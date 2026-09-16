Mar del Plata más allá del verano: qué hacer durante todo el año

Pensar en Mar del Plata suele remitir inmediatamente al verano, las vacaciones y los días de playa. Sin embargo, la ciudad ofrece una variedad de propuestas que permiten disfrutarla durante todo el año.

Con 47 kilómetros de costa, una identidad gastronómica consolidada, opciones de entretenimiento y distintos paisajes naturales a pocos minutos del centro, Mar del Plata mantiene atractivos aun cuando bajan las temperaturas.

La clave está en descubrir una ciudad que cambia según la estación, pero que conserva siempre motivos para volver.

La costa sigue siendo protagonista

El mar continúa ocupando un lugar central incluso fuera del verano.

Caminar por la orilla, recorrer distintos tramos de la costa o simplemente detenerse frente al agua son alternativas que no dependen de las altas temperaturas.

Los 47 kilómetros de playas permiten además encontrar escenarios muy diferentes entre sí.

Playas para distintos tipos de paseo

La costa marplatense combina sectores céntricos, zonas más alejadas, playas concurridas y otros espacios mucho más tranquilos.

También existen sectores donde se practican actividades como surf y stand up paddle.

De esta manera, la playa deja de ser solamente un plan de verano y se convierte en una alternativa para recorrer y disfrutar en distintos momentos del año.

La gastronomía como parte de la experiencia

Otro de los grandes atractivos de Mar del Plata es su propuesta gastronómica.

Los pescados, las cazuelas de mariscos y distintos productos cultivados en la zona forman parte de una oferta que atraviesa restaurantes y espacios gastronómicos de diferentes estilos.

A eso se suman clásicos que ya forman parte de la identidad de la ciudad.

Churros, alfajores y otros clásicos

Churros, alfajores, medialunas y helados artesanales aparecen entre los sabores que forman parte del ritual marplatense.

Son productos que, para muchos visitantes, están asociados directamente con la experiencia de recorrer la ciudad.

La gastronomía funciona así como uno de los motivos que justifican una escapada incluso fuera de la temporada estival.

Una noche con identidad propia

Cuando cae el sol, Mar del Plata también ofrece alternativas.

La cerveza artesanal y el gin forman parte de una escena nocturna que se completa con bares, cervecerías, vermuterías, restaurantes y propuestas de coctelería.

La ciudad ofrece así distintas opciones para quienes buscan combinar paseos durante el día con salidas nocturnas.

Aventura y actividades al aire libre

Para quienes prefieren una escapada más activa, existen alternativas vinculadas con el deporte y la aventura.

Entre ellas aparecen los paseos aéreos, los recorridos en bicicleta, el surf y el golf.

También es posible descubrir sectores de la ciudad desde el mar.

Opciones para toda la familia

Las familias también encuentran propuestas específicas.

Parques de camas elásticas, circuitos con puentes colgantes, tirolesas y muros de escalada forman parte de la oferta recreativa.

Son alternativas pensadas para sumar movimiento y entretenimiento a una visita que no necesariamente tiene a la playa como único destino.

Naturaleza cerca del centro

A pocos kilómetros del área céntrica, el paisaje cambia por completo.

Laguna y Sierra de los Padres, ubicadas a unos 30 minutos del centro, ofrecen bosques, agua y espacios para pasar el día.

Allí se puede hacer un picnic, pescar, practicar remo o simplemente recorrer el entorno.

Chapadmalal, otra cara de la costa

Hacia el sur, Chapadmalal propone una experiencia diferente.

Ubicada aproximadamente a 20 minutos de la ciudad, la zona combina dunas, mar y acantilados.

Es una alternativa para quienes buscan una escapada más tranquila y una mayor conexión con la naturaleza.

Los clásicos que siguen vigentes

Hay recorridos que mantienen su atractivo más allá de cuántas veces se visite la ciudad.

Caminar por la Rambla, acercarse a los Lobos Marinos o continuar hasta el Torreón del Monje siguen siendo algunos de los paseos más representativos.

Son postales que forman parte de la identidad turística de Mar del Plata.

Una ciudad para redescubrir

Fuera de temporada, Mar del Plata permite recorrer espacios conocidos desde otra perspectiva.

Hay menos dependencia del clima y aparecen otros ritmos para disfrutar de la gastronomía, la naturaleza y los paseos.

Tal vez allí esté una de las razones de su atractivo durante todo el año: siempre existe un clásico al que regresar y una propuesta nueva para descubrir.