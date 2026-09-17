Pergamino mejora la respuesta ante emergencias y facilita el acceso a beneficios sociales

La Municipalidad de Pergamino avanzó con dos medidas orientadas a mejorar servicios y simplificar trámites para la comunidad.

Por un lado, Defensa Civil incorporó nuevos elementos para fortalecer las capacitaciones en reanimación cardiopulmonar y uso de desfibriladores.

Por otro, el Municipio implementó la renovación automática de la exención de tasas municipales para jubilados, pensionados y personas con discapacidad que ya cuentan con el beneficio.

Nuevos equipos para Defensa Civil

La incorporación incluye ocho torsos computarizados de entrenamiento y un simulador de DEA, el Desfibrilador Externo Automático.

Estos elementos serán utilizados en las capacitaciones que Defensa Civil brinda tanto a la comunidad como al personal de emergencia.

El objetivo es mejorar la calidad de las prácticas y ampliar las herramientas disponibles para la formación.

Más entrenamiento en RCP y DEA

Los nuevos equipos permitirán reforzar especialmente las prácticas de RCP y el entrenamiento en el uso del desfibrilador.

Se trata de dos herramientas fundamentales para actuar durante los primeros minutos de una emergencia.

Una intervención rápida puede aumentar de manera significativa las posibilidades de supervivencia ante determinadas situaciones.

Capacitación y actualización profesional

En paralelo, el responsable de Defensa Civil de Pergamino se encuentra realizando una capacitación para revalidar su matrícula nacional como instructor.

La reválida se gestiona a través de la Universidad Nacional Arturo Jauretche.

La formación está vinculada con lo establecido en la Ley 27.159 de Muerte Súbita.

El marco de la Ley de Muerte Súbita

La normativa contempla la prevención de eventos de muerte súbita y la utilización de desfibriladores en determinados espacios.

La capacitación busca sostener los conocimientos y requisitos necesarios para continuar formando a otras personas.

Desde Defensa Civil remarcaron la importancia de que cada vez más vecinos sepan cómo responder frente a una emergencia.

Capacitación como herramienta para salvar vidas

La adquisición de los equipos forma parte de una política de fortalecimiento de la preparación ante situaciones críticas.

El foco está puesto no solo en contar con tecnología, sino también en enseñar a utilizarla correctamente.

La capacitación aparece así como una de las principales herramientas para mejorar la respuesta de la comunidad.

Renovación automática de exenciones

En otro frente, el Municipio modificó el sistema de renovación de exenciones de tasas.

A partir de ahora, jubilados, pensionados y personas con discapacidad que ya tengan el beneficio no deberán realizar nuevamente el trámite cada año.

La renovación se efectuará de manera automática.

Se elimina el trámite anual

La directora de Rentas, Brenda Pistolesi, explicó que hasta ahora la gestión debía hacerse de forma presencial.

“Históricamente, el trámite de exención de tasas municipales se hacía de manera presencial y anual, lo que implicaba largas filas, demoras, horas de espera y presentar documentación para acreditar el derecho”, señaló.

Y agregó: “A partir de ahora, eso se terminó”.

Renovación de oficio

El nuevo esquema se apoya en convenios de intercambio de información con otros organismos públicos.

De esta forma, quienes ya cuentan con el beneficio deberán gestionarlo una sola vez.

Después, la continuidad se verificará automáticamente año tras año.

Menos filas y menos documentación

El cambio busca evitar que las personas tengan que acercarse anualmente a las oficinas municipales.

También reduce la necesidad de volver a presentar documentación que ya fue acreditada.

La intención es hacer más simple el acceso a un beneficio que ya fue otorgado.

“Darles una solución a las personas más vulnerables”

Pistolesi destacó el impacto de la medida.

“Este cambio nos enorgullece porque es darles una solución a las personas más vulnerables de nuestra ciudad”, afirmó.

La funcionaria puso el foco en la simplificación administrativa como una forma de mejorar el vínculo entre el Municipio y los vecinos.