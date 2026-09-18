Junín: reabrió el CAPS 7 tras una inversión de más de $50 millones
El Centro de Atención Primaria de Salud del barrio Eusebio Marcilla, conocido como CAPS 7, reabrió sus puertas en Junín después de una remodelación que demandó una inversión municipal de algo más de $50 millones. El intendente Juan Fiorini recorrió las instalaciones junto a integrantes de su gabinete, representantes de las sociedades de fomento, vecinos y trabajadores.
La intervención forma parte del plan de renovación de los centros de atención primaria de los barrios y localidades del partido. Los trabajos en el CAPS 7 incluyeron el cambio estructural de las cubiertas, la construcción de una nueva sala de farmacia y la renovación de la instalación eléctrica y las luminarias. También se colocaron nuevas aberturas y un cerramiento perimetral, y se realizaron tareas de pintura y acondicionamiento general.
Fiorini confirmó la continuidad de las obras en los centros de salud
Durante la visita, el intendente destacó la ubicación del establecimiento y su alcance sobre un sector amplio de la ciudad. También reconoció que la reapertura llevó más tiempo del esperado y señaló que las mejoras respondieron a pedidos de trabajadores, vecinos y sociedades de fomento.
“Hace un tiempo, este equipo de gobierno tomó la decisión de poner en valor, de reformar y de mejorar cada uno de nuestros centros de atención primaria de salud municipales”, expresó Fiorini.
El jefe comunal aseguró que el Municipio ya tiene planificadas las próximas intervenciones. “Nuestro compromiso es seguir invirtiendo en salud, entendiendo que es una prioridad para los vecinos poder tener salud de calidad y pública en cada uno de nuestros centros de atención primaria de la salud”, sostuvo.
El secretario de Salud, Gabriel D’Andrea, destacó la reapertura del CAPS 7 y vinculó los trabajos con la continuidad del programa iniciado durante la gestión del exintendente Pablo Petrecca. Según indicó, el objetivo es mejorar las condiciones de atención en los establecimientos municipales.
Por su parte, el presidente de la sociedad de fomento de Eusebio Marcilla, Jorge Carena, valoró la transformación del edificio. El presidente de la Federación de Sociedades de Fomento, Julio Miguenz, recordó los planteos realizados al área de Salud para mejorar las unidades sanitarias y destacó los cambios observados desde el inicio de la obra.
Qué servicios ofrece el CAPS 7
El centro cuenta con atención en medicina clínica, pediatría, nutrición, odontología y obstetricia, además de enfermería y trabajo social.
Lorena Aquitepace, integrante del equipo del establecimiento, señaló que la renovación respondió a necesidades planteadas por los trabajadores y mejoró las condiciones para recibir a los pacientes. “Tenemos todo el confort, todo para brindar la atención que realmente los vecinos necesitan”, afirmó.
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