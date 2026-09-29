El Papa reordena la agenda de Kicillof: China en pausa y posible cruce con Milei en Luján.

Axel Kicillof decidió suspender la misión a China prevista para comienzos de noviembre y concentrar su agenda en la visita del papa León XIV a la Argentina. La modificación obliga al gobernador a dejar en pausa una gira que cruzaba inversiones, exportaciones y contactos políticos internacionales, pero le permite permanecer en Buenos Aires durante dos de las actividades de mayor impacto previstas para el pontífice: su paso por Claypole, en pleno Conurbano, y la misa de cierre frente a la Basílica de Luján.

La decisión excede una simple incompatibilidad de fechas. El Gobierno bonaerense había evaluado distintas alternativas para sostener los dos compromisos, pero terminó descartándolas ante la superposición entre la China International Import Expo (CIIE), que se desarrollará en Shanghái del 5 al 10 de noviembre, y la presencia de León XIV en el país entre el 8 y el 11.

La Provincia tendrá además responsabilidades directas en seguridad, logística y organización durante las actividades bonaerenses. Kicillof pretende participar de la agenda que se acuerde con el Vaticano y su administración ya trabaja sobre dos escenarios especialmente sensibles por su convocatoria: el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole y Luján.

El cambio llega en un momento particular para el gobernador. Apenas regresado de Estados Unidos, donde buscó fortalecer el vínculo con inversores y grandes compañías, China aparecía como el siguiente paso de una agenda internacional que la Provincia venía construyendo con eje en financiamiento, producción y apertura de mercados. Ahora, esa secuencia queda interrumpida por un acontecimiento que devuelve a Kicillof al territorio bonaerense y, al mismo tiempo, puede colocarlo nuevamente frente a Javier Milei.

China, la escala que debía completar la agenda internacional

El viaje al gigante asiático no había sido pensado como una visita protocolar. El esquema original contemplaba la participación bonaerense en la CIIE, una de las principales ferias de importaciones del mundo, acompañada por empresarios interesados en colocar producción provincial y ampliar mercados.

La Provincia también venía preparando contactos vinculados con inversiones y proyectos de infraestructura. Entre las áreas que estaban en análisis figuraban energía, transporte eléctrico, tecnología, industria y posibilidades de radicación de compañías en territorio bonaerense. El armado incluía, además, reuniones políticas e institucionales en Beijing y Shanghái.

🇨🇳🇦🇷 | Nos reunimos con el embajador de la República Popular China, Wang Wei, con el objetivo de potenciar la relación entre ese país y la Provincia.



Profundizar nuestros vínculos bilaterales es fundamental para el desarrollo bonaerense. pic.twitter.com/I4YUdjoVoF — Axel Kicillof (@Kicillofok) February 17, 2024

Esa agenda formaba parte de una línea que Kicillof había profundizado días antes en Nueva York. Allí, la delegación provincial mantuvo reuniones con representantes de diez fondos de inversión y más de veinte compañías de sectores que abarcan energía, minería, petróleo y gas, biotecnología, farmacéutica, servicios financieros, inteligencia artificial y software. En esos encuentros aparecieron además tres proyectos empresarios en evaluación para la Provincia.

El gobernador procuró presentar esos movimientos como parte de su gestión y no como una gira electoral. Aunque su nombre ya circula dentro de la discusión nacional del peronismo hacia 2027, no formalizó una candidatura presidencial y durante su paso por Estados Unidos sostuvo ante sus interlocutores que viajaba en carácter de gobernador.

China debía continuar esa hoja de ruta. La suspensión de noviembre no implica que la Provincia haya desistido de ese vínculo, pero sí modifica el calendario de una estrategia internacional que venía ganando volumen. La prioridad inmediata será otra.

Claypole y Luján ponen a la Provincia en el centro

León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre. Un día después tendrá una de las actividades que el Gobierno bonaerense observa con mayor atención: la visita al Cottolengo Don Orione de Claypole, en Almirante Brown, institución dedicada a la atención de personas con discapacidad.

La administración provincial trabaja sobre el operativo y busca que el recorrido pueda incluir un tramo del Papa Móvil por el Camino de Cintura, una posibilidad todavía sujeta a la aprobación definitiva de la Santa Sede y de los equipos de seguridad. Si se concreta, la actividad trasladará una de las imágenes centrales de la visita papal a las calles del Conurbano.

La escena también conecta con un eje discursivo que Kicillof ya comenzó a marcar. El gobernador destacó públicamente las referencias de León XIV a la dignidad humana y la justicia social y su gobierno encuentra allí puntos de contacto con las críticas que viene formulando a la política económica nacional.

La visita del Papa León XIV a la Argentina y a nuestra Provincia en Luján representa una gran alegría para nuestro pueblo.



Su mensaje en defensa de la dignidad humana y de la justicia social es muy necesario para la Patria en estos tiempos de crueldad.@Pontifex_es — Axel Kicillof (@Kicillofok) August 5, 2026

El paso por Don Orione agrega además la cuestión de la discapacidad, uno de los terrenos en los que la Provincia mantiene diferencias con la administración libertaria. La construcción política bonaerense alrededor de la visita, sin embargo, tendrá que convivir con el carácter institucional y religioso del acontecimiento y con una organización en la que intervienen el Vaticano, la Iglesia argentina y distintos niveles del Estado.

La segunda gran escala será Luján. El miércoles 11 León XIV celebrará una misa frente a la Basílica, con una convocatoria que obligó a la Provincia a preparar un operativo especial y disponer un feriado extraordinario para acompañar el despliegue de seguridad, tránsito y asistencia.

Para Kicillof, Luján tendrá además un ingrediente político adicional: tanto él como Milei están invitados a participar de la recepción al pontífice.

La posible foto con Milei y una escena cargada hacia 2027

El Gobierno bonaerense ya dejó abierta la puerta a ese encuentro. Carlos Bianco aseguró que la Provincia no tiene inconvenientes en que Kicillof coincida con Milei y recordó que el gobernador solicitó en reiteradas oportunidades una reunión con el Presidente para discutir temas de gestión.

Una foto en Luján reuniría a dos dirigentes que mantienen una confrontación política sostenida, pero que prácticamente no comparten actividades desde el comienzo de la administración libertaria. Coincidieron en diciembre de 2023 durante la emergencia provocada por el temporal en Bahía Blanca y, semanas después, en enero de 2024, durante una reunión de Milei con los gobernadores en la Casa Rosada.

Desde entonces, la relación quedó atravesada por reclamos bonaerenses de fondos, obra pública, seguridad y transferencias nacionales, además de diferencias abiertas sobre el programa económico. Bianco volvió a plantear esta semana que una eventual coincidencia podría servir también para abordar cuestiones pendientes entre ambas administraciones.

La visita papal puede ofrecer así una escena poco habitual: Kicillof y Milei bajo un mismo marco institucional mientras mantienen posiciones enfrentadas sobre buena parte de la agenda económica y social. La Provincia buscará, a su vez, colocar el foco sobre los mensajes de León XIV vinculados con la dignidad humana, la inclusión y la justicia social.