últimos años sobre su política de seguridad.

En julio de 2023, al anunciar la incorporación de cinco patrulleros al Plan Tolerancia Cero II, el sitio oficial del Municipio señaló que los nuevos móviles buscaban reforzar las tareas para que “Ezeiza siga siendo el municipio más seguro de la provincia”.

Dos años después, durante la apertura de sesiones de 2025, la administración de Gastón Granados volvió a ubicar la seguridad entre sus principales ejes de gestión. Informó que había pasado de 25 a 30 patrulleros por zona, hasta alcanzar un total de 90 móviles recorriendo las calles todos los días, y destacó además la instalación de una base de la UTOI, seis Fuerzas Barriales de Aproximación y presencia de la Policía Rural.

Las cifras oficiales conocidas ahora introducen un contraste con ese relato y, al mismo tiempo, encuentran antecedentes en una serie de advertencias que GRUPOLAPROVINCIA.COM venía recogiendo desde el territorio. Concejales, exconcejales y referentes opositores habían señalado en distintas entrevistas problemas vinculados con robos, prevención y presencia policial en los barrios, cuestionamientos que cobran una nueva dimensión a la luz de los datos publicados por el SNIC.

Uno de ellos es el de Pablo López, concejal de La Libertad Avanza. “La inseguridad siempre estuvo presente, pero ahora es más visible”, sostuvo en diálogo con este medio.

No fue el único cuestionamiento. En septiembre de 2025, Analía Campos, entonces candidata a concejal, utilizó una definición todavía más fuerte: “La inseguridad está maquillada”. Cuestionó el funcionamiento de los canales de denuncia y sostuvo que algunos episodios no llegaban a quedar reflejados en las estadísticas.

Reclamos vecinales por la inseguridad en Ezeiza.

Tres décadas de una misma estructura política

El dato sobre seguridad aparece, además, en un distrito marcado por una larga continuidad política. Gastón Granados es apenas el segundo intendente desde la creación de Ezeiza, en 1995, después de los 28 años de gobierno de su padre, Alejandro Granados, quien además fue ministro de Seguridad bonaerense entre 2013 y 2015.

Esa continuidad política también se refleja en una agenda municipal que durante años colocó a la seguridad entre sus principales ejes. Bajo la administración de Gastón Granados, el distrito profundizó durante 2026 ese despliegue con nuevas herramientas, estructuras propias y mayor presencia territorial.

El alcance de esas medidas todavía no puede medirse en las estadísticas disponibles. La última fotografía oficial corresponde a 2025 y deja un dato concreto: entre los 24 municipios del Conurbano, Ezeiza registró la mayor tasa general de delitos, con 3.233 hechos cada 100 mil habitantes.