Junín suma agua potable e iluminación LED en distintos barrios

El Municipio de Junín continúa avanzando con obras destinadas a mejorar los servicios básicos en distintos barrios de la ciudad. En esta etapa, los trabajos se concentran en la extensión de la red de agua potable en La Rufinota y en la incorporación de iluminación LED en todo el barrio La Celeste.

Las intervenciones apuntan a resolver necesidades concretas y a acompañar el crecimiento de sectores que requieren mayor infraestructura urbana.

Más agua potable para La Rufinota

En el barrio La Rufinota, el Municipio avanza con la extensión de la red de agua potable.

La obra busca que más vecinos puedan acceder a un servicio esencial y mejorar las condiciones cotidianas del sector.

Desde la gestión remarcaron que los trabajos se realizan en conjunto con los propios vecinos del barrio, con el objetivo de seguir incorporando infraestructura y ampliar la cobertura de servicios.

Un servicio esencial para el barrio

La ampliación de la red permitirá que más familias puedan contar con conexión a agua potable.

La intervención forma parte de una política de mejora progresiva de los servicios urbanos.

El objetivo es acompañar el desarrollo de los barrios con infraestructura que tenga impacto directo en la calidad de vida.

Luces LED en todo La Celeste

En paralelo, el Municipio completó la colocación de iluminación LED en todo el barrio La Celeste.

La renovación busca mejorar la visibilidad nocturna y generar mejores condiciones de seguridad para quienes circulan por el sector.

El recambio también apunta a modernizar el sistema de alumbrado público.

Más seguridad y menor consumo

Además de mejorar la iluminación, la tecnología LED permite reducir el consumo energético.

Este tipo de equipos cuenta con una mayor eficiencia y una vida útil más prolongada.

De esta manera, la mejora combina seguridad, ahorro energético y cuidado ambiental.

Obras en distintos puntos de Junín

Las intervenciones en La Rufinota y La Celeste responden a necesidades diferentes, pero comparten un mismo objetivo.

En un caso, se amplía el acceso a un servicio básico como el agua potable.

En el otro, se moderniza el alumbrado para mejorar la seguridad y la eficiencia energética.