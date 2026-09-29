La Liga acelera su armado: del Conurbano al interior, los intendentes buscan peso propio en el PJ hacia 2027

Liga de intendentes.

La Liga de Intendentes Peronistas acelera el despliegue con el que busca transformar gestión municipal y representación territorial en mayor peso dentro del PJ bonaerense. Este miércoles 30 de septiembre, el grupo desembarcará en Bahía Blanca y Monte Hermoso, una nueva estación de un recorrido que en las últimas semanas pasó por la Cuarta Sección, el Congreso Nacional y la agenda productiva de Cañuelas, mientras mantiene abiertos canales con las principales terminales del peronismo.

El espacio ya reúne jefes comunales del área metropolitana, la costa atlántica y el interior y venía preparando recorridas por la Provincia. Lo que empieza a tomar otra dimensión es la combinación de esos movimientos: visitas seccionales, vínculos con estructuras partidarias locales, incorporación de problemáticas productivas y sociales y una discusión cada vez más explícita sobre las reglas con las que el peronismo llegará a 2027.

Bahía Blanca aporta ahora una escala de peso en la Sexta. Federico Susbielles recibirá a sus pares con una agenda que contempla reuniones políticas, contactos con sectores comerciales, recorridas por establecimientos industriales y una visita al puerto. Después, la comitiva viajará a Monte Hermoso, donde Hernán Arranz será anfitrión de otra ronda de conversaciones, el habitual partido de fútbol y una cena de trabajo.

La visita también funcionará como respaldo político a Susbielles en medio de sus diferencias con el Gobierno nacional por cuestiones que impactan en el distrito, entre ellas la Zona Fría y el conflicto por el puente Pío XII. Pero la conversación que atravesará el encuentro excede Bahía: el armado bonaerense, la competencia interna y la capacidad de los intendentes para intervenir cuando llegue el momento de ordenar candidaturas.

De los municipios a una red territorial más amplia

La escala en el sudoeste llega inmediatamente después de otro movimiento significativo. Federico Otermín desembarcó en Lincoln, en la Cuarta Sección, pero no lo hizo para visitar a otro intendente de la Liga. El jefe comunal de Lomas de Zamora y vicepresidente del PJ bonaerense encabezó una actividad partidaria junto a Jorge Fernández, titular del justicialismo linqueño.

Ese detalle amplía el alcance del recorrido. La Liga no sólo procura fortalecer los vínculos entre los municipios que ya forman parte de su mesa, sino que empieza a explorar relaciones con dirigentes y estructuras políticas de distritos donde no gobierna.

Otermín venía de recorrer Exaltación de la Cruz, Cañuelas y San Vicente. En Lincoln colocó además otro eje sobre la mesa: la articulación entre Conurbano e interior productivo. Habló de integrar campo e industria, reivindicó el papel de los municipios y planteó abiertamente el objetivo de que el peronismo vuelva a gobernar la Nación en 2027.

El movimiento se conecta con lo ocurrido pocos días antes en Cañuelas. Marisa Fassi recibió allí a integrantes de la Liga durante la Semana Angus de la Primavera. Hubo diálogo con productores sobre mercado interno y exportaciones y, durante la jornada, coincidieron con Eduardo “Wado” de Pedro, el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo.

La agenda agropecuaria incorporó un interlocutor que resulta central para cualquier construcción que pretenda extenderse por el territorio bonaerense. Para un grupo que contiene distritos metropolitanos, costeros, industriales, turísticos y rurales, la posibilidad de articular demandas distintas también funciona como argumento para reclamar mayor incidencia en las discusiones partidarias.

Ese mismo criterio apareció en el Congreso. Federico Achával, Otermín y Mariel Fernández llevaron a Diputados el problema del endeudamiento de las familias y se reunieron con Germán Martínez, Teresa García y Guillermo Michel cuando las comisiones comenzaban a discutir iniciativas vinculadas con la morosidad y el alivio financiero.

La Liga suma así una segunda dimensión a la acumulación estrictamente política: construir agenda desde los problemas que sus integrantes aseguran recibir diariamente en los municipios. Deudas familiares, caída del consumo, producción, empleo, obra pública e impacto de las decisiones nacionales empiezan a formar parte del repertorio común de un espacio que originalmente apareció asociado, sobre todo, a la pelea por representación dentro del peronismo.

Hablar con todos antes de discutir candidaturas

La otra pata del armado es la ronda de interlocutores. Desde fines de julio, los intendentes se reunieron con Axel Kicillof, Máximo Kirchner y José Mayans. Después llegó el encuentro con Sergio Massa y, más tarde, la reunión con el gobernador riojano Ricardo Quintela en la Quinta 17 de Octubre de San Vicente.

La secuencia muestra una decisión de mantener abiertos los puentes con las distintas corrientes antes de que la discusión electoral termine de ordenar el tablero. La Liga no formalizó un alineamiento excluyente con el Movimiento Derecho al Futuro, La Cámpora o el Frente Renovador y viene sosteniendo públicamente la necesidad de preservar la unidad del peronismo.

Pero unidad y reparto de poder son discusiones diferentes. Desde su aparición, los intendentes pretenden que la representación territorial se traduzca en participación cuando se definan candidaturas, listas y reglas electorales.

En la previa del encuentro de esta semana también asoma una tensión que puede crecer. Mientras una parte de la Liga plantea evitar internas en los municipios gobernados por el peronismo, sectores del espacio consideran que las PASO podrían convertirse en el mecanismo para ordenar candidaturas si los distintos sectores del PJ impulsan construcciones propias en los distritos. En esa discusión aparece particularmente el vínculo con el MDF de Kicillof.

Intendentes del MDF y la Liga, juntos por el Consejo de la Magistratura.

También comenzó a instalarse entre algunos integrantes del espacio la idea de que la próxima conducción bonaerense debería surgir de un dirigente con experiencia efectiva de gestión territorial. El planteo coloca a los intendentes no sólo como negociadores de lugares para sus municipios, sino también como posibles protagonistas de la sucesión provincial.

No hay todavía una candidatura común ni una jefatura única detrás de esa aspiración. Otermín aparece como uno de los dirigentes con mayor exposición política, mientras otros alcaldes también acumulan estructura y vínculos propios. El punto que los une, por ahora, pasa por otro lado: llegar a la próxima discusión electoral con capacidad para no quedar como espectadores de los acuerdos entre las conducciones tradicionales.

El mapa que la Liga quiere llevar a la mesa del PJ

La Liga está integrada por intendentes de Lomas de Zamora, Pilar, Moreno, Merlo, Ezeiza y San Vicente, pero también por jefes comunales de Cañuelas, Dolores, La Costa, Baradero, Bahía Blanca y Monte Hermoso. Esa composición permite exhibir un mapa que cruza el Conurbano con municipios del interior y la costa.

El recorrido de las últimas semanas intenta darle movimiento político a esa diversidad. Lincoln permitió avanzar sobre la estructura partidaria de un distrito que no gobierna la Liga. Cañuelas sumó al campo y la producción. El Congreso llevó una problemática municipal al escenario nacional. Bahía Blanca y Monte Hermoso colocarán ahora a la Sexta Sección en el centro de la agenda.

En paralelo, los intendentes siguen dialogando con Kicillof, el kirchnerismo, el massismo y dirigentes nacionales del PJ. La discusión de fondo es cómo convertir esa red en capacidad de intervención cuando llegue el momento de resolver la estrategia electoral.

El viaje al sudoeste será, por eso, algo más que otra foto de intendentes alrededor de una mesa. Allí volverán a cruzarse dos planos que la Liga viene tratando de unir: los problemas concretos de los territorios y la disputa por el lugar que esos territorios tendrán dentro del peronismo que se prepara para 2027.